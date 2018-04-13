|Происшествия
|13.04.2018 12:20(Обновлено: 13.04.2018 13:50)
В Волгограде ищут магазинного вора - любителя парфюма
Вора - любителя парфюма, ищут волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг днем мужчина 25-30 лет украл два флакона туалетной воды из магазина “Рубль-Бум”, находящегося на улице Батова, 6а. При этом воришку засекли камеры наблюдения и сотрудница магазина. Но догнать парня, ей не удалось. Стоимость украденного составляет около двух с половиной тысяч рублей.
Приметы злоумышленника: рост 175-180 см, славянской внешности, спортивного телосложения, волосы русые средней длины. Был одет в спортивный костюм синего цвета. Всех, кто его видел, полицейские просят сообщить по телефонам: (8442) 74-07-71, 93-74-67. Конфиденциальность гарантируется.
В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов
Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах
"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный круг
Сотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки...
В конце апреля-начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших...
Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...
|Происшествия
|13.04.2018 15:19 (Обновлено: 13.04.2018 15:21)
Авария на нефтепроводе произошла сегодня в Камышинском районе Волгоградской области, сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. По предварительным данным, течь в трубопроводе, который принадлежит АО "РИТЭК", зафиксирована на территории Таловского сельского поселения на земельном участке сельскохозяйственного назначения. На место происшествия выехали сотрудники природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и Ростехнадзора, а также специализированная лаборатория. В настоящее время принимаются все меры к устранению разлива нефтепродуктов. Установлено, что в результате порыва нефтепровода из-за деформации трубы произошло загрязнение земельного участка. Площадь загрязнения устанавливается. В настоящее время специалистами компании проводятся ремонтно-восстановительные работы на нефтепроводе, а загрязненный земельный участок зачищен силами эксплуатирующей организации. По...
Прочитана: 130 раз
|Общество
|13.04.2018 14:53 (Обновлено: 13.04.2018 15:05)
Более 60 тысяч рублей поступило на счет Ирины Терещук - мамы Сережи, со времени публикации ИА «Высота 102» материала под названием «Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляков». Мама мальчика рассказала, что весь день ей звонили люди со словами поддержки и спрашивали о том, дошли ли переведенные деньги. Звонили не только из Волгограда, но и из Москвы и даже из Сахалина. Семья Терещук благодарна всем, кто откликнулся на призыв о помощи. Все поступившие деньги, а суммы варьировались от 100 рублей до 10 тысяч, пойдут на реабилитацию Сергея, который очень хочет снова научиться ходить. ...
Прочитана: 316 раз
|Расследования
|13.04.2018 14:04
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил гражданский иск комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области к Николаю Николаенко, активисту регионального отделения ОНФ, о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, между Николаем Николаенко и администрацией Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области был заключён договор аренды земельного участка. Между тем, названный земельный участок находится в границах ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», то есть относится к землям особо охраняемой природной территории регионального значения и ограничен в обороте. А значит, у администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области отсутствовали полномочия по распоряжению названным...
Прочитана: 3076 раз
|Происшествия
|13.04.2018 13:00
Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летней жительницы города Волгограда по статье «Мошенничество». По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, - сообщает ИА «Высота 102», - она опубликовала в сети Интернет ложное объявление о продаже одежды и убедила покупательницу перевести на ее банковский счет предоплату в размере около 30 тысяч рублей. После того, как деньги поступили на счет злоумышленницы, она перестала выходить на связь с потерпевшей. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемой преступницы: ее задержали в Волгограде по месту проживания и доставили в Краснодарский край. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание...
Прочитана: 759 раз
|Общество
|13.04.2018 12:20
Административное наказание в виде предупреждения вынес суд главе Краснослободска, который устроил проверку участка, относящегося к землям лесного фонда, подведомственного комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, глава был признан виновным в нарушении требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле (ст.19.6.1 КоАП РФ). Установлено, что он проверял земельный участок на предмет захламления отходами, но не принял во внимание тот факт, что не может осуществлять данные полномочия, так как указанная территория не является поселковой, а относится к землям лесного фонда. Проведение проверок земельного законодательства на такой земле...
