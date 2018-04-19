Ранее судимый 32-летний волгоградец признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, он сбывал зелье на территории города Волгограда путем закладок в тайники и был задержан сотрудниками транспортной полиции в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград-1. Наркотические средства синтетического происхождения общей массой 1,42 грамма, расфасованные в несколько упаковок для последующего сбыта, были изъяты.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Волгоградской транспортной прокуратуры приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.



