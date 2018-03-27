



Талые воды залили подземный переход через Третью Продольную в Дзержинском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Изношенные коммуникации подбросили немало работы коммунальщикам. За ночь через повреждения лестницы в подземку, расположенную буквально у порога службы инкассации, попало около 20 кубометров воды и грязи. Откачивать воду рабочие начали с утра.

В то же время чтобы добраться на работу, учебу или в магазин, волгоградцам приходится пересекать водную преграду по импровизированном отмосткам. Для защиты ног от воды горожане используют полиэтиленовые пакеты из ближайшего супермаркета.

Отметим, немногим лучше обстоят дела и у ещё одного перехода через транспортную артерию, находящегося на улице имени 8-й Воздушной армии. Воды там скопилось значительно меньше, но сочится она в подземку прямо из стен.









