В Волгограде «КамАЗ» рухнул с моста







Автомобиль «КамАЗ» упал с моста в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Очевидцы происшествия рассказали, что ДТП произошло в микрорайоне Тулака, жертв нет. Водитель грузовика двигался по мосту к тоннелю. По предварительным данным, «КамАЗ» подрезал другой автомобиль, водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением. Грузовик протаранил ограждение и рухнул с моста.

Известно, что водителя вытащили из кабины, он жив. В настоящее время движение в сторону тоннеля на Тулака затруднено.