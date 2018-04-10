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Общество
 11.04.2018 09:05

Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд"


Тракторозаводский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Волгоградской области о запрете деятельности торгово-развлекательного комплекса "Семь звезд". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина,  указанное требование заявлено прокуратурой региона в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ООО "БАГАРТА", эксплуатирующее здание ТРЦ, устранить нарушения правил пожарной безопасности. Иск был предъявлен по результатам проверки, в ходе которой установлены многочисленные нарушения.
Так, на момент прокурорской проверки отсутствовала проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию.
В кинозалах кинотеатра "Трактор" не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов здания ТРК длительное время не проводились.
В этой связи прокуратурой Волгоградской области в Тракторозаводский районный суд Волгограда предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ООО "БАГАРТА" устранить нарушения правил противопожарной безопасности. Иск находится на стадии рассмотрения.
Ранее, напомним, определением Центрального районного суда было удовлетворено требование прокурора г.Волгограда о запрете деятельности ЗАО "Синема Парк" и ООО "Плаза" в торгово-развлекательном центре "Европа Сити Молл". Указанное требование заявлено прокурором в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ответчиков устранить нарушения правил пожарной безопасности, допускаемые при эксплуатации кинотеатра.


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Организатору финансовой пирамиды из Волгограда Дмитрию Мазанову не удалось выйти на свободу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Дзержинского райсуда. Ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима и выплатить полумиллионный штраф.  В мае 2012 года Мазанов отделился от финансовой пирамиды “МММ – 2011”  и создал  социальную группу взаимопомощи “Витязи”. В их основу легли все правила “МММ” изменилась лишь терминология. Для раскрутки пирамиды  Мазанов проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции. На его удочку попались более 30 тысяч человек, у которых он выманил более 15...
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Общество 10.04.2018 14:34

Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр Специалисты АО «КАУСТИК» вручили победителям олимпиады по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, прошедшей в Волгоградском техническом университете, сертификаты на участие в профильной смене Международного детского компьютерного центра – Ассоциированной школы ЮНЕСКО в Переяславле-Залесском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в престижный детский компьютерный центр летом этого года отправятся шестеро победителей и призёров олимпиады, которая прошла в Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) при поддержке АО «КАУСТИК». Лучшие результаты показали учащиеся волгоградских школы № 84 Григорий Якимов и лицея № 4 Юлия Слободчикова, которые получили дипломы победителей во время проведения Дня открытых дверей ВолгГТУ. Международный детский компьютерный центр РАН появился более 30-ти...
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