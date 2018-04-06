|Происшествия
|07.04.2018 18:01
В Волгограде «КамАЗ» рухнул с моста
Автомобиль «КамАЗ» упал с моста в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Очевидцы происшествия рассказали, что ДТП произошло в микрорайоне Тулака, жертв нет. Водитель грузовика двигался по мосту к тоннелю. По предварительным данным, «КамАЗ» подрезал другой автомобиль, водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением. Грузовик протаранил ограждение и рухнул с моста.
Известно, что водителя вытащили из кабины, он жив. В настоящее время движение в сторону тоннеля на Тулака затруднено.
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|Происшествия
|07.04.2018 17:12
Сегодня в Волгограде за рулем маршрутки №57 умер водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, это произошло несколько минут назад в Краснооктябрьском районе. По предварительным данным, водителю стало плохо, он успел остановить микроавтобус на пересечении проспекта Металлургов и проспекта Ленина, а затем скончался. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Прибыли и врачи «скорой помощи». Коллеги погибшего сообщают, что вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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|Происшествия
|07.04.2018 16:16 (Обновлено: 07.04.2018 16:36)
В Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животных
Задержан директор муниципального предприятия «Горпитомник» Константин Епифанов. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах, его подозревают в хищении денег, которые выделялись предприятию из бюджета на отлов и содержание бездомных животных. По предварительным данным, помимо Епифанова задержаны еще шесть человек – все они сотрудники ветеринарных служб, которые, по версии следствия, также участвовали в преступной схеме. МКП «Горпитомник» занимается в Волгограде отловом и содержанием дворовых собак. В этом году сумма казенного финансирования предприятия по сравнению с прошлым годом увеличена до 8,9 млн рублей. Так, ранее сообщалось, что эти средства будут направлены на увеличение количества вольеров для передержки...
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|Спорт
|07.04.2018 15:51
Ничьей завершился матч между командами “Ротор-Волгоград” и воронежским “Факелом”, сообщает ИА “Высота 102”. Игра 31 тура ФНЛ ФОНБЕТ первенства прошла на стадионе “Зенит”. Она стала первой по-настоящему домашней игрой “Ротора-Волгограда”. В начале первого тайма игра проходила в основном на половине поля гостей. За первые десять минут игры “Ротор-Волгоград” дважды создавал опасные моменты у ворот гостей. А в конце 24 минуты мяч в ворота “Факела” забил волгоградский полузащитник Мухаммад Султонов. Однако гол не засчитали. Изменить игровую ситуацию во втором тайме ни одной из команд не удалось. Итог встречи 0:0.
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|Происшествия
|07.04.2018 15:27 (Обновлено: 07.04.2018 15:28)
Сегодня около 13.30 в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Шкирятова маршрутное такси №13 столкнулось с легковым авто. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, двое пассажиров маршрутки пострадали. 68-летняя женщина получила сотрясение головного мозга, 70-летний мужчина – помимо сотрясения головы еще и рваную рану носа. Обоих доставили в больницу №4.
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|Общество
|07.04.2018 13:03
Субсидия в размере 500000000 рублей выделяется из областного бюджета городскому округу город-герой Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым. Деньги, как указано в документе, предусмотрены на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (включая разработку проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы) «Ансамбль Набережной р. Волги» и благоустройство территории по адресу: Центральный район, набережная им. 62-й Армии. Средства выделены на капремонт центральной лестницы с пропилеями, ротонды, подпорных стен верхней террасы набережной со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещения, благоустройство. На набережной полностью демонтируют старое тротуарное покрытие,...
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|Общество
|07.04.2018 12:25
Осужденные колонии-поселения ИК-25 помогают в устранении последствий паводка в хуторе Терновка Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по региону, помочь людям, пострадавшим от большой воды, они вызвались добровольно. Всего в ликвидации последствий стихии были задействованы пять осужденных-волонтеров. Они помогали убирать мусор и разбирать завалы из деревьев.
