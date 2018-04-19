Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходы

Сегодня Волгоградская областная дума опубликовала реестр сведений о доходах депутатов за 2017 год, сообщает ИА «Высота 102».

Анатолий Бакулин - ловкий специалист по продвижению автобусов своего предприятия, член думских комитетов по бюджету и налогам, а также по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству задекларировал почти 7,5 миллиона рублей дохода, годом ранее эта сумма была на 2 миллиона меньше. В плане имущества генерального директора ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ» ничего не изменилось - пара земельных участков, дом, квартира и прицеп по-прежнему в списке.

Сергею Булгакову - в далеком прошлом главе администрации Старополтавского района, а ныне заместителю председателя Волгоградской областной Думы за 2017 год сильно разбогатеть не удалось. Его доход - примерно 2 млн 700 тысяч рублей. Это всего на 200 тысяч больше, чем в декларации 2016 года.

Коммунист Алексей Буров - директор Волгоградского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, как и годом ранее, сообщил о доходе в 2 млн и почти 300 тысяч рублей. В списке имущества профессора, ответственного в обкоме КПРФ за вопросы идеологической работы: жилой дом и гараж в индивидуальной собственности, а также автопарковка (1/3 доли), нежилые помещения, квартира и автомобиль NISSAN X-TRAIL 2.0 COLOMBIA. Доход супруги Алексея Бурова в 2017 году превысил 2 миллиона рублей, хотя в прошлом отчетном периоде было всего 250 тысяч.

Удача явно сопутствует депутатской семье Мордвинцевых. Мордвинцев-старший, как известно, недавно возглавил КСП Волгограда. Его сыну Ивану Мордвинцеву, который является депутатом областной думы, повезло с финансами. Годовой доход Ивана Мордвинцева вырос до 3,7 миллиона рублей, тогда как годом ранее составлял всего 542 тысячи рублей.

Депутат Геннадий Мурылев, который в прошлом году стал банкротом и был исключен за бунтарство из фракции "Единая Россия", сумел слегка поправить свое финансовое положение. Его годовой доход составил чуть больше миллиона рублей против 915 тысяч в 2016 году. Состоятельный депутат областной думы Гасан Набиев, наоборот, в прошлом году заработал значительно меньше. Он задекларировал чуть более 13,8 миллиона рублей, тогда как годом ранее показывал доход в 56,5 миллиона рублей. Возможно, что это связано с тратами на недвижимость - у депутата в декларации появилась третья квартира площадью 159,9 кв. метров.

Вверх стремятся доходы депутата-единоросса регпарламента Алексея Овчинникова. Ректор Волгоградского государственного аграрного университета Овчинников заработал на 1,5 миллиона больше, показав годовой доход в 6,7 миллиона рублей.

Александр Осипов, который в прошлом году возглавил в облдуме комитет по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики стал богаче на 651 тысячу рублей. В 2017 году его заработок составил чуть более 2,9 миллиона рублей.

Рекордный для региональных парламентариев доход задекларировал член думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и вопросам собственности Владимир Осьмаков. В 2017 году он смог заработать 79,4 миллиона рублей - на 4,3 миллиона больше, чем годом ранее. Однако из его декларации исчез автомобиль "Mercedes-Benz GLS" и два нежилых помещения общей площадью 2516,2 кв.метра, которые ранее находились в пользовании.

Депутат Владимир Попов в 2017 году не сумел удержаться в кресле заместителя председателя одного из самых престижных комитетов облдумы - комитета по бюджету и налогам. Однако свои доходы кандидат экономических наук сумел сохранить на прежнем уровне - 1,6 миллиона рублей. В списке его имущества земельный участок площадью 1590 кв.м., гараж, квартира индивидуальная и 1/10 части во второй, две престижные иномарки - "Toyota Land Cruiser" и " Mitsubishi Pajero".

Председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, в прошлом - глава Михайловского района, по-прежнему является хозяином обширных земельных угодий. В списке его недвижимого имущества указаны 15 земельных участков, которыми он владеет на праве индивидуальной или общей долевой собственности. Есть у спикера регпарламента жилой дом и квартира, а также автомобиль "Volkswagen Touareg" и прицеп. Однако доходы Николая Семисотова в 2017 году уменьшились на 845 тысяч рублей - до 2,6 миллиона. Его супруга в прошлом году заработала 481 тысячу рублей - это чуть больше, чем в 2016-м. Тогда доходы составляли 365 тысяч рублей. В списке имущества есть потери: если в декларации за 2016 год было указано 11 земельных участков, то теперь их стало 9.

Заместитель председателя Волгоградской областной думы, председатель Экологического совета при областной думе, известный благотворитель и меценат Ирина Соловьева заработала за прошлый год более 18 миллионов рублей - на 7,8 миллиона больше, чем годом ранее. В индивидуальной собственности успешной женщины-депутата 10 земельных участков, 4 жилых дома, гараж, десятки нежилых помещений и сооружений, пруд, оздоровительный лагерь, 4 престижных иномарки, катер и прицеп.

Юрий Чекалин прожил год без финансовых потрясений. С доходами у него все стабильно: в 2017-м Чекалин заработал 2,3 миллиона рублей - как и годом ранее. В его собственности: 1/3 доли земельного участка, две квартиры, доли в четырех нежилых помещениях. Председатель комиссии по противодействию коррупции, руководитель фракции ЛДПР, поэт, йог и, как выяснилось на одном из заседаний облдумы, истинный "ценитель женской красоты" прожил год без финансовых потрясений. С доходами у него все стабильно: в 2017-м Чекалин заработал 2,3 миллиона рублей - как и годом ранее. В его собственности: 1/3 доли земельного участка, две квартиры, доли в четырех нежилых помещениях.

Заместитель председателя двух комитетов областной думы по экономической политике и ЖКХ Сергей Федюшкин заработал в 2017 году на 4,3 миллиона рублей больше, чем 2016-м. Его доход составил 10,8 миллиона рублей. В индивидуальной собственности у депутата-единоросса по-прежнему два земельных участка, садовый дом, квартира и 1/2 доли еще одной жилплощади размером 190,2 кв.м. Однако у депутата Федюшкина теперь нет личного авто: автомобиль марки "Ford Fiesta" больше не значится в его декларации.

Сергей Горняков - когда-то старший инспектор ДПС ОВД Урюпинского района, председатель совета директоров ОАО «Хоперская упаковка» и глава Урюпинска , а ныне руководитель фракции «Единой России» и заместитель председателя Волгоградской областной думы, задекларировал доход в размере около 2,5 млн рублей. В собственности имеются земельный участок (почти 1300 кв.м), жилой дом (231 кв.м), погрузчик и полуприцеп - цистерна. Финансовые успехи супруги Сергея Горнякова впечатляют гораздо больше, хотя не так, как годом ранее, когда вторая половина главного единоросса регпаламента показала доход в 23 с лишним млн. В 2017 -м цифра скромнее - 8,5 млн рублей. В списке имущества: земельный участок (18382 кв.м), квартира ( 122 кв.м), нежилые помещения общей площадью почти 8 тыс. кв.м, автомобиль Мерседес-Бенц GLE 350 D, а также грузовой автомобиль ГАЗ.

Продолжение следует.



