|Спорт
|03.05.2018 15:29(Обновлено: 03.05.2018 16:00)
В Волгограде болельщики штурмуют кассы ради билетов на финал Кубка России
Около сотни человек собрались в эти минуты у стойки «Кассир.ру» в ТРЦ «Комсомолл» в надежде получить бесплатный пригласительный билет на матч финала Кубка России по футболу, который пройдет на «Волгоград Арене» 9 мая. Как передает ИА «Высота 102», болельщики ждут открытия кассы, которая закрылась после того, как несколько человек все же смогли получить заветные билеты.
По некоторым данным, женщина - кассир испугалась напора болельщиков и спешно покинула рабочее место с пачкой билетов. Кроме того, недовольство скоплением народа выражала администрация ТЦ. Сейчас желающие посетить футбольный матч организовали переписку стоящих в очереди и в лучших традициях советских времен пишут номера на руках. Все проходит мирно, без драк и скандалов.
Вместе с тем, бесплатные билеты уже появились в продаже на популярном сайте объявлений. За пригласительный на матч между командами «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск) просят 500 рублей.
Как сообщалось ранее, РФС принял решение, что посетить финальный матч кубка России болельщики смогут бесплатно. Было обозначено максимальное количество пригласительных билетов на одного человека – 4. Встреча команд-финалистов Кубка России по футболу будет третьим тестовым матчем перед ЧМ на стадионе «Волгоград Арена». По требованию ФИФА, стадион, вместимостью 45 тысяч зрителей, должен быть заполнен максимально.
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|Политика
|03.05.2018 17:01
Сегодня в ряды участников праймериз «Единой России» влился глава Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии власти, Андрей Косолапов подал заявление на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты представительного собрания нового созыва. Косолапов вновь намерен баллотироваться по Тракторозаводскому одномандатному округу. Всего на сегодняшний день в борьбу за статус кандидата в депутаты от «Единой России» вступили 19 нынешних народных избранников. Причем некоторые из них уже стали конкурентами. Ситуация напоминает всем известную детскую игру «Музыкальные стулья»: пока играет музыка у каждого из участников есть виды на свободные местечки, но, как известно, стульев всегда меньше,...
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|Расследования
|03.05.2018 16:32
К 6 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей приговорил Центральный районный суд бывшего директора ЗАО "НПО "Европа-Биофарм" Майю Михалеву. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном при разработке технологии глубокой переработки тыквы для получения пектина. В апреле 2012 года министерство образования и науки РФ заключило соответствующий госконтракт с ЗАО "НПО "Европа-Биофарм". Авансом были перечислены 45 миллионов рублей. Эти деньги Михалева перечислила на счета фирм, где сама же была учредителем. Так как опытно-технологические работы не проводились, она подготовила изготовление и подписание отчетов...
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|Борьба с коррупцией
|03.05.2018 15:59
Сегодня заместитель главного врача клиники № 1 ГБОУ ВПО ВолгГМУ Светлана Рязанцева признана судом виновной в систематическом получении взяток. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 39-летнюю Рязанцеву приговорили за два эпизода получения взяток, 51 эпизод служебного подлога, 6 эпизодов мелкого взяточничества и 82 эпизода получения взяток за незаконные действия с использованием служебного положения к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей придется выплатить штраф в размере 1 миллион рублей. Суд предоставил Рязанцевой отсрочку отбывания реального лишения свободы до достижения ее 5-летним ребенком 14-лет. Следствием и судом установлено, что Рязанцева при посредничестве четырех...
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|Спорт
|03.05.2018 15:19
Владимир Путин проводит сегодня заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Предметом обсуждения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт главы государства, станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России летом этого года на 12 стадионах в 11 городах страны - в Волгограде, Казани, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.
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|Происшествия
|03.05.2018 15:06
Полиция задержала двоих жителей Кировского района Волгограда по подозрению в ночном разбойном нападении и хулиганстве, совершенных в отношении жителей Саратовской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, безработные мужчины 25 и 30 лет, оба ранее судимые, познакомились через интернет с двумя жительницами Саратовской области. Девушки приехали в Волгоград на праздники, пригласили своих новых знакомых в квартиру, которую сняли в Центральном районе. После застолья молодые люди забрали у девушек паспорта, деньги в сумме 1,5 тысячи рублей, после чего угрожая пистолетом, стали требовать оказания интимных услуг. Девушкам удалось вырваться из квартиры и на время спрятаться от злоумышленников в лифте,...
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|Экономика
|03.05.2018 14:41
Жизненно важные «внутренности» ТРЦ «Диамант Зацарицынский» могут стать собственностью кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, московский «АМТ-Банк» требует признать предметом залога (ипотеки) ряд объектов данного центра. Соответствующий иск подан к ООО «УСП», расположенном в Гумраке. В качестве одного из третьих лиц по делу проходит в том числе бывший депутат Госдумы от Волгоградской области, который находится в федеральном розыске – Олег Михеев. В случае удовлетворения исковых требований банка системы жизнеобеспечения торгового центра могут перейти в другие руки. Речь идет о водопроводе, газопроводе, автономной котельной, канализационной системе, стоянке перед торговым центром, трансформаторной подстанции, о...
