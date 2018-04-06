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Происшествия
 07.04.2018 18:01

В Волгограде «КамАЗ» рухнул с моста



Автомобиль «КамАЗ» упал с моста в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Очевидцы происшествия рассказали, что ДТП произошло в микрорайоне Тулака, жертв нет. Водитель грузовика двигался по мосту к тоннелю. По предварительным данным, «КамАЗ» подрезал другой автомобиль, водитель пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением. Грузовик протаранил ограждение и рухнул с моста. 
Известно, что водителя вытащили из кабины, он жив. В настоящее время движение в сторону тоннеля на Тулака затруднено.

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Волгограду выделяют полмиллиарда рублей на капремонт Центральной набережной Субсидия в размере 500000000 рублей выделяется из областного бюджета городскому округу город-герой Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым. Деньги, как указано в документе, предусмотрены на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (включая разработку проектной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы) «Ансамбль Набережной р. Волги» и благоустройство территории по адресу: Центральный район, набережная им. 62-й Армии. Средства выделены на капремонт центральной лестницы с пропилеями, ротонды, подпорных стен верхней террасы набережной со смотровыми площадками, малых архитектурных форм и мачт освещения, благоустройство. На набережной полностью демонтируют старое тротуарное покрытие,...
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В Волгоградской области осужденные вышли из колонии на борьбу с паводком Осужденные колонии-поселения ИК-25 помогают в устранении последствий паводка в хуторе Терновка Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСИН России по региону, помочь людям, пострадавшим от большой воды, они вызвались добровольно. Всего в ликвидации последствий стихии были задействованы пять осужденных-волонтеров. Они помогали убирать мусор и разбирать завалы из деревьев.
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Здравоохранение 07.04.2018 10:21

Роженицу с угрозой преждевременных родов эвакуировали из Михайловки в Волгоград вертолетом. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 35-летнюю женщину на восьмом месяце беременности доставили из роддома при центральной районной больнице в областной перинатальный центр. Врачи диагностировали у нее предлежание плаценты, а это делает невозможным естественные роды. Ситуация осложняется тем, что в прошлом году женщине уже делали кесарево сечение.
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В Кировском районе Волгограда на улице Алычевой пожарные ликвидировали возгорание на электрической подстанции. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, источником возгорания стал силовой кабель, площадь охваченной огнем территории составила 10 квадратных метров. Подстанция расположена рядом с жилыми частными домами. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Как стало известно ИА «Высота 102», энергообъект принадлежит филиалу ПАО «МРК Юга»- Волгоградэнерго». 
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Происшествия 07.04.2018 09:55

Провалившуюся под лед семилетнюю девочку спасли сотрудники МЧС в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном управлении ведомства, компания детей играла на льду реки Терсы. Хрупкий лед не выдержал одну из девочек и она провалилась в холодную воду. Это увидела находившаяся неподалеку местная жительница. Она подбежала к полынье и стала звать на помощь. Ее крики услышали сотрудники пожарно-спасательной части №2. Командир отделения Александр Сержантов, старший пожарный Михаил Анурьев и пожарный Алексей Балдин поспешили к месту, где случилась беда. В полынье они увидели испуганную девочку, которая отчаянно старалась удержаться на плаву. Они вытащили ребенка при помощи спецоборудования, укутали в...
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Происшествия 07.04.2018 09:23

Девушка пострадала при пожаре в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Некрасова загорелись домашние вещи. Расчёты пожарно-спасательной части №29 прибыли на место и потушили пламя за семь минут. От огня пострадала 28-летняя хозяйка квартиры. По имеющимся сведениям, причиной пожара стала ее неосторожность при курении.
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Общество 07.04.2018 09:17

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Общество 07.04.2018 08:58

«День Безопасности 2018» провели на филиале компании AB InBev Efes в Волжском «Безопасный режим» введен накануне на филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Безопасный режим» – это ежегодные профилактические мероприятия по промышленной безопасности, которые уже стали традиционными на предприятиях компании. Основу мероприятия в нынешнем году составили тренинги, презентации инноваций, практические занятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению несчастных случаев. Безопасность труда – один из важнейших вопросов организации работы заводов компании, поэтому руководство Волжского филиала выделило целый рабочий день для проведения «Дня безопасности 2018». Участие сотрудников в подобных мероприятиях позволяет повышать их уровень знаний и навыков, необходимых на рабочем месте....
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Аналитика 06.04.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: В Волгоградской области растет число подтопленных районов. Виталий Мутко прочит Волгограду большое футбольное будущее. В Волгограде юные борцы с наркотиками завершили «спецподготовку». Волгоградцы готовятся встретить Пасху.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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7 апреля 15:27
В Волгограде двое пассажиров маршрутки пострадали в ДТП
7 апреля 10:26
Два человека пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Волгоградской области
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7 апреля 09:55
Семилетняя девочка провалилась под лед в Волгоградской области
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