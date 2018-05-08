Гости и жители Волгограда увидят праздничный фейерверк накануне 9 мая





Первыми увидеть фейерверк в честь празднования 9 мая смогут сегодня зрители программы патриотической акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Это событие станет ярким завершением мультимедийной видеоинсталляции. Сегодня ее покажут в 20.30, 21.00 и 21.30. Праздничные залпы раздадутся сразу после окончания последнего показа красочной инсталляции, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Напомним, акция проходит в городе-герое третий год подряд и представляет собой зрелищную видеоинсталляцию. Сначала зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю городов-героев. После сюжетной видеоинсталляции с проекцией на подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» будет объявлена минута молчания. Затем благодаря современным технологиям начнёт «оживать» скульптура «Родина-мать зовет!». В День победы, 9 мая, мероприятие начнётся в 21-00, а после завершения показов мультимедийной видеоинсталляции, как и сегодня, 8 мая, состоится праздничный фейерверк.

Всего в рамках праздничной программы, посвященной Дню Победы, в Волгограде пройдет около 130 мероприятий. Волгоградцы и гости нашего города смогут принять участие в шествии «Бессмертный полк», увидеть театрализованную постановку «В лесу прифронтовом» с выступлением агитбригад, демонстрацией военной техники и оборудования, посетить фотовыставку «Застывшая история» на Аллее Героев и посмотреть большой праздничный гала-концерт лучших творческих коллективов Волгограда «От Волги до Берлина» на нижней террасе набережной.



