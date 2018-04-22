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От Сталинграда - до Великой Победы
 23.04.2018 11:22

Певец из Франции в День Победы выступит в Волгограде с коллективом «Лазоревый цветок»


Французский певец Гийом Рат  приезжает в Волгоград в дни празднования Дня Победы и примет участие в концерте коллектива «Лазоревый цветок», который пройдет в Доме офицеров 10 мая. Как сообщили ИА «Высота 102»  в фонде «Сталинградская битва»,  который пригласил артиста в город на Волге, Гийом  несколько раз посещал Россию, принимал участие в торжественном концерте «Это нужно живым!», в общественно-патриотической акции «Спасибо за верность потомки»,  организованной движением «Бессмертный полка России» в Государственном Кремлевском Дворце, в праздничном концерте, посвященном 105-летию Воздушно-космических сил России, в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию авиаполка «Нормандия– Неман» и многих других. 
Рат окончил Школу драматического искусства имени Евы Сан-Поль. Голос - бас-баритон. В его программах песни из репертуара Эдит Пиаф, Джо Дассена, а также русские песни. 

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Расследования 23.04.2018 13:29

Обвиняемый в получении крупной взятки бывший заместитель директора по научной работе ИАиС ВолгГТУ Александр Богомолов выступил с  последним словом в суде. Как сообщает ИА “Высота 102”, сегодня в Ворошиловском районном суде прошло последнее, перед вынесением приговора, заседание. До оглашения вердикта осталось всего несколько дней. Напомним, Александра Богомолова обвиняют в том, что за 50 тысяч долларов он предложил своему знакомому Шияну  помощь в получении степени доктора наук. И, согласно данным следствия, гарантировал, что сможет решить вопрос даже с высшей аттестационной комиссией в Москве. Деньги он получал частями. Так, в 2006 и 2009 годах ему передали по 10 тысяч долларов, спустя 4...
Прочитана: 337 раз
Общество 23.04.2018 13:19

Волгоградским УФАС России выдано предупреждение ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о запрете доведения работниками данного учреждения до потребителей ритуальных услуг информации о том, что заключение договоров на оказание ритуальных услуг с конкретным хозяйствующим субъектом может обеспечить преимущество при получении услуг ГБУЗ «ВОБСМЭ». Как говорится на официальном сайте ведомства, документ содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции, - сообщает ИА «Высота 102». Основанием выдачи предупреждения послужили заявления ритуальщиков Волжского и  материалы прокуратуры г. Волжского. Из них следует, что работники  Волжского судебно-медицинского отделения ГБУЗ «ВОБСМЭ» информируют родственников умерших, в том числе уже заключивших договоры на оказание...
Прочитана: 301 раз
Политика 23.04.2018 12:57

В Волгограде мечтающие о депутатском мандате сразятся в словесном поединке О том, как сделать коммунальные тарифы ниже и справедливее,  сегодня в Волгограде пофантазируют участники дебатов партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота  102», в комплексе культуры и отдыха Советского района в 17.00 состоится первая публичная дискуссия участников предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты гордумы. Примечательно, что за полемикой можно будет следить в онлайн-режиме. Транслироваться дебаты будут  на сайте предварительного голосования партии. В словесном поединке сразятся четверо претендентов на статус кандидата в нардепы от «Единой России» по избирательному округу Советского района №12, среди которых один действующий депутат – Дмитрий Федюшкин, замдиректора ООО «Сталт». Соучредителем и директором фирмы является...
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Экология 23.04.2018 12:41

На Волгоград надвигаются концессии «мусороснабжения» Сегодня в 10 утра завершился прием заявок на участие в конкурсе по выбору регионального оператора в сфере обращения с отходами. По имеющейся информации  «Высоты 102»,  заявки подали два претендента.  Как сообщает ИА со ссылкой на сайт госзаказов, уже к концу месяца станет известно имя победителя конкурса. Но чем ближе час «икс», тем выше напряжение, которое царит среди тех, кто имеет виды на получение статуса регионального оператора.  Впрочем, не будем поддаваться «мусорной лихорадке», а попробуем  спокойно проанализировать ситуацию, которая сложилась в этой сфере задолго до того, когда, наконец, региональные власти созрели для того, чтобы навести...
Прочитана: 3641 раз
Спорт 23.04.2018 12:03

