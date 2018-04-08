|Происшествия
|09.04.2018 09:23(Обновлено: 09.04.2018 09:23)
В Волгоградской области из горящей девятиэтажки ночью эвакуировали 15 человек
Полтора десятка человек эвакуировали ночью из-за пожара в девятиэтажном жилом доме в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании в квартире многоэтажного жилого дома на улице Набережной поступил сегодня в 00:36. Бойцы пожарно-спасательной части №13 прибыли на место ЧП и вывели из подъезда жильцов квартиры и их соседей. Огонь потушили в 00:49. К счастью при пожаре никто не пострадал. По мнению специалистов, возможной причиной пожара стала непотушенная сигарета.
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В инспекции госстройнадзора Волгоградской области прояснили ситуацию, связанную с сообщением ведомства о приостановке в судебном порядке деятельности застройщиков, связанной с...
|Экология
|09.04.2018 11:37
Научные сотрудники в преддверии чемпионата мира по футболу приступили к наблюдениям за стадиями развития кровососущей мошки в водоемах на территории Волгограда и области с целью выявления очагов ее концентрации. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, специалисты берут пробы в местах откладки яиц в Волгоградском водохранилище, реках Волге и Ахтубе, а также ериках Волго-Ахтубинской поймы. За стадиями развития мошки наблюдают сотрудники Волгоградского государственного университета, который стал победителем конкурса на "Выполнение работ по фенологическому мониторингу за преимагинальными стадиями кровососущих двукрылых насекомых семейства Simuliidae (кровососущие мошки) в водных объектах и прилегающих к ним территориях, в подготовительный период проведения...
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|Расследования
|09.04.2018 10:24
Трехлетним тюремным сроком может обернуться для волгоградки создание подставной фирмы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в сентябре 2016 года, обвиняемая в незаконной деятельности 53-летняя женщина попросила свою подругу зарегистрировать на себя ООО “Демос”. При этом, по данным следствия, номинальный директор фирмы не знала, что юрлицо существует только на бумаге, и главной задачей общества с ограниченной ответственностью является “помощь” нечистым на руку коммерсантам в уходе от налогов. Свою вину женщина полностью признала. Сейчас дело передано мировому судье. Расследование уголовного дела вели сотрудники СУ СК России по региону, оперативное сопровождение проводили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД...
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|Общество
|09.04.2018 09:51
Не значится в плане капитального ремонта на 2018 год – такой «приговор» недавно услышали жители улицы 51-ой Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» обитатели Жилгородка, это известие повергло их в окончательное уныние, поскольку ни общественный, ни личный автотранспорт по этой улице, особенно между 10-ым и 20-ыми домами, передвигаться практически не может – сплошные ямы, глубокие и страшные. Тротуар вдоль разбомбленной дороги выглядит не намного лучше – напротив дома №14, к примеру, образовался большой провал, в который вставили новогоднюю елку. Особое чувство к этому участку дороги питают водители и пассажиры низкопольных автобусов «ЛиАЗ», курсирующих...
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|Газетный киоск
|09.04.2018 08:55
РИА-Новости, 8 апреля 2018 года. Египетский путешественник Мухаммед Нофаль отправился в субботу на велосипеде из Каира в Москву, куда он планирует прибыть через 65 дней к началу финальной части чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать национальную сборную Египта, передает корреспондент РИА Новости. "Идея такого путешествия возникла после того, как сборная Египта впервые за 28 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу", - рассказал Нофаль РИА Новости накануне своей поездки. Он пояснил, что уже не в первый раз отправляется в долгое путешествие на велосипеде. "Именно такие поездки позволяют набирать новый опыт и обогащаться культурно", - сказал...
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|Общество
|09.04.2018 08:44
По данным на сегодняшнее утро в Волгоградской области в зоне подтопления находятся населённые пункты девяти муниципальных образований: Иловлинского, Фоловского, Еланского, Киквидзенского, Урюпинского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского районов и городского округа города Михайловка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в данных районах частично остаются подтопленными 29 населённых пунктов, 2785 придворовых территорий, 188 домовладений, в которых проживают 531 человек, из них 75 детей. Для размещения населения развёрнуто 11 пунктов временного размещения. Всего эвакуировано 329 человек, из них 90 детей. Напомним, в Волгоградской области действует режим ЧС в связи с паводком. Еще два дня назад количество подтопленных...
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|Общество
|09.04.2018 08:00
Расходы Волгоградской облдумы в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличились на 6,3 миллиона рублей, или на 2,6 процента. Если в 2016 году на содержание регионального парламента ушло 245,6 миллиона рублей, то в прошлом году – 252 миллиона рублей. Наибольшее увеличение расходов произошло на обеспечение деятельности государственного органа с учетом расходов на обеспечение деятельности депутатов думы, а также их помощников, оно составило 5,5 миллиона рублей руб. (+3,8%). Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт проверки бюджетной отчетности регпарламента за 2017 год, подготовленный КСП Волгоградской области. Рост расходов произошел, в частности, за счет командировок депутатов,...
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|Здравоохранение
|08.04.2018 21:21
Маленькую пациентку в тяжелом состоянии доставила в Волгоград реанимационная бригада на вертолете “Ансат”. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, у девочки, чей возраст составляет год и пять месяцев, диагностировали химический ожог слизистой полости рта и пищевода, который был вызван марганцовкой. Ребенка эвакуировали из Николаевского района. Сейчас девочка находится в БСМП №25.