Прочитана: 2483 раз
|Политика
|13.04.2018 12:17
10 депутатов Волгоградской областной думы, а также представители аппарата регпарламента находятся сейчас в республике Крым, сообщает ИА «Высота 102». Поводом для совместной весенней поездки в Ялту за бюджетный счет стала открывшаяся сегодня XXVIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Пленарное заседание прошло в Ливадийском дворце. Волгоградские парламентарии во главе с Николаем Семисотовым, по информации регпарламента, представили несколько инициатив, в том числе на тему совершенствования законодательства о лесопарковых зеленых поясах и об ужесточении наказания за использование электроудочек. Еще одна инициатива касается необходимости совершенствования правового регулирования в вопросах, связанных с осуществлением работ...
Прочитана: 2398 раз
|Экология
|13.04.2018 11:46
Специалисты провели обследование территории ликвидируемой свалки в Кировском районе Волгограда, где ранее располагался скотомогильник биологических материалов, сообщает ИА "Высота 102". По информации управления Росприроднадзора по Волгоградской области, с целью обследования территории на предмет наличия скотомогильников был осуществлен совместный выезд с прокуратурой Волгоградской области, представителями комитета ветеринарии Волгоградской области, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Установлено, что ранее на территории Кировского района располагались две биотермические ямы, которые были законсервированы и не эксплуатируются с 2004 года. Сам скотомогильник в составе двух биотермических ям ликвидирован с 2015 года в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области...
Прочитана: 4428 раз
|Происшествия
|13.04.2018 11:34
Сухая растительность загорелась сегодня днем на левом берегу Волги в районе Краснослободска. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:20. На месте работают расчеты пожарно-спасательной части №50. На площади в один гектар есть несколько очагов пожара. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем, а также воздерживаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания сообщать по телефонам: 01 или 101 (с сотового).
Прочитана: 903 раз
|Экология
|13.04.2018 10:38
В предстоящую субботу, 14 апреля, на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», входящего в биосферный резерват ЮНЕСКО, в рамках программы по лесовосстановлению пройдет посадка 2 тысяч деревьев в дубраве, выгоревшей в прошлом году на берегу ерика Гнилой. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения ЭКА, пожары охватили более 400 гектар территории природного парка, в том числе дубравы, что негативно отразилось на экологической обстановке в регионе. На месте сгоревших деревьев в дубраве будут высажены саженцы дуба черешчатого и клена татарского. Дуб черешчатый испокон веков произрастает на территории поймы и является основной породой парка. Сбор добровольцев состоится 14 апреля в 10-30 на автодороге...
Прочитана: 811 раз
|Астрахань
|13.04.2018 10:24
Астраханский священник-байкер отец Георгий вновь организовывает мотопробег, который посвящается Дню Победы. Служитель ахтубинского прихода третий год подряд будет возглавлять колонну. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По признанию священника, в церковной среде к байкерам отношение неоднозначное. Однако он уверен, что именно такие люди могут доступно и понятно объяснять молодому поколению силу духовных ценностей. В мотопробеге, который в этом году продлится 4 дня, примут участие воцерквлённые байкеры. Колонна из сорока мотоциклистов посетит населённые пункты по правую и левую сторону реки Волги — Чёрный Яр, Красный Яр, Харабали, Ахтубинск, Знаменск. Закончится акция...
Прочитана: 1115 раз
|Общество
|13.04.2018 09:58
Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков
Жители улицы Батова в Волгограде бьют тревогу по поводу провалившегося асфальта на их улице. Как они сообщили ИА «Высота 102», опасность в том, что рядом – детский сад №176. Именно по этому пути и дети, и родители ходят в это образовательное учреждение. По словам волгоградцев, недавно здесь вели работы по замене коммуникаций, и теперь такой вот результат. «Куда мы только не звонили, - говорит Марина Волкова, - но никто не удосужился даже ограждение поставить. Чего ждем? Чтобы кто-то провалился?». Напомним, что такой случай в Волгограде – не единичный. Страдают от этой беды жители улицы Фадеева в...
