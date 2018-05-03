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Спорт
 03.05.2018 15:29(Обновлено: 03.05.2018 16:00)

В Волгограде болельщики штурмуют кассы ради билетов на финал Кубка России



Около сотни человек собрались в эти минуты у стойки «Кассир.ру» в ТРЦ «Комсомолл» в надежде получить бесплатный пригласительный билет на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене» 9 мая. Как передает ИА «Высота 102», болельщики ждут открытия кассы, которая закрылась после того, как несколько человек все же смогли получить заветные билеты. 



По некоторым данным, женщина - кассир испугалась напора болельщиков и спешно покинула рабочее место с пачкой билетов. Кроме того, недовольство скоплением народа выражала администрация ТЦ. Сейчас желающие посетить футбольный матч организовали переписку стоящих в очереди и в лучших традициях советских времен пишут номера на руках. Все проходит мирно, без драк и скандалов.



Вместе с тем, бесплатные билеты уже появились в продаже на популярном сайте объявлений. За пригласительный на матч между командами «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск) просят 500 рублей.



Как сообщалось ранее, РФС принял решение, что посетить финальный матч кубка России болельщики смогут бесплатно. Было обозначено максимальное количество пригласительных билетов на одного человека – 4. Встреча команд-финалистов Кубка России по футболу будет третьим тестовым матчем перед ЧМ на стадионе «Волгоград Арена». По требованию ФИФА, стадион, вместимостью 45 тысяч зрителей, должен быть заполнен максимально. 
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«Доска позора»: Провал во дворе жилого дома в Волгограде заблокировал въезд Уже несколько дней в Кировском районе Волгограда во дворе дома №59 по ул. Одоевского на дороге зияет провал. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, из-за этого ни личный транспорт жильцов, ни машины экстренных служб не могут въехать во двор. «О ситуации проинформирована и администрация района, и управляющая компания, но воз и ныне там», - поделились волгоградцы. По словам жильцов, около двух лет назад в этом месте прокладывали трубы, последствия же этого ремонта вышли боком. 
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Пагубное пристрастие к наркотикам привело вора-домушника из Камышина на больничную койку и выдало его преступление. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду в больницу с травмами и в состоянии наркотического опьянения был доставлен мужчина. Им оказался не раз судимый 39-летний местный житель. Во время проверки обстоятельств случившегося, полицейские выяснили, что он пострадал при попытке ограбить квартиру в шестом микрорайоне. Рецидивист с крыши спустился на балкон 8-го этажа, залез в чужое жилище. Там он взял рюкзак, в который сложил ювелирные изделия, сотовые телефоны, наручные часы, найденные в доме. Затем он запер изнутри дверь на...
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В Волгограде за ранение продавца и попытку ограбления салона связи задержали рецидивиста Задержан мужчина, напавший на салон сотовой связи в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, вечером 1 мая в салон сотовой связи "Теле-2", расположенный  на проспекте Героев Сталинграда, ворвался мужчина в медицинской маске. Он ранил ножом 24-летнюю продавщицу и попытался похитить сотовый телефон, но получил отпор и сбежал. Девушка с резаной раной подбородка и шеи доставлена в больницу №15.  Сотрудники угрозыска вышли на след злоумышленника. Им оказался 24-летний молодой человек, трижды судимый за грабеж, кражу, побои. В совершенном преступлении он признался. Правда, как считают следователи, это не единственный его преступный эпизод. Они просят всех,...
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Газетный киоск 03.05.2018 10:23

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