Победный матч на стадионе обошелся «Ротору-Волгограду» почти в 5 миллионов рублей Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» заплатил за аренду стадиона «Волгоград Арена» 2 миллиона 150 тысяч рублей для проведения игры с «Лучом-Энергией» из Владивостока, который состоялся 21 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, получателем этих денег стало ФГУП «Спорт Инжиниринг», которое и возводило объект. Кроме того, 1,9 миллиона рублей от клуба получила общественная организация профсоюз работников частных охранных структур «Содружество» - за услуги контролеров-распорядителей. Еще полмиллиона было выделено этой же организации за охранные услуги.  Напомним, матч «Ротора-Волгограда» и клуба из Владивостока состоялся 21 апреля на стадионе «Волгоград Арена». Волгоградская команда победила со счетом 4:2. 
Прочитана: 1120 раз
Общество 23.04.2018 11:30

В гостиницах «Арцах» на  ул. Огородной, 17,   и «Астория»  на ул. Пархоменко,  27Б, в Волгограде установлено завышение максимальной стоимости гостиничного обслуживания в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102»  в  управлении Роспотребнадзора по региону, таким образом были нарушены требования, установленные постановлением правительства РФ . Должностные лица были привлечены к административной ответственности, кроме того, управление обратилось в суды с исками о прекращении противоправных действий со стороны хозяйствующих субъектов, выразившихся в завышении максимальной стоимости гостиничного обслуживания в городе Волгограде, в котором будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как подчеркнули в управлении,...
Прочитана: 739 раз
Культура 23.04.2018 10:55

В Волгограде завершила работу  съемочная группа многосерийного фильма «Ненастье». Корреспондент ИА «Высота 102» побывал накануне на площадке, которая разместилась на территории бывшего дворца культуры и техники тракторного завода,  и побеседовал с режиссером Сергеем Урсуляком. Его имя хорошо известно россиянам по сериалу «Ликвидация», телефильмам «Тихий Дон», «Исаев», «Жизнь и Судьба» и многим другим.  Восьмисерийная картина «Ненастье» о бывших воинах-афганцах снимается киностудией «Москино» по заказу телеканала «Россия 1». Объект культуры, который долгие годы стоит заброшенным, как считает Сергей Урсуляк, отлично подошел для съемок фильма. На этой неделе стены ДК пережили рейдерский захват, таран настоящим бронетранспортером и вооруженное столкновение между бывшими...
Прочитана: 4271 раз
Телеком 23.04.2018 10:41

Сеть «МегаФона» удачно прошла тест 19 тысяч болельщиков Для бесперебойного и качественного радиопокрытия на волгоградских объектах Чемпионата мира по футболу компания «МегФон» дополнительно установила и модернизировала несколько десятков базовых станций, проложила километры новых ВОЛС. Благодаря этому средняя скорость интернет-доступа на первом тестовом матче превысила 55 Мбит/с и 19 тысяч болельщиков во время матча смогли поделиться своими фото и видеорепортажами в социальных сетях. Как уточнили ИА «Высота 102», на период проведения первенства «разгрузить» сеть в окружении стадиона позволит и передвижная базовая станция. «Готовясь к большой нагрузке на сеть, мы учитывали, что первый матч на новом стадионе произведет большой ажиотаж. Мы также ожидали, что все захотят...
Прочитана: 604 раз
Происшествия 23.04.2018 10:34

Депутат городского Совета поселения Петров Вал Камышинского района  стал фигурантом уголовного дела спустя полгода после того, как на своем авто сбил насмерть женщину. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).  По данным следствия, 2 октября 2017 года примерно в 17 часов подозреваемый, управляя автомобилем ВАЗ-21150 и двигаясь по улице Крупской г.Петров Вал Камышинского района с превышением скорости, совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжаю часть. В результате ДТП...
Прочитана: 1717 раз
Происшествия 23.04.2018 10:00

