ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» получило штраф на сумму 30 тысяч рублей за бездействие. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в облкомприроды региона, в ходе рейдового обследования территории Краснооктябрьского района Волгограда был зафиксирован факт захламления прилегающей территории и контейнерной площадки, расположенной вблизи дома №28 по улице Титова. Кроме этого, здесь отсутствовала обязательная информация для потребителей о владельце площадки и графике вывоза мусора.

Компания «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» была привлечена к административной ответственности, однако обжаловала постановление сначала в волгоградском Арбитражном, а затем и в Саратовском апелляционном суде. Но в обеих инстанциях виновнику в удовлетворении жалобы отказали, подтвердив тем самым законность требований госинспектора. Кстати, в 2017 году за аналогичные нарушения данная организация привлекалась к административной ответственности 8 раз.

В ведомстве подчеркнули, что с января по апрель этого года за нарушения правил благоустройства шесть волгоградских управкомпаний заплатят в общей сложности 430 тысяч рублей. Сегодня наибольшее беспокойство экологов вызывает и Красноармейский район, где за порядок отвечает ООО «ЖЭК», лишенное лицензии за систематические нарушения правил благоустройства.

Всего же инспекторами облкомприроды в этом году в области обращения с отходами взысканы административные штрафы на общую сумму 3 млн 800 тыс. рублей.



