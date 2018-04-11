В Подмосковье жителя Волгограда приковали к батарее и требовали деньги

В Подмосковье полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в вымогательстве денег у 23-летнего волгоградца. По данным МУ МВД России «Раменское» Московской области, сообщает ИА «Высота 102», знакомая потерпевшего и неизвестный молодой человек вывезли парня в одну из квартир в г. Раменское, где, пристегнув наручниками к батарее, под надуманным предлогом требовали у него 3000 долларов США. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 34-летнюю женщину и 20-летнего мужчину, подозреваемых в совершении преступления.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы и вымогательство. Санкциями данных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Правонарушители задержаны.



