СУ СКР по Волгоградской области: бывший начальник Ростехнадзора подозревается в получении взятки

Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении бывшего руководителя Нижне-Волжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игоря Исаева. Об этом ИА “Высота 102” сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева. По данным следствия, в декабре 2015 года чиновник предложил гендиректору крупной теплотранспортной компании, под предлогом предстоящего “Дня Ростехнадзора”, “подарить” 200 тысяч рублей взамен на общее покровительство. Деньги госслужащему передал инженер фирмы, не знавший о преступной договоренности. Также с конца 2015 года, угрожая проверками и прекращением производства деятельности, вымогал взятку у руководства фирмы, занимающейся бурением скважин. Взамен он также обещал свое “покровительство”. И в сентябре прошлого года директора фирмы передали ему через посредников 1,5 миллиона рублей.

Отметим, что основанием для возбуждения уголовного стали материалы, переданные оперативниками регионального УФСБ России. Сейчас идет расследование уголовного дела.







