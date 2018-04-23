СУ СК Волгоградской области: Выброшенную в мусоропровод новорожденную девочку задушили

Сегодня в 10 утра завершился прием заявок на участие в конкурсе по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами. По имеющейся информации «Высоты 102», заявки подали два претендента. Как сообщает ИА со ссылкой на сайт госзаказов, уже к концу месяца станет известно имя победителя конкурса. Но чем ближе час «икс», тем выше напряжение, которое царит среди тех, кто имеет виды на получение статуса регионального оператора. Впрочем, не будем поддаваться «мусорной лихорадке», а попробуем спокойно проанализировать ситуацию, которая сложилась в этой сфере задолго до того, когда, наконец, региональные власти созрели для того, чтобы навести...