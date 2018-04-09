|Экономика
|10.04.2018 10:40 Реклама
В ЖК «Гранд авеню» завершается строительство третьего дома
ООО «Волгострой», застройщик ЖК «Гранд авеню», планирует передать новоселам квартиры в третьем доме уже осенью этого года. Высотка на 111 квартир сейчас находится в завершающей стадии строительства. Одновременно с этим ведутся работы по закладке фундамента для дома №4, продажа квартир в котором начнется в скором времен. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании. А уже сейчас можно приобрести 1-комнатную квартиру с ремонтом от застройщика. Их в продаже две. Обе расположены на втором этаже дома №7 г по ул. Ангарская.
В работе использовались материалы высокого качества. Стильным акцентом в отделке жилых комнат стало использование натуральной клинкерной плитки в сочетании с фоновыми обоями.
Ванные комнаты полностью отделаны керамической плиткой, установлены инсталляции, дополнительная вентиляция, комплект душевого оборудования, ванны с экраном и раковины с тумбами и навесными шкафами.
Во всех комнатах сделана грамотная электрическая разводка, подготовлены выводы под кондиционер, телевизор, компьютер и пр. Установлены надежные входные и красивые межкомнатные двери.
Группа компаний «Волгострой» – один из самых крупных и надежных застройщиков региона, который ведет в нашем регионе строительство четырех масштабных жилых комплексов. Один из них – динамично развивающийся жилой квартал Grand Avenue («Гранд авеню»), где в конце прошлого года был сдан в эксплуатацию второй дом.
По вопросам бронирования и просмотра квартир обращаться в отдел продаж по телефону 50-50-60.
Застройщик ООО «Селигер» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайте 34avenue.ru
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|Спорт
|10.04.2018 13:46
Работы по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена", построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут возложены на ООО "Московская областная инженерно-эксплуатационная компания" (ООО "МОИЭК"). Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, компания, зарегистрированная в г. Химки Московской области, признана победителем конкурса на право оказания услуг по комплексной эксплуатации стадиона "Волгоград Арена". Организатором закупки выступил заказчик строительства стадиона - ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Всего было подано шесть заявок. Начальная (максимальная) цена договора составляла 71,5 миллиона рублей, но в итоге победитель выполнит работы за 71 миллион 320 тысяч 200 рублей. В эту цену входит оказание услуг...
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|Экология
|10.04.2018 13:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКа
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» осуществляет организационные мероприятия по созданию собственной лаборатории экологического контроля. С этой целью налажено взаимодействие с наиболее авторитетными исследовательскими учреждениями региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, строгое следование высоким стандартам промышленной и экологической безопасности производства входит в число первоочередных приоритетов компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» при проектировании и строительстве Гремячинского ГОКа. Так, с 1 по 29 марта в аккредитованной лаборатории радиационного контроля и физических факторов ФБУЗ ЦГиЭ в Волгоградской области проведены определения удельной эффективной активности природных радионуклеидов в минеральном сырье, которое впоследствии будет использовано для производства сильвина и конечного продукта – хлористого калия. Регулярный экологический...
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|Общество
|10.04.2018 13:38 (Обновлено: 10.04.2018 13:42)
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области - новый руководитель. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе регионального управления, Владимира Евстигнеева представил коллективу заместитель директора ФССП России – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Владимир Воронин. Владимир Евстигнеев окончил Саратовскую государственную академию права. С 2003 года работает в службе судебных приставов. Прошел путь от рядового судебного пристава-исполнителя до руководителя высшего звена. Последние три года руководил УФССП России по Республике Калмыкия. Государственный советник юстиции 3 класса.
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|Расследования
|10.04.2018 12:59
Судьба уголовного дела в отношении троих обвиняемых во взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетский, погубившего четырех человек, решается в Волгоградском областном суде, сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из зала заседаний. Областная судебная инстанция рассматривает апелляцию прокуратуры на принятое Советским районным судом решение о возврате уголовного дела в надзорное ведомство для устранения процессуальных нарушений. По мнению прокуратуры, нарушений допущено не было. Жильцы же разрушенного дома просят вернуть дело на доследование. По их мнению, не все виновные в случившейся трагедии находятся на скамье подсудимых. На судебное заседание пришли около около двух десятков потерпевших...
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|Общество
|10.04.2018 12:33
Определением Центрального районного суда удовлетворено требование прокурора г.Волгограда о запрете деятельности ЗАО «Синема Парк» и ООО «Плаза» в торгово-развлекательном центре «Европа Сити Молл». Указанное требование заявлено прокурором в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанности на ответчиков устранить нарушения правил пожарной безопасности, допускаемые при эксплуатации кинотеатра. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск был предъявлен по результатам проверки прокуратуры г.Волгограда, в ходе которой установлены многочисленные нарушения. Так, проверка торгово-развлекательного центра «Европа Сити Молл», эксплуатируемого ООО «Плаза», выявила нарушения норм пожарной безопасности в работе кинотеатра ЗАО «Синема Парк». В частности, на момент прокурорской проверки система...
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|Общество
|10.04.2018 11:51
Комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда требует от ООО «Пересвет-Юг» оплаты пени за просрочку исполнения обязательств. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, в феврале 2015 года между ООО «Пересвет-Юг» и департаментом по жилищной политике администрации Волгограда были заключены муниципальные контракты на долевое участие в строительстве жилых помещений в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах». Согласно условиям контрактов, объектами долевого строительства являются жилые помещения (квартиры), расположенные в многоквартирном доме по адресу: Волгоград, ул. им. маршала Воронова, д. 14. Объекты должны были быть переданы...
