|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 15:24(Обновлено: 08.05.2018 15:24)
На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»
Более 1300 километров преодолели волгоградские велосипедисты-патриоты, чтобы привезти на Сапун-гору города-героя Севастополя землю с Мамаева кургана города-героя Сталинграда. Это уже юбилейный пятый велопробег от города-героя к городу-герою. В прошлом году всю дистанцию успешно преодолели 10 спортсменов. В 2018 году на старт вышли 11 человек. Трасса не стала проще, требования к участникам пробега были даже серьезней. Ежедневно по пять-шесть часов крутили педали.
Участник велопробега Дмитрий Крючков рассказывает:«По пути следования оставляли у памятников советским воинам часть земли с Мамаева кургана, участвовали в импровизированных митингах. Благо, встречали во всех городах и поселках радушно, хлебосольно. Маршрут пролегал через поселок Октябрьский в Волгоградской области, Зимовники в Ростовской области, Тихорецк, Тимашевск, Темрюк в Краснодарском крае. Далее уже в Крыму — через Керчь, Феодосию, Судак, Ялту. Финиш — на Сапун-горе в Севастополе».
На Сапун-горе участников пробега встречали юные воспитанники спортивной школы № 7, севастопольские велосипедисты, ветераны велоспорта.
Леонид Винокуров говорит: «Дистанцию поделили на 10 этапов. Все этапы пройдены четко по плану. Все участники пробега в полном здравии. Настроение превосходное». Леонид — единственный в команде «профессиональный» спортсмен, в юности выполнил норматив мастера спорта СССР по велоспорту. Волгоградцы привезли с собой фотографии своих дедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. С ними спортсмены пройдут по улицам Севастополя в День Победы 9 мая в колоне «Бессмертного полка».
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами
Под Волгоградом полицейские поисковики нашли останки 33 защитников Сталинграда
Губернатор Волгоградской области опроверг домыслы о переходе в федеральные органы власти
Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми...
Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции,...
Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 16:35
Первыми увидеть фейерверк в честь празднования 9 мая смогут сегодня зрители программы патриотической акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Это событие станет ярким завершением мультимедийной видеоинсталляции. Сегодня ее покажут в 20.30, 21.00 и 21.30. Праздничные залпы раздадутся сразу после окончания последнего показа красочной инсталляции, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Напомним, акция проходит в городе-герое третий год подряд и представляет собой зрелищную видеоинсталляцию. Сначала зрители увидят кадры военной хроники, фотографии памятников, посвящённых Великой Победе, в других городах России, а голос диктора поведает историю городов-героев. После сюжетной видеоинсталляции с проекцией на подпорную стену памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» будет объявлена...
Прочитана: 10 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 16:14
В День Победы, 9 мая, внуки и правнуки Героя Советского Союза, летчика-истребителя Владимира Шевченко пойдут с портретом своего деда и прадеда в составе «Бессмертного Полка». «Это был человек удивительной и драматичной судьбы, в которой переплелись и взлеты, и падения, - рассказал журналистам ИА «Высота 102» внук Героя, депутат волгоградской гордумы Андрей Гимбатов. – О жизни крестьянского паренька из поселка Панфилово Сталинградской области поведал в посвященной нашим выдающимся землякам книге «Сила человеческого патриотизма» волгоградский автор Иван Тихонович Патрин. Он знал Шевченко лично. В книге есть воспоминания дважды Героя Советского Союза генерала Павла Ивановича Батова, генерального секретаря компартии Испании Долорес...
Прочитана: 264 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 15:53
Сегодня сотни волгоградцев с цветами идут к сталинградским святыням, чтобы отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. Традиционно в этот день делегация волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» возлагает цветы и гирлянды к Вечному Огню на площади Павших борцов, в Пантеоне Воинской славы и на Солдатском кладбище на Мамаевом кургане, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». «9 Мая — это день единения нашей страны, это символ национальной гордости, воинского мужества. В этот день особо ценишь мирное небо над головой. Ценишь то, ради...
