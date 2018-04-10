|Общество
|11.04.2018 09:05
Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд"
Тракторозаводский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Волгоградской области о запрете деятельности торгово-развлекательного комплекса "Семь звезд". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, указанное требование заявлено прокуратурой региона в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ООО "БАГАРТА", эксплуатирующее здание ТРЦ, устранить нарушения правил пожарной безопасности. Иск был предъявлен по результатам проверки, в ходе которой установлены многочисленные нарушения.
Так, на момент прокурорской проверки отсутствовала проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию.
В кинозалах кинотеатра "Трактор" не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов здания ТРК длительное время не проводились.
В этой связи прокуратурой Волгоградской области в Тракторозаводский районный суд Волгограда предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ООО "БАГАРТА" устранить нарушения правил противопожарной безопасности. Иск находится на стадии рассмотрения.
Ранее, напомним, определением Центрального районного суда было удовлетворено требование прокурора г.Волгограда о запрете деятельности ЗАО "Синема Парк" и ООО "Плаза" в торгово-развлекательном центре "Европа Сити Молл". Указанное требование заявлено прокурором в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ответчиков устранить нарушения правил пожарной безопасности, допускаемые при эксплуатации кинотеатра.
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|Происшествия
|11.04.2018 11:00
Школьница пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел напротив дома № 32 по ул. Буханцева. Неизвестный лихач "подрезал" микроавтобус, водителю маршрутки пришлось резко затормозить. В результате его 12-летняя пассажирка ударилась головой. Девочка сама обратилась за помощью к медикам.
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|Происшествия
|11.04.2018 10:46 (Обновлено: 11.04.2018 10:47)
Трое мужчин пострадали в ДТП в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла ночью на 43 километре дороги “Волгоград - Каменск - Шахтинский”. По имеющимся на данный момент сведениям, 20-летний водитель “УАЗа” не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Травмы получил сам водитель и двое его пассажиров 32 и 38 лет. Все они доставлены в больницу.
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|Экология
|11.04.2018 10:07
Учет очагов хвоегрызущих вредителей проводится в лесах Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области» специалисты работают в Арчединском, Алексеевском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Новоаннинском и Старополтавском лесничествах. По итогам мониторинга очаги пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового будут ликвидированы авиационным способом. По итогам аукциона исполнителем работ стала компания «Агролет».
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|Общество
|11.04.2018 10:07
Жители дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102» о «молниеносной», как они выразились, реакции на публикацию информагентства «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье». Материал вышел в печать 10 апреля, и уже в этот же день во дворе появились представители разных ведомств, включая «Концессии водоснабжения», по вине которых, как заявил редакции председатель ТСЖ 215-квартирного дома №10А Николай Александров, в двух местах провалился асфальт. По словам жильцов, они вместе с председателем обивали пороги «Концессий водоснабжения», направляли заявки на устранение этой опасности, но все было без толку....
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|Экономика
|11.04.2018 09:00
Московский Индустриальный банк открывает расчетные счета для новых корпоративных клиентов абсолютно бесплатно. Акция «Начни с нуля»* проходит по 31 мая 2018г., сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка. Московский Индустриальный Банк вот уже более 27 лет оказывает услуги корпоративным и частным клиентам, которые за эти годы смогли убедиться в его надежности и в профессионализме сотрудников. В Волгоградской области банк делает акцент на обслуживании аграриев региона — основная сеть его дополнительных офисов находится в области (Камышине, Фролово, Николаевске, Новониколаевске, Волжском). Московский Индустриальный Банк реализует все виды банковских услуг и предлагает своим клиентам широкую линейку стандартных продуктов. Как...
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|Происшествия
|10.04.2018 20:56
Около десятка возгораний сухой растительности произошло на территории Волгограда и его окрестностях за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, горение камышовых зарослей регистрировались в Кировском и Тракторозаводском районах Волгограда, Городищенском районе и Средней Ахтубе. Благодаря своевременному прибытию пожарных расчетов угрозы домам и людям они не представляли. В то же время сотрудники ведомства призывают жителей Волгоград и области строго соблюдать правила обращения с огнем, а также воздержаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания, а также поджога сухой растительности сообщать по телефону - 101.
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|Аналитика
|10.04.2018 20:10
Смотрите сегодня в программе: коррупционный скандал с коммерческими подкупами в волгоградском ВУЗе - силовики накрыли организованную группу во главе с деканом юрфака. Дело о взрыве газа на Университетском проспекте вернули в прокуратуру: жители разрушенного дома требуют отправить под суд всех виновных. Свежий асфальт как предчувствие скорой прокладки труб: на некоторых улицах горожане не успели нарадоваться отремонтированным дорогам. Навстречу ЧМ-2018: вокруг стадиона «Волгоград Арена» кипит работа по благоустройству и приданию внешнего лоска старым домам. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в...