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|Общество
|07.04.2018 11:50
Расчистка русла рек ото льда и принесенных водой деревьев является одной из мер борьбы с паводком. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в региональном главке МЧС. Чтобы освободить путь большой воде, сотрудники ведомства разбивают принесенный течением лед, распиливают поваленные паводком деревья и применяют другие спецмеры. Как это происходит - смотрите в видеосюжете.
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|Происшествия
|07.04.2018 10:26
Два человека, в том числе девушка-подросток, пострадали в ДТП в Калачевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером на 60 километре дороги “Волгоград - Каменск-Шахтинский» столкнулись “Volkswagen Tiguan” и “КАМАЗ”. На данный момент известно, что 21-летний водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. При столкновении он и его 17-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
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|Здравоохранение
|07.04.2018 10:21
Роженицу с угрозой преждевременных родов эвакуировали из Михайловки в Волгоград вертолетом. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 35-летнюю женщину на восьмом месяце беременности доставили из роддома при центральной районной больнице в областной перинатальный центр. Врачи диагностировали у нее предлежание плаценты, а это делает невозможным естественные роды. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году женщине уже делали кесарево сечение.
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|Происшествия
|07.04.2018 10:19
В Кировском районе Волгограда на улице Алычевой пожарные ликвидировали возгорание на электрической подстанции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, источником возгорания стал силовой кабель, площадь охваченной огнем территории составила 10 квадратных метров. Подстанция расположена рядом с жилыми частными домами. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Как стало известно ИА «Высота 102», энергообъект принадлежит филиалу ПАО «МРК Юга»- Волгоградэнерго».
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|Происшествия
|07.04.2018 09:55
Провалившуюся под лед семилетнюю девочку спасли сотрудники МЧС в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, компания детей играла на льду реки Терсы. Хрупкий лед не выдержал одну из девочек и она провалилась в холодную воду. Это увидела находившаяся неподалеку местная жительница. Она подбежала к полынье и стала звать на помощь. Ее крики услышали сотрудники пожарно-спасательной части №2. Командир отделения Александр Сержантов, старший пожарный Михаил Анурьев и пожарный Алексей Балдин поспешили к месту, где случилась беда. В полынье они увидели испуганную девочку, которая отчаянно старалась удержаться на плаву. Они вытащили ребенка при помощи спецоборудования, укутали в...
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|Происшествия
|07.04.2018 09:23
Девушка пострадала при пожаре в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Некрасова загорелись домашние вещи. Расчёты пожарно-спасательной части №29 прибыли на место и потушили пламя за семь минут. От огня пострадала 28-летняя хозяйка квартиры. По имеющимся сведениям, причиной пожара стала ее неосторожность при курении.
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|Общество
|07.04.2018 09:17
Движение автотранспорта будет ограничено в воскресенье, 8 апреля, в Волгограде в районе кладбищ в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда. Для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и специально выделенного для перевозки горожан транспорта ограничение движения будет действовать с 6 утра и до 5 часов вечера по следующим адресам: - по автомобильной дороге ул. им. Землячки в границах от пр. им. Маршала Жукова до Института гигиены в районе расположения кладбища Дзержинского района (с перекрытием улиц Батумской, Южно-Украинской, съезда с III Продольной магистрали). Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Ангарской, Хорошева, проспекта им. Маршала...
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|Общество
|07.04.2018 08:58
«Безопасный режим» введен накануне на филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Безопасный режим» – это ежегодные профилактические мероприятия по промышленной безопасности, которые уже стали традиционными на предприятиях компании. Основу мероприятия в нынешнем году составили тренинги, презентации инноваций, практические занятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению несчастных случаев. Безопасность труда – один из важнейших вопросов организации работы заводов компании, поэтому руководство Волжского филиала выделило целый рабочий день для проведения «Дня безопасности 2018». Участие сотрудников в подобных мероприятиях позволяет повышать их уровень знаний и навыков, необходимых на рабочем месте....
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|Аналитика
|06.04.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области растет число подтопленных районов. Виталий Мутко прочит Волгограду большое футбольное будущее. В Волгограде юные борцы с наркотиками завершили «спецподготовку». Волгоградцы готовятся встретить Пасху. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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Происшествия
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