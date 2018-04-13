В кабинете губернатора Волгоградской области монтируют ситуационный центр

Более 20 детей пострадали в 19 дорожных происшествиях в Волгограде в 2018 году, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на данные городского ГИБДД, озвученные сегодня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. При этом 16 ДТП случились по вине водителей. Чаще всего на дорогах страдают школьники в возрасте от 10 до 16 лет. Одной из мер профилактики травматизма может стать “минутка безопасности”, проводимая педагогами после уроков перед тем, как дети покинут школу, считает начальник ОГИБДД УМВД России по Волгограду полковник полиции Андрей Рибун. “Ответственность за безопасность детей на дорогах всегда лежит на взрослых. Мы можем защитить маленьких граждан, постоянно напоминая...

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