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|Политика
|10.04.2018 19:48
Сегодня в Волгограде зарегистрированы первые участники предварительного голосования «Единой России». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе партии, оргкомитет по подготовке к праймериз включил в список пятерых участников процедуры. Лучших из лучших по итогам публичных выступлений партия утвердит кандидатами в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России». Праймериз состоится 3 июня. В числе первых участников оказался депутат прошлого созыва гордумы - 59-летний Василий Кияев, возглавляющий ООО «Югканат». Он вновь попробует свои силы в Красноармейском округе, от которого уже дважды избирался в представительное собрание в 2004 и 2008 годах. Также в списке – индивидуальный предприниматель Александр Фисенко и сразу трое студентов, активистов...
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|Газетный киоск
|10.04.2018 17:50
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум женщинам, собиравшим через интернет деньги для передачи боевикам террористических организаций в Сирии. Об этом сообщила во вторник официальный представитель военного суда Алена Катькало. "Суд счел убедительными представленные доказательства в том, что жительницы Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина с апреля по октябрь 2013 года через интернет собрали 23 тысячи рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", - сказала Катькало. ...
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|Расследования
|10.04.2018 17:01
Организатору финансовой пирамиды из Волгограда Дмитрию Мазанову не удалось выйти на свободу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд оставил в силе приговор Дзержинского райсуда. Ему предстоит провести шесть лет в колонии общего режима и выплатить полумиллионный штраф. В мае 2012 года Мазанов отделился от финансовой пирамиды “МММ – 2011” и создал социальную группу взаимопомощи “Витязи”. В их основу легли все правила “МММ” изменилась лишь терминология. Для раскрутки пирамиды Мазанов проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции. На его удочку попались более 30 тысяч человек, у которых он выманил более 15...
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|Общество
|10.04.2018 16:25
Волгоградские дорожники восстанавливают участки, пострадавшие от переливов, а также проезды к ранее подтопленным поселениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, уже возобновлено автомобильное движение по направлению к населенным пунктам Камышинского, Котельниковского, Палласовского, Руднянского районов. Порядка 30 единиц техники — автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов — ежедневно на местах устраняют последствия размывов и разрытий на подъездах к населенным пунктам области. Так, на автодороге «Антиповка – Чухонастовка» в Камышинском районе произошел размыв дорожного полотна на площади 300 квадратных метров. В течение нескольких дней дорожники ликвидировали его, в настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами восстановлено. В Руднянском районе...
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|Общество
|10.04.2018 16:13
Около двух тысяч металлических опор и более 2,5 тысяч новых светильников появятся на улицах Волгограда в текущем году. В рамках реконструкции специалисты заменят старые лампы на светильники нового поколения на оживленных магистралях города - проспекте им. Маршала Жукова, шоссе Авиаторов, проспекте им. Ленина и ул. Краснознаменской, Исторической, набережной им. 62-й Армии и рокадной магистрали. Напомним, почти по всем этим дорогам проходят клиентские маршруты ЧМ-2018. Комплексная модернизация проводится в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «Светосервис – Волгоград». Сейчас рабочие устанавливают световое оборудование на ул. Рокоссовского, Ленина, Советского, Чуйкова. Наумова, Гоголя. В планах – строительство линий электроосвещения на ул....
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|Расследования
|10.04.2018 16:04
Волгоградский областной суд признал незаконным отключение дачного домика от электроснабжения за долги и обязал правление СНТ подключить домовладение к свету. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда, апелляционная инстанция при этом отменила решение районного суда в части выплаты компенсации морального вреда дачнице за понесенные страдания в связи с отсутствием электричества. Между тем дачница требовала от руководства СНТ взыскания материального ущерба в размере более 90 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей и возмещения судебных расходов в сумме 25 тысяч рублей. В исковом заявлении было указано, что из-за отсутствия электричества она не могла поливать...
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|Происшествия
|10.04.2018 15:41
Новенького автомобиля “Renault” лишился приехавший ненадолго в Жирновск сотрудник московской охранной фирмы. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, о случившемся новоиспеченный автолюбитель сообщил в полицию. Числившуюся в угоне машину сотрудники вневедомственной охраны обнаружили в райцентре на улице Ломоносова. Они заблокировали угнанный авто. Как оказалось, за рулем был знакомый хозяина машины, 37-летний местный житель, работающий экспедитором в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Выяснилось, что мужчины вместе обмывали покупку, потом хозяин уснул, чем его товарищ и воспользовался и сел за руль чужого авто. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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|Общество
|10.04.2018 14:34
Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр
Специалисты АО «КАУСТИК» вручили победителям олимпиады по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, прошедшей в Волгоградском техническом университете, сертификаты на участие в профильной смене Международного детского компьютерного центра – Ассоциированной школы ЮНЕСКО в Переяславле-Залесском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в престижный детский компьютерный центр летом этого года отправятся шестеро победителей и призёров олимпиады, которая прошла в Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) при поддержке АО «КАУСТИК». Лучшие результаты показали учащиеся волгоградских школы № 84 Григорий Якимов и лицея № 4 Юлия Слободчикова, которые получили дипломы победителей во время проведения Дня открытых дверей ВолгГТУ. Международный детский компьютерный центр РАН появился более 30-ти...
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11 апреля 10:07
11 апреля 09:05
Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд" 8
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