



Владимир Осьмаков, заработавший в прошлом году почти 80 млн рублей. Среди самых состоятельных думцев также – Ирина Соловьева, Алексей Михеев, Гасан Набиев. Подробнее – ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций о доходах депутатского корпуса Волгоградской облдумы. Накануне декларации слуг народа были опубликованы на официальном портале регпарламента. Напомним, самым зажиточным уже не первый год подряд стал законодатель, заработавший в прошлом году почти 80 млн рублей. Среди самых состоятельных думцев также –. Подробнее – читайте ЗДЕСЬ.





А вот и очередная порция любопытных данных о финансовых успехах народных избранников.

Так, единоросс Анатолий Якунин - зампредседателя думской комиссии по противодействию коррупции и член комитета по бюджету и налогам – задекларировал доход чуть более 1 млн 700 тысяч рублей. Годом ранее сумма была солиднее - 3 с лишним миллиона. Депутат Якунин, когда-то бывший руководителем различных сельхозпредприятий Дубовского района, является единоличным владельцем 8 земельных участков общей площадью более 200 млн кв.м. В собственности народного избранника 4 автомобиля: «Toyota Land Cruiser 105», «Lexus LX 570», «Toyota Land Cruiser 100» (появился в 2017 году) и ВАЗ-211440. У супруги Анатолия Якунина тоже все отлично с автомобилями - она является владелицей сразу двух «Toyota RAV4».





Годовой доход председателя комиссии по вопросам регламента и депутатской этики, коммуниста Евгения Шаманаева не изменился по сравнению с 2016 годом и составил 2 млн 324 тыс. рублей. По-прежнему в его владении индивидуальный земельный участок, жилой дом, квартира, три нежилых помещения. Легковым автомобилям Шаманаев предпочитает «тяжелую» технику, хотя ее количество на одну единицу уменьшилось. Сейчас у него два прицепа, грузовой тягач, бетоносмеситель, а в 2016-м в его «хозяйстве» числился погрузчик. Избавился он также от мотовездехода и моторной лодки.





Практически бедняком выглядит по сравнению с Шаманаевым его коллега по партии Михаил Таранцов. В 2017 году он заработал на 34 тысячи рублей меньше, чем в 2016-м: чуть более 597 тысяч рублей. Не владеет Михаил Александрович ни дачами, ни гаражами, ни земельными участками, ни ценными бумагам, ни акциями. Нет у нардепа даже автомобиля - его часто видят гуляющим пешком, а иногда даже стоящим в маршрутке. В собственности члена фракции КПРФ только квартира площадью 52 квадратных метра. Супруга законодателя побогаче: ее годовой доход составил 2,2 млн рублей, как и в 2016-м. В ее пользовании также квартира и гараж.





Растет благосостояние председателя комитетa по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслана Шарифова: в 2017 году он пополнил семейный бюджет почти на 2,5 млн рублей, задекларировав 5,6 млн рублей. По-прежнему в его владениях 9 земельных участков в общей долевой и совместной собственности, квартира, нежилое помещение, автомобиль «Mercedes-Benz». Также, как и в 2016-м, он является собственником (общая долевая 1/21) автодороги. Доходы супруги депутата скромнее: чуть более 418 тысяч рублей.





Семейный аграрный бизнес принес депутату-новобранцу Михаилу Струку почти 4,5 млн рублей годового дохода. В регпарламент гендиректор ЗАО «Птицефабрика Волжская» пришел летом прошлого года на смену своему отцу, который сразу после избрания сына по собственному желанию отказался от мандата. Кроме хорошего заработка похвастаться потомственному сельхозпроизводителю нечем – если только домом площадью почти 450 квадратных метров, в котором депутат и вся его семья просто проживает. Ни квартиры, ни машины, ни даже гаража во владениях нардепа и его жены не числится. Супруга Струка за прошлый год заработала 1,6 млн рублей. Какая деятельность приносит ей свыше 130 тысяч рублей в месяц доподлинно неизвестно. Но, по крайней мере, несколько лет назад она точно являлась заместителем гендиректора в «Птицефабрике Волжской» и одновременно начальником цеха реализации в ЗАО «Агрофирма Восток», которым руководит ее свекр.





Еще один новичок в областном законодательном собрании, получивший мандат летом 2017 года, - Михаил Рогозин. Статус депутата ему достался не самым сложным путем – по решению партии «Единая Россия», в предвыборном списке которой он значился. Рогозина можно назвать одним из самых скромных думцев, поскольку он заработал в прошлом году только 665 тысяч рублей. В думе он трудится на непостоянной основе, а значит не получает там заработную плату. Однако бессеребренником господина Рогозина назвать трудно – он счастливый владелец нежилого помещения (56 кв.м) и сразу шести квартир площадью от 30 до 72 квадратных метров, только одна из которых находится в общедолевой собственности. Народный избранник – поклонник корейской марки авто. В его собственности две машины «KIA» - седан «Rio» и кроссовер «Sportage».





Поступательное движение вперед произошло в жизни еще одного думца, чьи доходы не дотягивают до 1 млн рублей. Бывший главный энергетик «Химпрома» Сергей Песков поднажал и заработал в прошлом году без малого 650 тысяч рублей, что почти на 165 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Кроме небольшой дачи, старенького «Renualt Logan» и двух гаражей народный избранник теперь смело декларирует еще и моторную лодку.





Главный доктор Волгоградской областной думы Наталья Семенова задекларировала почти 2,4 млн рублей заработка. Ее доход за год проиндексировался всего на 52 тысячи рублей. В остальном декларация председателя думского комитета по охране здоровья копирует прошлогоднюю: по-прежнему на месте дом площадью 133 квадратных метра, 6 соток земли и автомобиль «Audi A5». Муж Натальи Семеновой заработал чуть меньше ее – 2,2 млн. Зато кроме машины «Mitsubishi Pajero» он может похвастаться владением сразу двух надувных лодок.





Весьма удачным с точки зрения финансов стал 2017 год для депутата Николая Лукьяненко. Его доход почти удвоился и составил 2,3 млн рублей. Можно предположить, что рост доходов может быть связан с переходом на постоянную оплачиваемую работу в облдуме. Напомним, в декабре 2016 года Лукьяненко назначили председателем думского комитета по образованию. Перечень имущества парламентария, отца четверых детей, остался неизменным: дом площадью 131 квадратный метр и два земельных участка (600 и 1200 кв.м).