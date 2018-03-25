|Телеком
|26.03.2018 09:55 Реклама
Футболисты из Серафимовича Волгоградской области побьются за Лондон
Поволжский этап всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» завершился победой команды «Марсиане» из Республики Марий Эл в младшей возрастной группе и команды «Дон» из Волгоградской области в старшей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании "Мегафон".
Два дня в Оренбурге более 150 молодых футболистов из 10 регионов боролись за финал и возможность выиграть на нетрадиционную поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».
Кроме знакомства с Англией у ребят были и свои, не менее важные цели и мотивы. «Год назад в Казани мы проиграли всем, и в этот раз наш тренер попросил нас попробовать победить ради него. И у нас получилось», — рассказал Данил Рамазанов из Серафимовичского детского дома Волгоградской области.
Теперь Данил и его команда «Дон» в старшей группе, а также младшая команда «Марсиане» из д. Люльпаны Республики Марий Эл представят Поволжье на финале в Сочи с 25 по 29 апреля.
«В прошлом году поездку в Лондон, на базу «Арсенала», выиграли наши ребята – младшая группа из Орского детского дома. Поэтому нынешний поволжский этап игрался в Оренбургской области. Сегодня наши команды также показали хорошие результаты – ребята из Оренбургского детского дома завоевали «бронзу» отборочного этапа. Для нас, как организаторов и просто жителей региона, это самый важный результат 13-летнего благотворительного проекта», - прокомментировал событие директор Оренбургского отделения компании «МегаФон» Денис Голиков.
На церемонии закрытия соревнований памятные кубки и награды получили также ребята, ставшие лучшими в личном зачете. В младшей возрастной группе лучшим вратарем стала Полина Ситало (Республика Татарстан), Лучшим нападающим – Иван Ивличев (Республика Марий Эл), лучшим защитником – Вениамин Шивирёв (Республика Чувашия), лучшим бомбардиром – Андрей Ситало (Республика Татарстан), лучшим игроком – Егор Елькин (Республика Марий Эл). Среди участников старшей группы титул лучшего вратаря завоевал Данил Рамазанов (Волгоградская область), лучшего нападающего – Дмитрий Якимов (Республика Марий Эл), лучшего защитника – Вячеслав Колотвин (Оренбургская область), лучшего бомбардира - Данила Ильченко (Волгоградская область), лучшего игрока –Иван Шабров (Республика Мордовия).
Соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся компанией «МегаФон» с 2005 года, сегодня среди соорганизаторов – Министерство спорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство иностранных дел РФ и Российский футбольный союз. За 13 лет турнир охватил более 34 000 ребят, которые смогли не только приобщиться к спорту и здоровому образу жизни и найти друзей, но и открыть для себя уникальные возможности в жизни. За три года более 470 мальчиков и девочек обрели новых родителей благодаря видеоанкетам, созданным вместе с фондом «Измени одну жизнь».
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|26.03.2018 10:45
Список лучших наставников АО «КАУСТИК» возглавила контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, тщательный мониторинг деятельности наставников на предприятии ведётся уже несколько лет подряд. Самое пристальное внимание уделяется работе с вновь принятыми сотрудниками. По итогам оценки профессиональных знаний, выполнения индивидуальных планов новых работников и оценки наставника своим подопечным лучшей в этой сфере признана контролёр качества продукции и технологического процесса отдела технического контроля Татьяна Миронова. В пятёрке лидеров также лаборант химического анализа Елена Манжикова, которая в феврале 2017 года получила диплом специализированного форума «Наставник» в...
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Несмотря на обилие снега в этом году, в Волгоградской области пустуют земельные участки, предназначенные для складирования масс, вывезенных в том числе после уборки улиц. Данный факт, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора, обнаружен в ходе совместного рейда, проведенного сотрудниками данного ведомства, Роспотребнадзора, а также комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, в Городищенском районе. Кроме того, выяснилось, что данные участки не оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства для приема снега. Вместе с тем, в рамках указанного рейдового обследования был произведен осмотр территории, прилегающей к земельному участку в Городищенском муниципальном районе Волгоградской области, на...