Прочитана: 2090 раз
|Экология
|13.04.2018 09:37
С 16 апреля по 16 мая в Волгоградской области объявлен месячник "Чистая область - 2018", сообщает ИА "Высота 102". Согласно распоряжению главы региона, в этот период на территории области пройдут мероприятия по выявлению мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории муниципальных образований, природных парков, а также по выявлению мест загрязнения и захламления территорий лесных участков, входящих в состав земель лесного фонда. Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области поручено навести чистоту вблизи автомобильных дорог, а главам муниципальных образований организовать субботники на подведомственных территориях. Юридическим и физическим лицам рекомендовано присоединиться к месячнику чистоты, провести мероприятия по уборке используемых территорий...
Прочитана: 1311 раз
|Общество
|13.04.2018 09:31
Штраф за немаркированные и просроченные лекарства, обнаруженные в Калачевской районной станции по борьбе с болезнями животных, придется заплатить ее руководителю. Как сообщили ИА “Высота 102” в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения при проверке обнаружили специалисты отдела ветеринарного контроля и надзора. В холодильнике хранилось лекарство без этикеток, а также просроченный раствор для инъекций, который, по правилам, должны были держать отдельно, чтобы затем уничтожить.
Прочитана: 450 раз
|Происшествия
|13.04.2018 09:14
Сегодня утром в час пик приостановилось движение скоростных трамваев. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе МЭТ, причиной остановки стало обнаружение подозрительных вещей на станции “Пионерская”. Сообщение поступило в 8:55. В 9:11 движение электротранспорта возобновилось. Ничего представляющего угрозу обнаружено не было.
Прочитана: 961 раз
|Общество
|13.04.2018 04:02
На территории Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области выявлено 19 земельных участков, которые не могут использоваться для ведения личного подсобного хозяйства. Как сообщает ИА "Высота 102", данный факт был обнаружен в ходе инспекции по инвентаризации земель специалистами комитета по управлению госимуществом. Выяснилось, что данный вид использования участков не был предусмотрен правилами землепользования и застройки городского поселения города Краснослободска. Кроме того, эта земля находится в границах охранной зоны высоковольтной линии электропередачи. А в границах таких зон запрещается ведение личного подсобного хозяйства, поскольку такая деятельность не отвечает требованиям безопасности и может повлечь причинение вреда жизни, здоровью, имуществу граждан. Теперь договоры аренды этих земельных...
Прочитана: 4379 раз
13 апреля 15:19
13 апреля 14:53
13 апреля 13:00
13 апреля 12:20
13 апреля 12:20
В Волгограде ищут магазинного вора - любителя парфюма 13
13 апреля 12:17
13 апреля 11:34
13 апреля 10:24
13 апреля 09:58
13 апреля 09:37
12 апреля 21:18
12 апреля 20:27
12 апреля 17:10
12 апреля 16:00
12 апреля 12:39
12 апреля 12:31
Происшествия
13 апреля 15:19
13 апреля 13:00
13 апреля 12:20
В Волгограде ищут магазинного вора - любителя парфюма 13
13 апреля 11:34
12 апреля 17:10
12 апреля 12:31
11 апреля 14:39
11 апреля 13:11
9 апреля 13:11
9 апреля 11:57
8 апреля 19:33
8 апреля 09:29
7 апреля 18:01
7 апреля 17:12
7 апреля 15:27
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 13 Апреля, Пт
Волгоград
температура 9..11 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
13 Апреля, Пт
|1 $
|62.0659 руб.
|1 €
|76.7569 руб.
|1 GBP
|87.9846 руб.
|1 CHF
|64.6722 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 24942
Просмотров: 21944
Просмотров: 17606
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева кургана34
Просмотров: 9471
Просмотров: 7878
Просмотров: 6461
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +55 / 1-
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа4
Рекомендации: +36 / 0-
Рекомендации: +36 / 1-
Рекомендации: +34 / 3-
Рекомендации: +34 / 2-
Рекомендации: +31 / 0-
Рекомендации: +31 / 3-
Рекомендации: +31 / 4-
Рекомендации: +31 / 9-