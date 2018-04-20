|Борьба с коррупцией
|20.04.2018 14:21
Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожники
ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций о доходах депутатского корпуса Волгоградской облдумы. Накануне декларации слуг народа были опубликованы на официальном портале регпарламента. Напомним, самым зажиточным уже не первый год подряд стал законодатель Владимир Осьмаков, заработавший в прошлом году почти 80 млн рублей. Среди самых состоятельных думцев также – Ирина Соловьева, Алексей Михеев, Гасан Набиев. Подробнее – читайте ЗДЕСЬ.
А вот и очередная порция любопытных данных о финансовых успехах народных избранников.
Так, единоросс Анатолий Якунин - зампредседателя думской комиссии по противодействию коррупции и член комитета по бюджету и налогам – задекларировал доход чуть более 1 млн 700 тысяч рублей. Годом ранее сумма была солиднее - 3 с лишним миллиона. Депутат Якунин, когда-то бывший руководителем различных сельхозпредприятий Дубовского района, является единоличным владельцем 8 земельных участков общей площадью более 200 млн кв.м. В собственности народного избранника 4 автомобиля: «Toyota Land Cruiser 105», «Lexus LX 570», «Toyota Land Cruiser 100» (появился в 2017 году) и ВАЗ-211440. У супруги Анатолия Якунина тоже все отлично с автомобилями - она является владелицей сразу двух «Toyota RAV4».
Годовой доход председателя комиссии по вопросам регламента и депутатской этики, коммуниста Евгения Шаманаева не изменился по сравнению с 2016 годом и составил 2 млн 324 тыс. рублей. По-прежнему в его владении индивидуальный земельный участок, жилой дом, квартира, три нежилых помещения. Легковым автомобилям Шаманаев предпочитает «тяжелую» технику, хотя ее количество на одну единицу уменьшилось. Сейчас у него два прицепа, грузовой тягач, бетоносмеситель, а в 2016-м в его «хозяйстве» числился погрузчик. Избавился он также от мотовездехода и моторной лодки.
Практически бедняком выглядит по сравнению с Шаманаевым его коллега по партии Михаил Таранцов. В 2017 году он заработал на 34 тысячи рублей меньше, чем в 2016-м: чуть более 597 тысяч рублей. Не владеет Михаил Александрович ни дачами, ни гаражами, ни земельными участками, ни ценными бумагам, ни акциями. Нет у нардепа даже автомобиля - его часто видят гуляющим пешком, а иногда даже стоящим в маршрутке. В собственности члена фракции КПРФ только квартира площадью 52 квадратных метра. Супруга законодателя побогаче: ее годовой доход составил 2,2 млн рублей, как и в 2016-м. В ее пользовании также квартира и гараж.
Растет благосостояние председателя комитетa по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслана Шарифова: в 2017 году он пополнил семейный бюджет почти на 2,5 млн рублей, задекларировав 5,6 млн рублей. По-прежнему в его владениях 9 земельных участков в общей долевой и совместной собственности, квартира, нежилое помещение, автомобиль «Mercedes-Benz». Также, как и в 2016-м, он является собственником (общая долевая 1/21) автодороги. Доходы супруги депутата скромнее: чуть более 418 тысяч рублей.
Семейный аграрный бизнес принес депутату-новобранцу Михаилу Струку почти 4,5 млн рублей годового дохода. В регпарламент гендиректор ЗАО «Птицефабрика Волжская» пришел летом прошлого года на смену своему отцу, который сразу после избрания сына по собственному желанию отказался от мандата. Кроме хорошего заработка похвастаться потомственному сельхозпроизводителю нечем – если только домом площадью почти 450 квадратных метров, в котором депутат и вся его семья просто проживает. Ни квартиры, ни машины, ни даже гаража во владениях нардепа и его жены не числится. Супруга Струка за прошлый год заработала 1,6 млн рублей. Какая деятельность приносит ей свыше 130 тысяч рублей в месяц доподлинно неизвестно. Но, по крайней мере, несколько лет назад она точно являлась заместителем гендиректора в «Птицефабрике Волжской» и одновременно начальником цеха реализации в ЗАО «Агрофирма Восток», которым руководит ее свекр.