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|Общество
|03.05.2018 14:17
Сегодня новый авиамаршрут связал с Волгоградом города-участники ЧМ-2018 Казань и Сочи. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта Гумрак, первый самолет нового рейса прибыл в город-герой из Сочи в 8:10 и после почти часовой стоянки вылетел в Казань. Второй борт прибыл из Казани в 14:05. По традиции, севший на взлетно-посадочной полосе самолет проехал через водную арку, образованную струями из шлангов пожарных машин. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что маршрут включен в летнее расписание и будет действовать постоянно. Обслуживает направление компания "ЮТЭЙР". С 1 мая также начались перелеты в Самару и Краснодар. Эти направления открылись благодаря программе развития региональных перевозок, реализуемой...
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|Политика
|03.05.2018 13:55
С сегодняшнего дня приступил к работе в должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда Александр Мордвинцев, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, Мордвинцев сложил с себя полномочия депутата. Напомним, что в представительном органе власти он возглавлял комитет по бюджету и налогам. Депутаты, входящие в его состав, приняли решение не избирать нового руководителя. Обязанности председателя бюджетного комитета будет исполнять заместитель председателя Михаил Девятов. Депутаты гордумы, напомним, 4 апреля этого года единогласно одобрили отставку Владимира Гордина с поста председателя КСП города. Он заявил об оставлении этой должности по собственному желанию, заявив, что хочет больше времени уделять семье. На...
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|Экология
|03.05.2018 13:43
Семь российских регионов, среди которых и Волгоградская область, получат возможность набрать достаточное число инспекторов для полноценной охраны лесов. Выделенный государством бюджет на 2018–2020 годы - 1 млрд рублей - позволит в этом году создать около 2 тыс. недостающих штатных мест в субъектах РФ. Число лесников, кроме волгоградского региона, также смогут увеличить Мордовия, Крым, Еврейская автономная область, Югра, Псковская и Иркутская области. Как сообщают «Известия» со ссылкой на доклад министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, передает ИА «Высота 102», на начало 2018 года в России числилось 20 тыс. лесных инспекторов. А чтобы полноценно контролировать всю площадь лесного фонда страны...
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|Экономика
|03.05.2018 13:01
Свыше 852 тысяч рублей неустойки должен выплатить заказчик ремонта Комсомольского путепровода бывшему подрядчику - фирме "Аваль-Строй" за нарушение условий контракта. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области. Отметим, что стороны - МУ "Комдорстрой" (заказчик) и ООО "Аваль-Строй" (подрядчик) - обменялись исками о взыскании многомиллионных штрафов и неустоек еще весной прошлого года. Так, заказчик ремонта настаивал на том, что компания нарушила сроки договора. В свою очередь экс-подрядчик доказывал в суде, что это произошло по независящим от него обстоятельствам, и просил суд наказать заказчика за нарушение условий договора. Спор дошел до кассационной инстанции,...
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|Общество
|03.05.2018 12:16
Уже несколько дней в Кировском районе Волгограда во дворе дома №59 по ул. Одоевского на дороге зияет провал. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, из-за этого ни личный транспорт жильцов, ни машины экстренных служб не могут въехать во двор. «О ситуации проинформирована и администрация района, и управляющая компания, но воз и ныне там», - поделились волгоградцы. По словам жильцов, около двух лет назад в этом месте прокладывали трубы, последствия же этого ремонта вышли боком.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|03.05.2018 11:55
В Волгограде 9 мая Крестный ход в память о защитниках Отечества начнется в 11:00 от храма Всех Русских Святых на улице маршала Чуйкова. Участники пройдут по 7-й Гвардейской, далее — по проспекту Ленина до Мамаева кургана, где в храме Всех Святых будет совершена панихида по убиенным воинам. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, шествие по традиции возглавит одна из самых почитаемых в регионе чудотворных икон Божией Матери — Урюпинская. Образ доставлен в Волгоград из Покровского кафедрального собора Урюпинска и открыт для поклонения верующих в часовне в Комсомольском саду. Спуск участников шествия после богослужения на Мамаевом кургане будет...
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|Происшествия
|03.05.2018 11:02
Пагубное пристрастие к наркотикам привело вора-домушника из Камышина на больничную койку и выдало его преступление. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в среду в больницу с травмами и в состоянии наркотического опьянения был доставлен мужчина. Им оказался не раз судимый 39-летний местный житель. Во время проверки обстоятельств случившегося, полицейские выяснили, что он пострадал при попытке ограбить квартиру в шестом микрорайоне. Рецидивист с крыши спустился на балкон 8-го этажа, залез в чужое жилище. Там он взял рюкзак, в который сложил ювелирные изделия, сотовые телефоны, наручные часы, найденные в доме. Затем он запер изнутри дверь на...
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|Происшествия
|03.05.2018 10:35
Задержан мужчина, напавший на салон сотовой связи в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, вечером 1 мая в салон сотовой связи "Теле-2", расположенный на проспекте Героев Сталинграда, ворвался мужчина в медицинской маске. Он ранил ножом 24-летнюю продавщицу и попытался похитить сотовый телефон, но получил отпор и сбежал. Девушка с резаной раной подбородка и шеи доставлена в больницу №15. Сотрудники угрозыска вышли на след злоумышленника. Им оказался 24-летний молодой человек, трижды судимый за грабеж, кражу, побои. В совершенном преступлении он признался. Правда, как считают следователи, это не единственный его преступный эпизод. Они просят всех,...
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|Газетный киоск
|03.05.2018 10:23
МОСКВА, 3 мая, /ТАСС/. Взрыв газа произошел на четвертом этаже пятиэтажки в городе Фролово в Волгоградской области, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах региона. "В результате взрыва газа нарушено остекление здания, однако несущие конструкции остались целы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, эвакуация жильцов...
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3 мая 15:29
В Волгограде болельщики штурмуют кассы ради билетов на финал Кубка России 5
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