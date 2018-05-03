В Волгограде художник Александр Шилов рассказал, как стать знаменитым





В зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И.Машкова сегодня открылась выставка знаменитого российского и советского художника-живописца и портретиста Александра Шилова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в Волгоград Александр Шилов привез 35 картин – портретов людей самых разных профессий и судеб. Актеры, политики, бездомные, священнослужители, ветераны становились героями его портретов, если художник видел необычные лица, глубокие глаза и нелегкие судьбы. Порой он мог уехать в глушь и писать портреты в избе хозяев. Александр Максович резко высказался о современном искусстве и заявил, что знает всего лишь два способа стать знаменитым – это много работать и прославиться за счет пиара. И раскрыл секрет своей работоспособности – любовь к своему делу. «Задача художника – краски превратить во все живое», - так он высказался о своей профессии. К слову, Александр Максович признался, что никогда не писал портрет президента, но сделал бы это с удовольствием, так как у Владимира Путина, по его мнению, «интересное лицо».

Выставка продлится почти до середины июня. Так что у волгоградцев есть возможность увидеть работы знаменитого художника.