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|Происшествия
|08.04.2018 19:33
Пять человек, пострадали в ДТП во Фроловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, на пути от райцентра к трассе М-4 “Дон” столкнулись два автомобиля. Пострадавшие госпитализированы. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, ЧП произошло на 8 километре дороги между Фролово и хутором Зимовским. По имеющимся на данный момент сведениям, 60-летний водитель “ВАЗа” “копейки” превысил скорость и потерял управление, затем машина вылетела на встречную полосу и опрокинулась в кювет. В результате аварии в больницу с травмами и ушибами попал сам водитель и четверо его пассажиров: три женщины 52, 65 и 54 лет и 59-летний...
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|Спорт
|08.04.2018 18:47
Парк футбола ЧМ-2018 сегодня завершает свою работу в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В течение двух дней пространство на верхней террасе набережной было занято тематическими палатками. У жителей и гостей города была возможность взять автограф у одного из лучших защитников в истории английской премьер –лиги Сола Кэмпбелла. В интернете уже опубликовано немало снимков волгоградцев с улыбчивым ветераном английскогого футбола. Например, пользователи соцсетей активно обсуждают совместное фото Сола Кэмбелла и мэра Волгограда Андрея Косолапова в патриотичном галстуке. Большой популярностью у любителей футбола сегодня пользовалась так называемая сувенирная аккредитация – люди готовы были постоять...
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|Аналитика
|08.04.2018 18:43
Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в регионе действует режим ЧС. Какие испытания принес паводок местным жителям, почему некоторым из них пришлось спасаться самим и все ли в полной мере делалось на местах, чтобы минимизировать последствия наводнения? Подробности - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|08.04.2018 16:16
Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализаций в 18 зданиях, где располагаются органы исполнительной власти, проведут в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, за эти услуги ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области» готово заплатить 240 тысяч рублей. Ревизии подлежат офисы комитета соцзащиты населения региона (ул.Новороссийская,41), комитета промышленности и торговли (ул.Новороссийская,15), комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ул.Комсомольская,10а), комитета финансов Волгоградской области (ул.Порт-Саида,7), комитета физкультуры и спорта и т.д. Специализированная организация в рамках госзаказа должна проверить исправность работы в административных зданиях систем оповещения, пожаротушения, противодымной...
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|Расследования
|08.04.2018 14:43
Материальное наказание понесет житель Палласовского района за кражу почти 2 тонн сена с территории местного племзавода. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, мужчину признали виновным в совершении кражи (ч.1 ст 158 УК РФ), назначили наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей. Суд принял во внимание то, что мужчина является ветераном боевых действий, ранее не был судим, имеет положительные характеристики. Подсудимый раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. По материалам дела, он совершил кражу 1970 кг сена, причинив ущерб хозяйству на сумму 5910 рублей. Для этого он пригнал к сеннику племзавода трактор МТЗ-80 с...
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|Общество
|08.04.2018 13:09
В Алексеевском районе в реках поднимается уровень воды, об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МЧС. Сложным остается положение в Еланском и Новоаннинском районах. Хотя там и отмечается снижение паводковых вод, но, по словам специалистов ведомства, расслабляться пока рано - их уровень еще высок. Во власти большой воды по-прежнему остаются территории Фроловского, Киквидзенского, Урюпинского, Ольховского и Иловлинского районов, а также городского округа Михайловка. Там подтоплены 30 населенных пунктов. Правда, за сутки вода ушла из более чем 250 домов. Практически полностью от водного плена освободились Кумылженский и Новониколаевский районы. В области развёрнуты 10 пунктов временного...
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|Общество
|08.04.2018 12:23
Стать звонарями в эти праздничные пасхальные дни смогут все желающие жители Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, по старой русской традиции в честь Пасхи все желающие смогут позвонить в колокола в православных храмах. Так, в Казанском кафедральном соборе в первые дни Пасхальной Седмицы кандидаты в звонари будут собираться у колокольни сразу после Литургии. В храме Иоанна Предтечи с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 азы звонарского мастерства всем желающим будет объяснять руководитель Волгоградской школы колокольного звона Александр Моренов. В Никольском кафедральном соборе Камышина желающих совершить праздничный трезвон будут провожать на колокольню группами в течение дня...
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|Происшествия
|08.04.2018 10:10
Пожилой мужчина погиб при аварии мотороллера в Кумылженском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось в субботу вечером на 6 километре дороги между станицей Букановской и хутором Заготзерно. Мотороллер “Муравей 2М” опрокинулся, когда его 77-летний водитель съехал с асфальта на грунтовую дорогу. От полученных травм пенсионер умер на месте.
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9 апреля 09:23
В Волгоградской области из горящей девятиэтажки ночью эвакуировали 15 человек
9 апреля 08:00
8 апреля 19:33
8 апреля 13:09
8 апреля 12:23
8 апреля 09:29
8 апреля 09:11
8 апреля 02:15
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7 апреля 17:12
7 апреля 15:27
Происшествия
9 апреля 09:23
В Волгоградской области из горящей девятиэтажки ночью эвакуировали 15 человек
8 апреля 19:33
8 апреля 09:29
7 апреля 19:16
7 апреля 18:01
7 апреля 17:12
7 апреля 15:27
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