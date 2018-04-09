В ЖК «Гранд авеню» завершается строительство третьего дома









ООО «Волгострой», застройщик ЖК «Гранд авеню», планирует передать новоселам квартиры в третьем доме уже осенью этого года. Высотка на 111 квартир сейчас находится в завершающей стадии строительства. Одновременно с этим ведутся работы по закладке фундамента для дома №4, продажа квартир в котором начнется в скором времен. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании. А уже сейчас можно приобрести 1-комнатную квартиру с ремонтом от застройщика. Их в продаже две. Обе расположены на втором этаже дома №7 г по ул. Ангарская.













В работе использовались материалы высокого качества. Стильным акцентом в отделке жилых комнат стало использование натуральной клинкерной плитки в сочетании с фоновыми обоями.













Ванные комнаты полностью отделаны керамической плиткой, установлены инсталляции, дополнительная вентиляция, комплект душевого оборудования, ванны с экраном и раковины с тумбами и навесными шкафами.





















Во всех комнатах сделана грамотная электрическая разводка, подготовлены выводы под кондиционер, телевизор, компьютер и пр. Установлены надежные входные и красивые межкомнатные двери.













Группа компаний «Волгострой» – один из самых крупных и надежных застройщиков региона, который ведет в нашем регионе строительство четырех масштабных жилых комплексов. Один из них – динамично развивающийся жилой квартал Grand Avenue («Гранд авеню»), где в конце прошлого года был сдан в эксплуатацию второй дом.

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