Подозреваемого в нескольких разбойных нападениях на девушек задержали полицейские. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенье в 22:15 в полицию обратилась 30-летняя женщина и рассказала, что на нее напали в подъезде дома в Ворошиловском районе. Угрожая ножом, молодой человек отнял у нее деньги. Через два часа жертвами нападения стали еще две девушки 21 и 24 лет. Разбойник напал на них на улице Рабоче-Крестьянской и потребовал отдать всю наличность. Когда девушки отказались это сделать, злоумышленник по нескольку раз ударил их ножом. Обе пострадавшие госпитализированы. По горячим следам полицейские и росгвардейцы задержали лиходея. Им оказался 18-летний житель...
Прочитана: 2184 раз
Происшествия 23.04.2018 09:00 (Обновлено: 23.04.2018 10:32)

Мертвый новорожденный ребенок обнаружен сегодня в мусоропроводе жилого дома на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, тело грудничка было упаковано в пакет. В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы. Причины смерти малыша пока неизвестны. Подробности случившегося выясняются. В ГУ МВД России по региону сообщили, что в настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождение его матери.
Прочитана: 2662 раз
Общество 23.04.2018 05:07

«Волгоградскому автобусному парку» - «дочке» известного перевозчика из Санкт-Петербурга «Питеравто» - не удалось добиться признания незаконным решения территориальной комиссии Советского района Волгограда о назначении штрафа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО «ВАП» было оштрафовано на 20 тысяч рублей за грязь на конечной  остановки автобуса №85 «Кардиоцентр». Также члены комиссии обнаружили отсутствие туалетов на остановке – как стационарных, так и туалетных кабин. Выявленные факты были расценены как нарушение административного кодекса Волгоградской области, а именно ст.8.7, касающейся правил благоустройства территории. Суд посчитал меры административного воздействия на «Волгоградский автобусный парк» справедливыми. Решение суда не вступило...
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Аналитика 22.04.2018 18:00 (Обновлено: 23.04.2018 09:48)

Смотрите в программе: ТОП самых жутких свалок Волгограда и рейтинг самых отчаянных УК и фирм по вывозу мусора, по вине которых жилые дворы превратились в помойку. Волгоград, который не увидят гости чемпионата мира по футболу – в итоговой еженедельной программе «Взгляд с Высоты».
Прочитана: 32179 раз
Спорт 22.04.2018 16:40

Авиабилеты в Волгоград в период ЧМ самые дорогиеСравнение стоимости авиабилетов из городов-организаторов ЧМ  в Волгоград в дни матчей и в непиковый период Средняя стоимость перелета в дни чемпионата мира в Волгоград из десяти других городов-организаторов составила 10880 рублей в одну сторону. В другие дни аналогичные поездки обошлись бы пассажирам в 2,2 раза дешевле. Минимальная стоимость перелета в Волгоград в июне в среднем по десяти направлениям составляет 4890 рублей. Сильнее всего в дни ЧМ подорожали авиабилеты в Волгоград из Ростова-на-Дону и Сочи - в 3,3 раза.  Таковы данные сервиса путешествий OneTwoTrip, который проанализировал изменение стоимости авиабилетов между принимающими чемпионат мира городами, сообщает ИА...
Прочитана: 3318 раз
Общество 22.04.2018 14:11

Житель Красноармейского района Волгограда взыскал через суд с ООО "Гермес Ритейл" (бывший ООО "МАН") моральный ущерб за страдания, которые он испытал, отравившись салатами, приобретёнными в магазине "Гурман", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда. Напомним, в октябре 2016 года в больницы Волгограда после употребления салатов, приобретённых в магазине "Гурман" (ООО "МАН"), расположенном на бульваре Энгельса, с отравлением были доставлены 74 человека. Позднее было установлено, что в готовые продукты попала сальмонелла. Виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил была признана Людмила Купцова - бывшая завпроизводством кулинарного цеха №1 в магазине "Гурман". Приговором суда ее оштрафовали на 70 тысяч рублей. Как...
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Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожникиКомментарии42
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Зрители матча на «Волгоград Арене» опубликовали в соцсетях тысячи селфиКомментарии9
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дорожных полицейских нацелили на маршруткиКомментарии12
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Субботники в Волгограде не очистили город от мусорных свалок в жилых кварталах
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Незаконно построенные многоэтажки в Волгограде в ожидании бульдозера
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Доска позора: В Волгограде дорогу по улице Хользунова латают каждый годКомментарии22
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