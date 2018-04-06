150 компаний Волгоградской области выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»





«Интерактивное ТВ для бизнеса» от «Ростелекома» в 2018 году появилось более чем в 150 компаниях Волгоградской области. Среди них отели, кафе и рестораны, торговые центры, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «Интерактивное ТВ» для бизнеса позволяет настроить приветственную страницу, рекламные включения и другие опции, повышающие средний чек посетителей отелей, ресторанов или клиентских офисов заказчика.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерины Русякиной, в рамках акции «Быть в плюсе» бизнес может подключить «Интерактивное ТВ» и оптимизировать расходы. При подключении доступа в интернет и одной или нескольких дополнительных услуг – «Интерактивного ТВ», «Виртуальной АТС», «Управляемого Wi-Fi» или «Видеонаблюдения» – можно сэкономить до 70% от первоначальной стоимости отдельных услуг. Уникальность этого предложения в том, что клиент сам выбирает оптимальный пакет необходимых ему сервисов в зависимости от конкретных задач своего бизнеса.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя.

Всего транслируется более 200 телеканалов цифрового качества, в том числе более 60 – в HD-формате.

Услуга «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы.

Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более трёх тысяч художественных фильмов и сериалов, мультфильмов, концертов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.

Получить более подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса и об акции «Быть в плюсе» можно на сайте или по телефону 8 (800) 200-30-00.