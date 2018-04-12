Бывший егерь охотхозяйства "Солодчинское" Волгоградского областного общества охотников и рыболовов Владимир Кузнецов приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за незаконную охоту на зайцев. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, сегодня Ольховский районный суд признал Кузнецова виновным в незаконной добыче пяти зайцев. Установлено, что в октябре прошлого года на автомобиле "Нива" в ночное время он охотился на зайцев со своим другом. Они ослепляли животных фарами. Первоначально Кузнецов отрицал причастность к совершению преступления, утверждал, "что он егерь, и ему охотится таким способом можно". Позже он признал вину, возместил с другом причиненный окружающей среде ущерб. С учетом этого судом принято решение о применении меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 30000 рублей каждому. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



