Волгоградская область не выполнила программу приватизации

В Волгоградской области по итогам прошлого года из включенных в программу приватизации 1764 объектов недвижимости приватизировано только 11. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт проверки КСП Волгоградской области. Выручка областного бюджета составила около 9 миллионов рублей. 1753 объекта недвижимости не приватизированы по следующим причинам: по 7 объектам торги признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в продажах; по 10 объектам проводились приватизационные мероприятия (работы по межеванию земельного участка, подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок, проведена оценка рыночной стоимости, освобождение от мусора и посторонних предметов), решения об условиях приватизации на конец 2017 года облкомимуществом не принимались. Еще по 1635 объектам газораспределительной инфраструктуры и 100 объектам электросетевого хозяйства приватизационные мероприятия не проводились в связи с продолжающейся консолидацией сетей в регионе. Из 15 объектов движимого имущества приватизировано 9 автомобилей. Прибыль бюджету составила всего 334 тысячи рублей. Аудиторы также отметили, что государственные унитарные предприятия Волгоградской области, включенные в программу приватизации, в 2017 году не преобразованы в акционерные общества по причине проведения подготовительных мероприятий (составления годовой бухгалтерской отчетности, передачи наркотических лекарственных средств от ГУП ВО «Волгофарм» иному учреждению здравоохранения).



