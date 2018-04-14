Экологический беспредел в Волгограде: мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне





"На глазах чиновников Краснооктябрьского района или с их попустительства у нас творится вопиющий беспредел". С таким заявлением в редакцию ИА "Высота 102" обратились жители домов № 119, 117, 115, 113 по проспекту имени Ленина. Сотни мешков свезли после прошедшего субботника в Волгограде сюда, в лесопарковую зону, напротив домов, в одном из которых располагается и администрация района.

По словам возмущенных волгоградцев, со вчерашнего дня здесь работает экскаватор, который выкопал огромную яму, чтобы весь собранный в целлофановые мешки мусор закопать.

"Мы сначала даже не поняли, что происходит, - рассказывают краснооктябрьцы. - Спросили экскаваторщика, а он отправил нас к дежурному чиновнику в администрацию района. "Вот там и разбирайтесь. Я человек маленький, мне приказали, я делаю". При этом он подтвердил, что мешки будут закапываться в эту яму".

По словам жителей, в администрации Краснооктябрьского района чиновников не оказалось. А женщина-охранник заявила, что "вообще не в курсе".

"Но ведь этот целлофан десятки лет не разлагается, зачем мы уничтожаем землю, парк, который сажали наши отцы и деды? Почему чиновники отдают подобные распоряжения и не несут никакой ответственности за уничтожение экологии? И зачем такие субботники, после которых закладывается мина замедленного действия на многие годы вперед?", - возмущаются волгоградцы.