Еще один новичок в областном законодательном собрании, получивший мандат летом 2017 года, - Михаил Рогозин. Статус депутата ему достался не самым сложным путем – по решению партии «Единая Россия», в предвыборном списке которой он значился. Рогозина можно назвать одним из самых скромных думцев, поскольку он заработал в прошлом году только 665 тысяч рублей. В думе он трудится на непостоянной основе, а значит не получает там заработную плату. Однако бессеребренником господина Рогозина назвать трудно – он счастливый владелец нежилого помещения (56 кв.м) и сразу шести квартир площадью от 30 до 72 квадратных метров, только одна из которых находится в общедолевой собственности. Народный избранник – поклонник корейской марки авто. В его собственности две машины «KIA» - седан «Rio» и кроссовер «Sportage».
Поступательное движение вперед произошло в жизни еще одного думца, чьи доходы не дотягивают до 1 млн рублей. Бывший главный энергетик «Химпрома» Сергей Песков поднажал и заработал в прошлом году без малого 650 тысяч рублей, что почти на 165 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Кроме небольшой дачи, старенького «Renualt Logan» и двух гаражей народный избранник теперь смело декларирует еще и моторную лодку.
Главный доктор Волгоградской областной думы Наталья Семенова задекларировала почти 2,4 млн рублей заработка. Ее доход за год проиндексировался всего на 52 тысячи рублей. В остальном декларация председателя думского комитета по охране здоровья копирует прошлогоднюю: по-прежнему на месте дом площадью 133 квадратных метра, 6 соток земли и автомобиль «Audi A5». Муж Натальи Семеновой заработал чуть меньше ее – 2,2 млн. Зато кроме машины «Mitsubishi Pajero» он может похвастаться владением сразу двух надувных лодок.
Весьма удачным с точки зрения финансов стал 2017 год для депутата Николая Лукьяненко. Его доход почти удвоился и составил 2,3 млн рублей. Можно предположить, что рост доходов может быть связан с переходом на постоянную оплачиваемую работу в облдуме. Напомним, в декабре 2016 года Лукьяненко назначили председателем думского комитета по образованию. Перечень имущества парламентария, отца четверых детей, остался неизменным: дом площадью 131 квадратный метр и два земельных участка (600 и 1200 кв.м).
Прибавку в виде 3,2 млн рублей к заработку в 2017 году получил депутат Станислав Коротков, который показал 5,8 млн рублей доходов. Вполне вероятно, что позитивная динамика в финансах парламентария связана с продажей одной из пяти квартир. В последней декларации отсутствует одна из жилплощадей размером 102 квадратных метра. Более никаких перемен не произошло: два земельных участка, дом площадью 635 квадратных метра, два гаража (в общедолевой собственности) и 16 нежилых помещений – никуда не делись.
И.о. руководителя реготделения партии «Справедливая Россия», председатель думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников по уровню доходов откатился на два года назад. В прошлом году за счет продажи квартиры в Чехии его заработок взлетел почти до 9 млн рублей, а теперь снова сократился в три с лишним раза - до 2,6 млн рублей. Народный избранник по-прежнему владеет внедорожником «Lexus RX 350», 9 сотками земли и домом площадью почти 300 квадратных метров.
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В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Общество
|20.04.2018 16:07
По требованию прокуратуры в связи с нарушениями противопожарных норм закрыт очередной торговый центр. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Многочисленные нарушения норм пожарной безопасности выявлены прокуратурой Центрального района в торгово-офисном центре «SVL», расположенном по адресу: г.Волгоград, по ул. Рокоссовского, д. 32 «А». Так, в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях офисного центра не работают системы противопожарной защиты, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, а также устройство для самозакрывания дверей на путях эвакуации. Эти и иные нарушения послужили основанием для обращения прокурора Центрального района г.Волгограда в суд с иском о возложении обязанности на...
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|Экономика
|20.04.2018 15:40
АО "КАУСТИК" (основное предприятие группы компаний "НИКОХИМ") стало организатором проведения первой конференции наставников химической промышленности, приехавших в Волгоград из разных регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, инициатива волгоградского предприятия с более чем полувековой историей была поддержана и состоялась при участии Российского Союза химиков и руководителей профильных ведомств областной администрации. Участники конференции, представляющие лидеров российской химической отрасли, наряду с АО "КАУСТИК" - это и ООО "Сибур", "Еврохим", ПАО "Акрон", национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (основанный еще в 1943 году), РХТУ им. Менделеева отметили важность миссии наставничества. Задачи по развитию профориентационной работы и наставничеству...
