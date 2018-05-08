На Сапун-горе финишировал юбилейный велопробег «Сталинград — Севастополь»

Более 1300 километров преодолели волгоградские велосипедисты-патриоты, чтобы привезти на Сапун-гору города-героя Севастополя землю с Мамаева кургана города-героя Сталинграда. Это уже юбилейный пятый велопробег от города-героя к городу-герою. В прошлом году всю дистанцию успешно преодолели 10 спортсменов. В 2018 году на старт вышли 11 человек. Трасса не стала проще, требования к участникам пробега были даже серьезней. Ежедневно по пять-шесть часов крутили педали.

Участник велопробега Дмитрий Крючков рассказывает:«По пути следования оставляли у памятников советским воинам часть земли с Мамаева кургана, участвовали в импровизированных митингах. Благо, встречали во всех городах и поселках радушно, хлебосольно. Маршрут пролегал через поселок Октябрьский в Волгоградской области, Зимовники в Ростовской области, Тихорецк, Тимашевск, Темрюк в Краснодарском крае. Далее уже в Крыму — через Керчь, Феодосию, Судак, Ялту. Финиш — на Сапун-горе в Севастополе».

На Сапун-горе участников пробега встречали юные воспитанники спортивной школы № 7, севастопольские велосипедисты, ветераны велоспорта.

Леонид Винокуров говорит: «Дистанцию поделили на 10 этапов. Все этапы пройдены четко по плану. Все участники пробега в полном здравии. Настроение превосходное». Леонид — единственный в команде «профессиональный» спортсмен, в юности выполнил норматив мастера спорта СССР по велоспорту. Волгоградцы привезли с собой фотографии своих дедов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. С ними спортсмены пройдут по улицам Севастополя в День Победы 9 мая в колоне «Бессмертного полка».



