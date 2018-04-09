В Волгограде печному контролеру дали срок за гибель двух человек

К двум годам колонии-поселения приговорил суд Марию Юрчак за липовую проверку вытяжки, в результате чего погибли маленький ребенок и женщина. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня областной суд оставил в силе приговор Кировского районного суда. Сообщается, что в феврале 2016 года Юрчак, работавшая контролером печного хозяйства ВГО "Центральное" ВОО ВДПО, признала годными к эксплуатации вентиляционные и дымовые каналы в одной из квартир многоквартирного дома в Кировском районе. При этом самой проверки она не проводила, а акт был составлен со слов хозяйки квартиры. Как оказалось, к тому моменту выход вентиляционного канала на кухне был зацементирован, а выход в совмещенном санитарном узле был оборудован вытяжным электрическим вентилятором, что допускалось лишь в квартирах верхних этажей.

В результате в апреле того же года при включении жильцами квартиры газовой водонагревательной колонки, стоящей на кухне, в помещениях скопился угарный газ. Тогда от отравления погибли годовалый ребенок и его 49-летняя бабушка. А 30-летняя мать попала в больницу с отравлением. Решение суда вступило в силу.



