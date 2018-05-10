Всероссийский патриотический литературно-художественный конкурс для детей и юношества «Сталинградская сирень - сирень Победы» подведет итоги вот уже в 20-й раз. Награждение лауреатов состоится 14 мая в ГДЮЦ, где в обновленном актовом зале детского центра соберутся победители в пяти номинациях конкурса.

«Жюри конкурса изучило десятки работ – это стихи, рассказы, эссе, сочинения детей, в которых семейные предания наполнены глубинной искренностью и гордостью за воевавших и добывших Победу родных людях», - сообщила ИА «Высота 102» автор проекта Елизавета Иванникова, которая посвятила свое произведение - поэму «Сталинградская сирень» - ветеранам 13-ой Гвардейской дивизии, в которой воевал, защищая Сталинград, ее отец.

По ее словам, вначале это были воспоминания о дедушках и бабушках, сейчас - о прадедушках и прабабушках, о тех героях, что захоронены в разных уголках родной земли. Это та общенародная память, перед которой бессильно время. И, как Бессмертный полк несет в едином потоке запечатленные лики воинов, так и наши ребята создают их словесные портреты, пропуская давние события через свое сердце.

Члены жюри, в которое входят известные волгоградские писатели, художники, общественные деятели Владимир Овчинцев, Евгений Кулькин, Владислав Коваль, Евгения Платонова, Юлия Артюхович, Анатолий Егин и другие, читая работы, присланные на конкурс, знакомясь с картинами и рисунками, ощущают живой незатухающий пульс Победы.

Более шестисот работ прислали участники из разных школ города и области. А за прошедшие двадцать лет - это тысячи и тысячи страниц ученической тетрадки памяти, которую еще писать и писать будущим поколениям, - заключила Елизавета Иванникова.