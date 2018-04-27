В Волгограде на дебатах «Единой России» случился неожиданный аншлаг







Очереди на входе, аншлаг в зрительном зале – на исходе первой недели проведения дебатов «Единой России» в Волгограде случился неожиданный наплыв людей. Впервые за четыре дня публичных дискуссий, которые проходят в комплексе культуры и отдыха Советского района, встречу пришлось переносить из малого зала, рассчитанного на 70 человек, в большой, где собралось больше 300 человек, сообщает ИА «Высота 102». Приглашать людей – задача самих претендентов на статус кандидата в депутаты гордумы от партии власти. В этот раз к дебатам, по всей видимости, отдельные участники подготовились основательно. Всего их на сцене было шестеро, из которых трое - действующие депутаты, а также коммерсант, общественник и главврач поликлиники.

Темой последней встречи стала экология Волгограда. Претендентам на депутатские мандаты дали возможность высказаться по теме и предложить здравые идеи по улучшению ситуации. Вопрос серьезный, но не обошлось и без курьезов. Избирателей, как выяснилось, волнуют не только мысли вероятных кандидатов, но и их моральный облик. Подробнее – в сюжете информагентства.