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|Общество
|20.04.2018 15:03 (Обновлено: 20.04.2018 15:05)
Суд Краснооктябрьского района по требованию прокуратуры признал фиктивным брак, заключенный наследодателем за два месяца до смерти. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в заявлением о нарушении наследственных и жилищных прав в надзорное ведомство обратился 24-летний житель Сургута. Установлено, что в 2017 году при вступлении в наследство отца заявителю стало известно о регистрации за два месяца до смерти брака между наследодателем и неизвестной 47-летней женщиной. При этом никто из родственников не знал о свадьбе. По словам соседей и знакомых семьи женщина не проживала в квартире отца заявителя, не вела с ним общее хозяйство и т.д. Несмотря...
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|Общество
|20.04.2018 14:04
С просьбой провести проверку по факту выгула на улицах города… волка обратилась жительница Волгограда к участковому полиции. Как рассказала горожанка, которая часто встречала мужчину в районе пересечения улиц Рихарда Зорге и Репина, она сразу заподозрила, что он выгуливает на цепи не собаку, а другое животное. На ее вопрос, не волк ли это, мужчина пояснил, что, действительно, это хищник. «Мало того, что это животное без намордника, так еще и гуляет он с ним по оживленным улицам, даже на детскую площадку может зайти», - рассказала женщина. Она и другие мамочки сильно напуганы, и требуют выяснить правомерность нахождения опасного животного, если...
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|Общество
|20.04.2018 14:01
Об ограничении движения в связи с проведением тестового матча на стадионе “Волгоград-Арена” сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. На проспекте Ленина от улицы Бакинской до площади Возрождения с утра и до завершения матча будет запрещена остановка транспорта. Нельзя будет останавливаться и на Нулевой продольной магистрали на участке от улицы 7-ой Гвардейской дивизии и до подножия Мамаева кургана. Оставленные на этих участках машины будут эвакуированы. Парковки будут организованы у ТЦ “Стройград” и ТРК “ЕвропаСитиМолл”. При этом, как отметили в ведомстве, движение водителям запрещать не будут, но с 14:00 и до 20:00 рекомендуют воздержаться от...
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|Спорт
|20.04.2018 13:57
Губернатор объявил о готовности Волгограда к первому тестовому матчу на построенном к ЧМ-2018 стадионе
Волгоград готов к проведению первого тестового матча. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров. К такому выводу глава региона пришел после посещения построенного специально к ЧМ-2018 стадиона "Волгоград Арена", где и пройдет первый тестовый матч. Также губернатор осмотрел реконструируемый Центральный парк культуры и отдыха, где будет обустроена "Дорога болельщиков". Здесь в субботу, 21 апреля, организуют выставку мастеров, фуд-корты, установят вендинговые аппараты. "Всем надо понимать, что матчи проводятся для того, чтобы можно было выявить проблемные вопросы, узкие места, которые необходимо впоследствии устранять. Завтра здесь будет находиться рабочая...
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|Расследования
|20.04.2018 13:27 (Обновлено: 20.04.2018 13:34)
К 7,5 годам колонии строгого режима Городищенским районным судом приговорен 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья за покушение на незаконный сбыт 3 килограммов наркотиков. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. По данным следствия, 5 декабря 2017 года он получил в Москве коробку с синтетическими наркотиками, после чего на такси поехал в Волгоград. На следующий день его задержали на стационарном посту ДПС сотрудники полиции и УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии осужденный признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении сообщников...
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|Общество
|20.04.2018 13:01
Очередная попытка родственников освободить от долговых обязательств бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева, который объявлен в розыск, не увенчалась успехом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Ремстройкомплект", учредителем которого, согласно открытым данным, является Анна Андреевна Михеева (мать Олега Михеева - ред.), отказано в иске к Олегу Михееву и АО "Райффайзенбанк" о признании прекращенным договора поручительства, заключенного между ответчиками. Стоимость вопроса - более 5 миллионов долларов США, которые, согласно решению Мещанского районного суда г. Москвы от 08.08.2013 г., были взысканы с Олега Михеева в пользу банка по...
