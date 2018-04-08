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Происшествия
 09.04.2018 12:40

Житель Волгограда вонзил в сожительницу нож за матерную брань

Жителю Дзержинского района придется ответить за удар ножом, который он нанес своей сожительнице. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в воскресенье вечером между 31-летним волгоградцем и его подругой-сверстницей вспыхнула ссора. Женщина в разговоре стала употреблять нецензурные слова, разгневанный волгоградец схватил со стола кухонный нож и ударил им сожительницу. Женщину доставили в больницу, там у нее обнаружили проникающую колото-резаную рану брюшной стенки. О ране криминального характера медики сообщили полицейским. Вскоре стражи порядка задержали мужчину, он признался в совершенном преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Ему грозит  до 8 лет тюрьмы.

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Общество 09.04.2018 15:45 (Обновлено: 09.04.2018 15:45)

Министерство финансов РФ отметило редакцию ИА «Высота 102» за лучшую журналистскую работу Директор по развитию ООО «СВЖ «ОСТРОВ» Вера Королевич получила сегодня в Москве из рук заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака диплом за лучшую журналистскую работу по итогам всероссийского конкурса «Дружи с финансами». Как рассказала ИА «Высота 102» Вера Викторовна, были отмечены журналисты из 15 регионов России, в том числе из Москвы. Лауреат конкурса Вера Королевич была единственной из "акул пера", кто представлял Волгоградскую область.  Справка. Всероссийский Конкурс «Дружи с финансами» на лучшую журналистскую работу проводится ежегодно в рамках Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Главная...
Прочитана: 22 раз
Культура 09.04.2018 15:06

Сегодня утром, в первый день после Пасхи – в  Светлую седмицу - в Свято-Духов монастырь Волгограда  была  доставлена капсула с  Благодатным огнем. Как напомнил ИА «Высота 102»  настоятель Свято-Духова монастыря  игумен отец Гавриил,  священный огонь  сошел  в день святой Пасхи в часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме,  скрывающей пещеру Гроба Господня. Сначала капсулу  доставили в храм Христа Спасителя,  а затем – в регионы России. Сегодня частицу Благодатного огня получили и верующие Волгограда: отсюда она была доставлена во все храмы и приходы региона. По словам  настоятеля храма, лучшее и самое полезное, что мы можем сделать во дни Светлой седмицы...
Прочитана: 2104 раз
Расследования 09.04.2018 14:29

На капремонте домов культурного наследия "Художественный фонд Волгограда" заработал уголовное дело На основании материалов проверки прокуратуры Краснооктябрьского района г.Волгограда возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств при проведении капитального ремонта. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.  Как следует из материалов надзорной проверки, унитарной некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с генеральным подрядчиком были заключены договоры на осуществление работ по капитальному ремонту многоквартирных домов №№117, 119 по пр.Ленина г.Волгограда. Эти дома, к слову, являются объектами культурного наследия.  При этом  во время выполнения ремонта кровли указанных многоквартирных домов были завышены виды и объемы проведенных работ....
Прочитана: 1809 раз
Происшествия 09.04.2018 13:11 (Обновлено: 09.04.2018 14:34)

В Волгограде в пойме Царицы выгорает камыш Горят камышовые заросли, оккупировавшие пойму Царицы на границе Центрального и Ворошиловского районов Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, возгорание тушат пожарные. В то же время сотрудники ведомства просят жителей города и области  соблюдать меры осторожности при обращении с огнем, чтобы избежать возгораний сухостоя и прошлогодней травы, а также воздержаться от сжигания мусора и сухой растительности. А при обнаружении пожаров сообщить об этом по телефону 01 или по сотовому - 101.   
Прочитана: 1746 раз
Общество 09.04.2018 12:24

В Волгограде объявлен прием предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий документ размещен избиркомом Волгограда, чьи полномочия осуществляет ТИК Кировского района. На роль «новобранцев» требуются несколько сотен человек. В частности, в Ворошиловском районе Волгограда планируется сформировать 26 участковых комиссий, в Дзержинском районе – 52, в Кировском – 31, в Красноармейском – 53, в Краснооктябрьском – 10. В каждой участковой комиссии - примерно по десять человек.  Напомним, выборы депутатов Волгоградской гордумы пройдут в городе-герое 9 сентября в этом году. Также выбирать депутатов предстоит жителям еще двух крупных городов Волгоградской области –...
Прочитана: 955 раз
Происшествия 09.04.2018 11:57

Грузовик “ГАЗель” загорелся посреди дороги в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании машины на улице Кропоткина поступил в 10:55. На место прибыли расчеты специализированной пожарно-спасательной части. В 11:05 они потушили пламя, к счастью, от огня никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Прочитана: 769 раз
Расследования 09.04.2018 11:40

К 7 годам и 3 месяцам  колонии общего режима приговорил Краснооктябрьский районный суд 25-летнюю Валерию Зубарь за покушении на незаконный сбыт наркотиков. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в феврале прошлого года она была задержана правоохранителями при закладке в тайники 56 пакетиков с так называемой «солью» - тяжелым синтетическим наркотиком, содержащим производное N-метилэфедрона. Их общий вес составил 25 граммов. Известно, что девушка входила в группу наркоторговцев, продававших дурманящие вещества через интернет. Поскольку места закладок она фотографировала на свой мобильный телефон “Apple IPhone 7”,  а фото отправляла куратору с ноутбука «Apple MakBook Air», дорогие гаджеты...
Прочитана: 1088 раз
Экология 09.04.2018 11:37 (Обновлено: 09.04.2018 12:56)

