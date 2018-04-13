В Волгограде ищут магазинного вора - любителя парфюма





Вора - любителя парфюма, ищут волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг днем мужчина 25-30 лет украл два флакона туалетной воды из магазина “Рубль-Бум”, находящегося на улице Батова, 6а. При этом воришку засекли камеры наблюдения и сотрудница магазина. Но догнать парня, ей не удалось. Стоимость украденного составляет около двух с половиной тысяч рублей.

Приметы злоумышленника: рост 175-180 см, славянской внешности, спортивного телосложения, волосы русые средней длины. Был одет в спортивный костюм синего цвета. Всех, кто его видел, полицейские просят сообщить по телефонам: (8442) 74-07-71, 93-74-67. Конфиденциальность гарантируется.