Как сообщили жители домов № 119, 117, 115, 113 по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе редакции информагентства, после публикации события стали развиваться стремительно. Водитель экскаватора, выкопавший огромную яму для захоронения сотен мешков с мусором после прошедшего субботника, покинул территорию. Прибывший сюда чиновник комитета природы администрации Волгограда, который отказался назвать свою фамилию и представился Владимиром, заявил жителям, что "будет разбираться".

И, судя по всему, "разобрался". В настоящее время, как заявили жители редакции информагентства, сюда приехали рабочие, которые освобождают мешки от мусора и забрасывают им яму. На вопрос, кто именно поручил им эту работу, ответили, что ничего не знают. "Нам сказали, мы делаем".

"Кто спасет нас от этого беспредела, - спрашивают редакцию жители многоэтажек. - Ведь вся эта листва начнет гнить, и от этой вони ни нам, ни нашим детям никуда не спрятаться. Почему чиновники не вывозят его на полигон, как того требует закон?"

Примечательно, что все это происходит напротив дома, в котором на первом этаже располагается администрация Краснооктябрьского района. По словам жителей, они уже обратились в полицию с заявлением на вопиющую, по их словам, ситуацию.