Прочитана: 278 раз
|Расследования
|08.05.2018 15:07
Сегодня около полудня, в черте города Суровикино Волгоградской области водолазы нашли тело пропавшего в феврале девятилетнего Андрея Гусева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, погибший ребенок был найден у третьего подвесного моста через реку Чир в зарослях камыша, в 5-6 километрах от места, где он нынешней зимой провалился под лед. Тело отправлено на судмедэкспертизу, но, по предварительным данным, повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на нем не обнаружено. Напомним, мальчик пропал днем 21 февраля. Об его исчезновении родные заявили в полицию около 10 часов вечера. В его поисках участвовали...
Прочитана: 724 раз
|Политика
|08.05.2018 14:48
Губернатор рассказал Соколову о планах по развитию транспортной инфраструктуры в Волгоградской области
Своими планами по созданию на территории Волгоградской области современной транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров поделился сегодня с и.о министра транспорта и дорожного хозяйства РФ Максимом Соколовым, сообщили ИА "Высота 102" в окружении главы региона. Напомним, федеральный чиновник находится сегодня в Волгограде с рабочим визитом. В первой половине дня Соколов прибыл в аэропорт город-героя, где принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала внутренних линий. Затем и.о министра направился на железнодорожный вокзал Волгограда. По дороге Максим Соколов и Андрей Бочаров сделали остановку на рокадной дороге, прогулялись по набережной. Губернатор рассказал, что в будущем планирует продлить...
Прочитана: 1596 раз
|Общество
|08.05.2018 13:48
Единовременная выплата в размере 10 000 рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ: в Волгоградской области ее получателями станут более 1700 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Пенсионном фонде России, единовременная выплата осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая-июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными пособиями.
Прочитана: 809 раз
|Общество
|08.05.2018 13:42
Медаль МВД России “За смелость во имя спасения” получил начальник пункта полиции отдела полиции № 1 УМВД России по Волжскому Салават Курмагазиев. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в августе прошлого года полицейский и его коллега - заместитель начальника ОГИБДД Дмитрий Гринцов получили сообщение о пожаре в одном из садоводческих обществ. Тогда огонь с сухой растительности перекинулся на четыре дома. Прибыв на место бедствия, стражи порядка услышали крики о помощи. 75-летняя пенсионерка и ее сын, убегая от пожара, оказались в огненной ловушке и не могли вырваться из пекла. Недолго думая, полицейские на служебной “Ниве”...
Прочитана: 603 раз
|Общество
|08.05.2018 13:31
Жители Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской области в виде протеста разрисовали рассыпавшуюся после некачественного ямочного ремонта единственную транспортную артерию населенного пункта. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Ерзовки, ежедневно водители разбивают колеса и подвеску своих автомобилей, бамперы и царапают днища автомобилей. «Ям все больше, а ремонтировать дорогу никто не собирается, - написали люди. - Населенный пункт является одним из логистических узлов региона. Здесь располагаются базы сетей крупных магазинов и компаний. Бесконечный поток фур убивает нашу дорогу. Руководство этих самых компаний чинить поломанную их фурами дорогу не собирается, в результате единственную транспортную артерию продолжают добивать». Периодически...
Прочитана: 3215 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 13:30
Сегодня у перинатального центра в Советском районе Волгограда открыли памятный знак бойцу Красной Армии Андрею Лоенко, призванному на фронт из Новосибирска и погибшему под Сталинградом. Как сообщили ИА «Высота 102» поисковики отряда «Курган», останки солдата были обнаружены во время раскопок, а имя установили благодаря сохранившемуся медальону. Боец погиб в ходе боя при уничтожении вражеского пулеметного расчета и все годы после войны считался пропавшим без вести. Автором памятного знака стал курсант поискового отряда девятиклассник школы Даниил Кузьмин – самый юный грантополучатель Волгоградской области по увековечиванию памяти воинов, павших смертью храбрых при защите Сталинграда. Волгоградский проект победил в...
Прочитана: 290 раз
|Экология
|08.05.2018 13:26
Исследования, проведенные независимой лабораторией общественного экологического контроля, выявили наличие специфических химических загрязнителей в атмосферном воздухе в районе поста общественного экологического контроля у остановки «ДК Строитель» Красноармейского района: пропаналь, трихлорэтилен, бутиловый спирт, изопропиловый спирт, этилбензол. Об этом ИА «Высота 102» заявили в иформационном центре «Волгоград-Экопресс», который обратился к независимой лаборатории с просьбой провести дополнительные отборы проб воздуха в Красноармейском районе Волгограда в связи с дымкой и пыльной бурей, наблюдавшимися 7-8 мая в Волгограде. Также в атмосферном воздухе непосредственно около промышленных предприятий - напротив стелы завода «Каустик», на остановке общественного транспорта между «Каустиком» и ТЭЦ-3, на границе...