В Волгоградской области ученые вышли "на охоту" за кровососущей мошкой Научные сотрудники в преддверии чемпионата мира по футболу приступили к наблюдениям за стадиями развития кровососущей мошки в водоемах на территории Волгограда и области с целью выявления очагов ее концентрации. Как сообщает ИА "Высота 102", специалисты измеряют температуру воды, берут пробы грунта и растений в местах откладки яиц в Волгоградском водохранилище, реках Волге и Ахтубе, а также ериках Волго-Ахтубинской поймы.  Как уточнили в облкомприроды, за стадиями развития мошки наблюдают сотрудники Волгоградского государственного университета, который стал победителем конкурса на "Выполнение работ по фенологическому мониторингу за преимагинальными стадиями кровососущих двукрылых насекомых семейства Simuliidae...
Прочитана: 3173 раз
Расследования 09.04.2018 10:24

Трехлетним тюремным сроком может обернуться для волгоградки создание подставной фирмы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в сентябре 2016 года, обвиняемая в незаконной деятельности 53-летняя женщина попросила свою подругу зарегистрировать на себя ООО “Демос”. При этом, по данным следствия, номинальный директор фирмы не знала, что юрлицо существует только на бумаге, и главной задачей общества с ограниченной ответственностью является “помощь” нечистым на руку коммерсантам в уходе от налогов. Свою вину женщина полностью признала. Сейчас дело передано мировому судье. Расследование уголовного дела вели сотрудники СУ СК России по региону, оперативное сопровождение проводили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД...
Прочитана: 2303 раз
Общество 09.04.2018 09:51

«Доcка позора»: В Волгограде окончательно "разбомбили" 51-ую Гвардейскую дивизиюНе значится в плане капитального ремонта на 2018 год – такой «приговор» недавно услышали жители улицы 51-ой Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» обитатели Жилгородка, это известие повергло их в окончательное уныние, поскольку ни общественный, ни личный автотранспорт по этой улице, особенно между 10-ым и 20-ыми домами, передвигаться практически не может – сплошные ямы, глубокие и страшные.  Тротуар вдоль разбомбленной дороги выглядит не намного лучше – напротив дома №14, к примеру, образовался большой провал, в который вставили новогоднюю елку. Особое чувство к этому участку дороги питают водители и пассажиры низкопольных автобусов «ЛиАЗ», курсирующих...
Прочитана: 2908 раз
Происшествия 09.04.2018 09:23 (Обновлено: 09.04.2018 09:23)

Полтора десятка человек эвакуировали ночью из-за пожара в девятиэтажном жилом доме в Волжском. Как  сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании в квартире многоэтажного жилого дома на улице Набережной поступил сегодня в 00:36. Бойцы пожарно-спасательной части №13 прибыли на место ЧП и вывели из подъезда жильцов квартиры и их соседей. Огонь потушили в 00:49. К счастью при пожаре никто не пострадал. По мнению специалистов, возможной  причиной  пожара стала непотушенная сигарета.
Прочитана: 1480 раз
Газетный киоск 09.04.2018 08:55

Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде РИА-Новости, 8 апреля 2018 года.  Египетский путешественник Мухаммед Нофаль отправился в субботу на велосипеде из Каира в Москву, куда он планирует прибыть через 65 дней к началу финальной части чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать национальную сборную Египта, передает корреспондент РИА Новости. "Идея такого путешествия возникла после того, как сборная Египта впервые за 28 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу", - рассказал Нофаль РИА Новости накануне своей поездки. Он пояснил, что уже не в первый раз отправляется в долгое путешествие на велосипеде. "Именно такие поездки позволяют набирать новый опыт и обогащаться культурно", - сказал...
Прочитана: 2295 раз
Общество 09.04.2018 08:44

В Волгоградской области снизилось количество подтопленных сел и станиц По данным на сегодняшнее утро в Волгоградской области  в зоне подтопления находятся населённые пункты девяти муниципальных образований: Иловлинского, Фоловского, Еланского, Киквидзенского, Урюпинского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского районов и городского округа  города Михайловка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в данных районах частично остаются подтопленными 29 населённых пунктов, 2785 придворовых территорий, 188 домовладений, в которых проживают 531 человек, из них 75 детей. Для размещения населения развёрнуто 11 пунктов временного размещения. Всего эвакуировано 329 человек, из них 90 детей. Напомним, в Волгоградской области действует режим ЧС в связи с паводком. Еще два дня назад количество подтопленных...
Прочитана: 4638 раз
Общество 09.04.2018 08:00

Депутаты Волгоградской облдумы стали более дорогими Расходы Волгоградской облдумы в прошлом году  по сравнению с 2016 годом увеличились на 6,3 миллиона рублей, или на 2,6 процента. Если в 2016 году на содержание регионального парламента ушло 245,6 миллиона рублей, то в прошлом году – 252 миллиона рублей. Наибольшее увеличение расходов произошло на обеспечение деятельности государственного органа с учетом расходов на обеспечение деятельности депутатов думы, а также их помощников, оно составило 5,5 миллиона рублей руб. (+3,8%). Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки бюджетной отчетности регпарламента за 2017 год, подготовленный КСП Волгоградской области. Рост расходов произошел, в частности, за счет командировок депутатов,...
Прочитана: 3405 раз
Здравоохранение 08.04.2018 21:21

Маленькую пациентку в тяжелом состоянии доставила в Волгоград реанимационная бригада на вертолете “Ансат”. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, у девочки, чей возраст составляет год и пять месяцев, диагностировали химический ожог слизистой полости рта и пищевода, который был вызван марганцовкой. Ребенка эвакуировали из Николаевского района. Сейчас девочка находится в БСМП №25.  
Прочитана: 8756 раз


9 апреля 15:45
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