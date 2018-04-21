Житель Волгограда взыскал с владельцев супермаркета ущерб за салаты с сальмонеллой

Так, житель Волгограда в своём иске сообщил, что купил тогда в "Гурмане" салаты "Цезарь", "Оливье" и "Мимоза", а затем неделю находился в инфекционной больнице на стационарном лечении. Мужчина требовал с ООО "Гермес Ритейл" (ранее ООО "МАН") 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, но суд посчитал эту сумму завышенной. В итоге суд постановил выплатить ему 40 тысяч рублей морального вреда и компенсировать судебные расходы на сумму 2,5 тысячи рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Житель Красноармейского района Волгограда взыскал через суд с ООО "Гермес Ритейл" (бывший ООО "МАН") моральный ущерб за страдания, которые он испытал, отравившись салатами, приобретёнными в магазине "Гурман", сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение районного суда. Напомним, в октябре 2016 года в больницы Волгограда после употребления салатов, приобретённых в магазине "Гурман" (ООО "МАН"), расположенном на бульваре Энгельса, с отравлением были доставлены 74 человека. Позднее было установлено, что в готовые продукты попала сальмонелла. Виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил была признана Людмила Купцова - бывшая завпроизводством кулинарного цеха №1 в магазине "Гурман". Приговором суда ее оштрафовали на 70 тысяч рублей. Как выяснилось, пострадавшие от употребления салатов с сальмонеллой до сих пор отстаивают свои интересы в суде.