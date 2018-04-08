



По данным на сегодняшнее утро в Волгоградской области в зоне подтопления находятся населённые пункты девяти муниципальных образований: Иловлинского, Фоловского, Еланского, Киквидзенского, Урюпинского, Ольховского, Новоаннинского, Алексеевского районов и городского округа города Михайловка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в данных районах частично остаются подтопленными 29 населённых пунктов, 2785 придворовых территорий, 188 домовладений, в которых проживают 531 человек, из них 75 детей.

Для размещения населения развёрнуто 11 пунктов временного размещения. Всего эвакуировано 329 человек, из них 90 детей.

Напомним, в Волгоградской области действует режим ЧС в связи с паводком. Еще два дня назад количество подтопленных населенных пунктов составляло более 40. Накануне в Новоаннинском районе Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провел заседание с руководством ГУ МЧС, местными властями по ситуации в регионе. По последним данным, вода, в частности, в реке Бузулук стала спадать.

Добавим, специальная комиссия соцзащиты по оценке нанесенного ущерба уже работает вместе с муниципальными властями для помощи гражданам. Начинается работа по оценке нанесенного ущерба – в тех районах, где вода отступила, обследовано 624 домовладения, ущерб подтвержден по 164 домам. Первые выплаты начнутся уже сегодня.



