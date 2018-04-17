Прокуратура: В Волгограде чиновники «закрыли глаза» на захоронение отходов в лесопарковой зоне

Главе администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда Ивану Дронову вручено представление прокуратуры об устранении нарушений земельного законодательства и законодательства, регламентирующего размещение отходов. Напомним, «Высота 102» рассказывала о ситуации с захоронением мусора после прошедшего 14 апреля городского субботника в материалах "В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне", "Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопаркоовой зоне», «Прокуроры обещают наказать виновных в захоронении отходов в лесопарковой зоне Волгограда».

Как сообщил редакции информагентства заместитель прокурора Краснооктябрьского района Юрий Кирьянов, подведомственным администрации Краснооктябрьского района учреждением – МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района г. Волгограда» - допущены грубые нарушения требований, предъявляемых Правилами благоустройства территории городского округа к проведению земляных работ.

По его словам, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена или находится в муниципальной собственности, хозяйствующим субъектам и физическим лицам запрещается проведение всех видов земляных работ без письменного разрешения, которое должна была выдать администрация Краснооктябрьского района. Такого разрешения никто МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» не давал. Тем не менее данная компания вырыла котлован для захоронения отходов, относящихся к 5 классу опасности.





«Более того, - говорит Кирьянов, - согласно федерального закона, установлен прямой запрет на захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых и рекреационных зон». И именно администрация района должна контролировать деятельность подведомственного ей учреждения.

«Но, несмотря на очевидность незаконного характера действий МБУ «ЖКХ «Краснооктябрьского района г.Волгограда», возникший общественный резонанс, протоколы об административных правонарушениях уполномоченными должностными лицами администрации не составлялись», - заявляют в надзорном органе. Прокуратура потребовала немедленно принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения, которые жители домов № 119, 117, 115 называют «вопиющим безобразием».

По словам Ярослава Князева, руководителя регионального отделения «Зеленый патруль», полиэтиленовые мешки с мусором, которые не успели захоронить, были вывезены из зеленой зоны на территорию МБУ ЖКХ. Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой, сотрудники которой выезжали на место и принимали активное участие в устранении нарушений природоохранного законодательства, также решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. После прокурорского вмешательства отходы - порядка 20 куб.м. - были вывезены из зеленой зоны. Процесс вывоза и очистки парка от мешков с мусором тщательно фиксировался сотрудниками природоохранной прокуратуры.







