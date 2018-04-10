



Тракторозаводский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Волгоградской области о запрете деятельности торгово-развлекательного комплекса "Семь звезд". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, указанное требование заявлено прокуратурой региона в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ООО "БАГАРТА", эксплуатирующее здание ТРЦ, устранить нарушения правил пожарной безопасности. Иск был предъявлен по результатам проверки, в ходе которой установлены многочисленные нарушения.

Так, на момент прокурорской проверки отсутствовала проектная документация на системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию.

В кинозалах кинотеатра "Трактор" не работала система звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов здания ТРК длительное время не проводились.

В этой связи прокуратурой Волгоградской области в Тракторозаводский районный суд Волгограда предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на ООО "БАГАРТА" устранить нарушения правил противопожарной безопасности. Иск находится на стадии рассмотрения.

Ранее, напомним, определением Центрального районного суда было удовлетворено требование прокурора г.Волгограда о запрете деятельности ЗАО "Синема Парк" и ООО "Плаза" в торгово-развлекательном центре "Европа Сити Молл". Указанное требование заявлено прокурором в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ответчиков устранить нарушения правил пожарной безопасности, допускаемые при эксплуатации кинотеатра.