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|Общество
|20.04.2018 13:00
Неприглядные картины наблюдают пассажиры поездов, которые следуют в Волгоград со стороны Волжского. Как рассказала ИА «Высота 102» горожанка, родственник которой из Астрахани недавно посетил город-герой, он был шокирован тем, что ему довелось увидеть из окна поезда. Перед подъездом к платформе «Воссоединение» его взору открылась территория, состоящая из малых и больших свалок. Частный сектор, отдаленность от густонаселенных районов и оживленных трасс, видимо, делает этот участок привлекательным для сброса мусора – как бытового, так и строительного. «Когда наш родственник показал нам это видео, стало, честно говоря, стыдно за наш город. А ведь мы собираемся принимать гостей на ЧМ-2018. Неужели это безобразие никто...
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|Общество
|20.04.2018 12:16
По невыясненным пока причинам заявление об увольнении написал руководитель Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорь Исаев. Этот факт ИА «Высота 102» подтвердили в аппарате администрации Волгоградской области. В самом надзорном ведомстве от комментариев касательно отставки руководителя отказались, потребовав подготовить письменный запрос. Связаться с Игорем Исаевым ИА «Высота 102» не удалось - все его телефоны отключены. Игорь Исаев возглавлял Нижне-Волжское управление Ростехнадзора в течение последних 8 лет. Сегодня на сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора появилась информация, что временно исполняющим обязанности руководителя назначена Наталья Афанасьева. Данных об Игоре Исаеве на сайте управления Федеральной службы по...
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|Общество
|20.04.2018 11:54
Водитель “ВАЗ-2111”, сбивший 42-летнюю женщину-пешехода в Красноармейском районе, задержан. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Оказалось, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, в четверг вечером на проспекте Героев Сталинграда" была сбита женщина. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан во время операции “Перехват”. Им оказался 41-летний слесарь - сантехник. Он был за рулем служебной машины. При этом, сам автолюбитель заявил, что женщину не заметил. А перед тем как сесть за руль, он выпил около четверти литра самогона. Также известно, что пострадавшая госпитализирована в БСМП №15. Врачи диагностировали у нее политравму. Женщина находится...
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|Общество
|20.04.2018 11:14
Поздравления с вековым юбилеем принимает ветеран труда, труженик тыла Василиса Михайловна Малышева. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Пенсионного фонда, перед войной, в 1940 году, она закончила Саратовский автомобильно-дорожный институт по специальности инженера-строителя автомобильных дорог. Там же Василиса Михайловна познакомилась с будущим мужем Георгием Матвеевичем Малышевым, который в дальнейшем стал заслуженным строителем и был награжден большим количеством медалей и наград. За самоотверженный труд в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны Василиса Михайловна награждена почетным званием «Труженик тыла». Большую часть уже мирной жизни она работала инженером в проектно-технологическом тресте по организации и технической помощи строительству «Оргтехстрой». Сейчас у Василисы...
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|Экология
|20.04.2018 10:16
Владелец убойного пункта в поселке Заря Калачевского района оштрафован за нарушение ветеринарного законодательства, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия. Установлено, что на пункте, где производится убой скота, не оборудованы загоны для предубойного содержания животных, карантинное отделение и изолятор, отсутствуют специальные промаркированные емкости для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников. В ведомстве отмечают, что владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя...
Прочитана: 1253 раз
|Общество
|20.04.2018 08:37
Новую спортивную площадку открыли сегодня рядом со школой N15 в поселке Максима Горького, сообщает ИА “Высота 102”. Спортивные снаряды установили рядом с детским городком, появившимся здесь около полутора лет назад. Тогда о создании спортплощадки попросили местные жители, чтобы молодежь и спортом занималась, и приглядывала за сохранностью детского городка. Новая спортивная установка с турниками, рукоходами и кольцами была сделана руками заключенных и появилась благодаря сотрудничеству депутата городской думы Андрея Гимбатова, районной администрации и регионального управления ФСИН. Отметим, что церемония открытия быстро перешла в обсуждение вопросов, которые беспокоят местных жителей. С депутатом и главой района они обсудили проблему...
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|Происшествия
|20.04.2018 08:06
Серьезные травмы получила женщина в ДТП в Красноармейском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, в четверг вечером на остановке "кинотеатр Юбилейный" легковой автомобиль сбил пешехода. 41-летняя пострадавшая госпитализирована в БСМП №15. Врачи диагностировали у нее политравму. Сейчас женщина находится в коме. В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Героев Сталинграда. Женщину сбил автомобиль “ВАЗ-2111”, которым управлял 41-летний мужчина.
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Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожники 21
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