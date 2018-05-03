По некоторым данным, женщина - кассир испугалась напора болельщиков и спешно покинула рабочее место с пачкой билетов. Кроме того, недовольство скоплением народа выражала администрация ТЦ. Сейчас желающие посетить футбольный матч организовали переписку стоящих в очереди и в лучших традициях советских времен пишут номера на руках. Все проходит мирно, без драк и скандалов.

Вместе с тем, бесплатные билеты уже появились в продаже на популярном сайте объявлений. За пригласительный на матч между командами «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск) просят 500 рублей.













Как сообщалось ранее, РФС принял решение, что посетить финальный матч кубка России болельщики смогут бесплатно. Было обозначено максимальное количество пригласительных билетов на одного человека – 4. Встреча команд-финалистов Кубка России по футболу будет третьим тестовым матчем перед ЧМ на стадионе «Волгоград Арена». По требованию ФИФА, стадион, вместимостью 45 тысяч зрителей, должен быть заполнен максимально.