Прочитана: 967 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 12:33 (Обновлено: 08.05.2018 12:44)
Сегодня в Волгограде встретили ретро-поезд «Воинский эшелон». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на перрон станции Волгоград-1 пришли ветераны, волгоградцы, представители железной дороги. Прямо здесь состоялся праздничный концерт, а все желающие могли воочию увидеть экспонаты, которые привез паровоз. Это - танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарная БМ-13 "Катюша" и 152-мм гаубица-пушка. Особенный восторг этот уникальный эшелон вызвал, конечно же, у детей. Проект был организован при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, ОАО «РЖД», а всю военную технику представил музей-заповедник «Сталинградская битва». «Воинский эшелон» уже прошел десятки станций Волгоградской, Саратовской и Астраханской областей,...
Прочитана: 1033 раз
|Экология
|08.05.2018 12:30
Республика Адыгея - четвертый субъект в ЮФО наряду с Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» выбрана региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет заключено с региональным министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к исполнению обязанностей по вывозу отходов с территории республики, где проживает около полумиллиона человек, компания приступит ориентировочно в октябре-ноябре этого года. До этого времени предстоит работа по инвентаризации контейнерных площадок, строительству двух мусороперегрузочных мощностей, приобретению дополнительной тары и спецтехники, определению способа сбора отходов в зависимости от территории, выстраиванию...
Прочитана: 2785 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 12:00
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляю Вас с наступающим самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне! В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Для волгоградцев этот праздник всегда был и остается особенным, важным и значимым. В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов - освободителей. Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну...
Прочитана: 1289 раз
|Борьба с коррупцией
|08.05.2018 11:42
Дать взятку начальнику отделения полиции попытался коммерсант из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 64-летнего предпринимателя поймали на одном из рынков Дзержинского района на торговле контрафактной одеждой и обувью. По этому факту подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД была организована проверка, а товар был изъят. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, чтобы “замять” дело, бизнесмен решил откупиться полицейских за 25 тысяч рублей. Его задержали в здании УМВД Волгограда, куда он прибыл для дачи объяснений, при попытке передать деньги начальнику отделения. Сейчас продолжается расследование уголовного...
Прочитана: 2450 раз
|Происшествия
|08.05.2018 11:31
Один человек погиб сегодня при пожаре в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании на первом этаже четырехэтажного доме №52 по улице Чебышева поступил в 10:34. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №20. Из-за сильного задымления из подъезда пришлось вывести находившихся там людей. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 20 кв.метров. В 11:10 пламя было потушено. На месте пожара обнаружен один погибший, его личность сейчас устанавливают. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. МЧС призывает жителей Волгограда и области соблюдать меры пожарной безопасности.
Прочитана: 1456 раз
8 мая 14:48
8 мая 12:33
8 мая 11:14
8 мая 10:45
8 мая 09:03
7 мая 20:11
От Сталинграда - до Великой Победы
8 мая 12:33
8 мая 11:14
7 мая 10:55
4 мая 18:23
3 мая 19:22
28 апреля 14:43
27 апреля 12:53
26 апреля 12:19
26 апреля 08:04
23 апреля 11:22
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 8 Мая, Вт
Волгоград
Малооблачно, температура 25..27 С, давление 745..747 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
8 Мая, Вт
|1 $
|62.7148 руб.
|1 €
|74.8125 руб.
|1 GBP
|84.9158 руб.
|1 CHF
|62.5397 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 12050
Просмотров: 4071
Просмотров: 3537
Они сделали это: «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает в Волгоградской области строительство комбината-мечты
Просмотров: 3183
Просмотров: 3143
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +130 / 3-
Рекомендации: +44 / 5-
Рекомендации: +42 / 2-
Рекомендации: +39 / 26-
Рекомендации: +39 / 8-
Рекомендации: +33 / 8-
Рекомендации: +30 / 4-
Рекомендации: +29 / 11-
Рекомендации: +28 / 2-