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|Борьба с коррупцией
|10.04.2018 11:48
13 членов организованной группы, в которую вошли руководители и преподавательский состав Волгоградского института бизнеса, стали фигурантами уголовного дела, сообщает ИА «Высота 102». По информации СУ СКР по Волгоградской области, сотрудники образовательного учреждения подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп) и ст.204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп). По данным следствия, на протяжении нескольких лет в ВУЗе регулярно собирали со студентов денежные средства за беспрепятственную сдачу ими отдельных экзаменов, зачетов или сессий целиком. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, стоимость оценок...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|10.04.2018 11:11
На российской авиабазе Хмеймим (Сирия) открылась выставка Российского военно-исторического общества #МЫСТАЛИНГРАД. Она посвящена 75-летию победы Красной Армии в Сталинградской битве. Мобильная версия выставки подготовлена специально для группировки российских миротворческих сил в Сирии. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в российском военно-историческом обществе. «Наши военнослужащие, с честью выполняющие здесь свой долг перед Родиной, – прямые наследники защитников и героев Сталинграда, – сказал представитель министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Серобаба. – Спасибо...
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|Общество
|10.04.2018 11:10
На территорию города Волгограда с 1 по 30 июня текущего года будет запрещен въезд автобусов (категории М2 и М3), осуществляющих перевозки пассажиров по заказам и для собственных нужд, а также регулярные перевозки в международном и межрегиональном сообщении. Об этом, как передает ИА "Высота 102", информирует ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Это связано с усилением мер безопасности в период проведения в Волгограде, как городе-организаторе, матчей чемпионата мира по футболу. Отмечается, что для въезда в город этим категориям транспортных средств, согласно требованиям, указанным в постановлении правительства РФ, необходимо выполнить ряд условий. Транспорт должен быть оборудован аппаратурой...
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|Происшествия
|10.04.2018 11:03
Сегодня волгоградская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту сбыта солнцезащитных очков со встроенной камерой, предназначенных для негласного получения информации. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по версии следствия 48-летний житель г. Волгограда в августе 2017 года незаконно приобрел через интернет-сайт электронное устройство – солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которое, согласно заключению специалиста, является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудников силовых структур. В марте 2018 года подозреваемый в зале железнодорожного вокзала станции Волгоград-1 продал за 2 000 рублей указанное электронное устройство гражданину, после чего был задержан сотрудниками полиции волгоградского...
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|Экономика
|10.04.2018 10:35
Кошмаром называют жители Волгограда ситуацию с дорогами, которая сложилась на улицах, где они проживают, после прокладки коммуникаций. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, они не понимают, почему новый асфальт, которого они ждали десятки лет, в одночасье был разрушен и не восстановлен. Страдают жители улицы Быстрова и переулка Школьный в Кировском районе, улицы Елецкой в Ворошиловском. А во дворе дома 10А по улице Тургенева в Дзержинском районе после работы коммунальщиков асфальт и вовсе провалился: зияющие дыры несут реальную опасность и взрослым, и детям, однако реакции на все это нет. ...
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|Астрахань
|10.04.2018 10:33
Раскрыто убийство астраханца, который планировал продать свой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, но стал жертвой двоих мужчин из Волгограда. Вместо того, чтобы заплатить за покупку, они решили лишить владельца машины жизни. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Как рассказали в региональном СУ СК России, 30 марта в полицию обратился местный житель и заявил об исчезновении своего друга и его авто. Проверка показала, что иномарка поставлена на учёт в ГИБДД в городе-герое. После оперативных мероприятий выяснилось, что внедорожником завладели двое приезжих. 27 марта они прибыли в Каспийскую столицу, чтобы посмотреть продаваемый...
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|Общество
|10.04.2018 08:53
Однако количество населенных пунктов, куда зашла вода, за сутки увеличилось. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, по данным на сегодняшнее утро в зоне подтопления находятся населённые пункты 9 муниципальных образований: Иловлинского, Фроловского, Еланского, Киквидзенского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского, Руднянского районов и городского округа города Михайловка. В данных районах частично остаются подтопленными 31 населённый пункт, 2498 придворовых территорий, 140 домовладений, в которых проживают 406 человек, из них 63 ребёнка. Между тем, по данным на 9 апреля, в вышеуказанных районах частично оставались подтопленными 29 населённых пунктов, 2785 придворовых территорий, 188 домовладений, в которых проживают 531 человек,...
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|Астрахань
|09.04.2018 20:25
Тридцатилетний мошенник из Волгограда украл у астраханского бизнесмена 483 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». В ноябре 2016 года приезжий устроился на должность помощника менеджера в компанию, которая продаёт капельное оборудование. Он нашёл клиента в Черноярском районе. Между мужчинами сложились доверительные отношения, поэтому без расписки помощник менеджера забирал деньги у покупателя и вкладывал их в кассу главного офиса. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в августе прошлого года волгоградец уволился из компании, однако астраханцу об этом не сообщил. Бизнесмен передал деньги уже бывшему менеджеру, но оборудование своё так и не получил. Злоумышленник, забрав сумму, скрылся. Но спустя...
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|Аналитика
|09.04.2018 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонта
Смотрите сегодня в программе: на основании материалов проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств при проведении капитального ремонта жилых домов в Волгограде. Мир волгоградской мошки начали изучать как никогда пристально: точный удар по кровососущим готовятся нанести в преддверии чемпионата мира по футболу. Куда пошли бюджетные деньги? : арестован директор муниципального предприятия, отвечающего за отлов и содержание бездомных животных. В Волгограде и окрестностях начали гореть камыши и другая сухая растительность: за сутки пожарные ликвидировали десятки возгораний. Благодатный огонь прибыл в Волгоград: от лампады из Иерусалима зажжены свечи во всех храмах региона. ...
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