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|Общество
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Московская консалтинговая компания «Центр экономики инфраструктуры» подготовит научно-исследовательскую работу по теме «Разработка стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, столичная фирма стала победителем открытого конкурса, объявленного комитетом экономической политики и развития региона. При начальной цене контракта в 20 миллионов рублей компания предложила за свои услуги 18 миллионов 200 тысяч рублей – ниже, чем АНО «Аналитический центр при правительстве РФ» (18,5 миллиона рублей). Столичные аналитики должны в течение 210 дней изучить систему стратегического планирования региона, определить приоритеты и амбициозные цели динамичного и устойчивого развития...
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|Телеком
|26.03.2018 09:35
«Ростелеком» предлагает коллекцию отличного кино и сериалов для всех членов семьи — пакет «Киномания». Он включает более 20 лучших фильмовых каналов с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Как сообщила иА «Высота 102» пресс-служба компании, тысячи фильмов и сериалов в пакете доступны по уникальной цене – за 349 рублей в месяц (вместо 733 рублей в месяц, если оформлять подписки по отдельности). Пакет «Киномания» могут подключить как действующие абоненты, так и те, кто только подключает услуги «Ростелекома». «Киномания» объединяет в себе всё, что нужно современной семье – отличный контент, высокоскоростной...
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|Происшествия
|26.03.2018 09:34
Ребенок пострадал при столкновении маршрутки №29С и легкового авто в Красноармейском районе Волгограда, об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональных экстренных службах. По имеющимся на данный момент сведениям, авария произошла около восьми утра напротив дома №27 по улице Фадеева. 10-летняя школьница, находившаяся в легковом автомобиле, получила сотрясение мозга, но родители девочки от госпитализации ребенка отказались.
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|Общество
|26.03.2018 06:08
По решению правления Фонда ЖКХ Волгоградской области необходимо вернуть в федеральный бюджет 1 миллион рублей за указание недостоверных данных в отчете о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств госкорпорации. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Фонд ЖКХ, где рассмотрели годовую отчетность региона за 2017 год о программе переселения граждан из аварийного жилья за 2013-2017 годы. На основании анализа отчетов о расходовании средств установлено, что по заявкам 2014-2016 годов в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда расходование средств, предусмотренных программой, не завершено. Также Волгоградской областью представлена информация о наличии...
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|Аналитика
|25.03.2018 18:31
Программа "Взгляд с Высоты": Время пришло - итоги референдума в Волгоградской области не примирили два противоположных лагеря
В сегодняшней программе: первые лица региона и политики оценивают результаты референдума о выборе часового пояса, который состоялся в Волгоградской области в прошлое воскресенье. Как все начиналось и закончилось, когда теперь в регионе переведут стрелки на час вперед, почему до сих пор не утихают дискуссии между сторонниками и противниками перевода стрелок и что нас ждет после этого? Подробности – в итоговой программе «Взгляд с Высоты».
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|Общество
|25.03.2018 16:49
Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева» о взыскании с бывшего курсанта 712 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, молодой человек поступил в военную академию в 2013 году. С ним был заключен контракт на время обучения в академии и на 5 лет военной службы после окончания. Однако в декабре 2017 года курсант был отчислен из учебного заведения в связи с его нежеланием учиться. В академии подсчитали, что на военную и специальную подготовку курсанта было потрачено 712 тысяч рублей из...
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|Спорт
|25.03.2018 13:26
ФИФА: Финал Кубка России на «Волгоград Арене» - хорошая возможность протестировать стадион по максимуму
Проведение на «Волгоград Арене» 9 мая этого года финала Кубка России по футболу - хорошая возможность протестировать стадион по максимуму перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил в Волгограде директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Он отметил, что последний тестовый матч самый важный, так как именно он позволит оценить готовность стадиона к мундиалю. Всего до начала чемпионата на волгоградском стадионе пройдут три тестовых матча - 21 апреля, 2 и 9 мая. Сегодня на стадионе работает экспертная комиссия ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», которые оценивают...
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|Спорт
|25.03.2018 12:48
Инспекторы ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», осмотревшие сегодня стадион «Волгоград Арена», выразили удовлетворение по поводу построенного спортивного объекта к предстоящим играм ЧМ-2018 в России, сообщает ИА «Высота 102». Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что стадион в Волгограде - просторный и солнечный, в нем «хорошо дышится». «Есть мелкие недостатки, но я уверен, что к тестовым матчам они будут устранены»,- сказал Смит. В целом он отметил, что Волгоград сумел воспользоваться возможностями, которые даёт чемпионат мира, провести масштабные преобразования и показать себя с лучшей стороны. Отметим, что в...
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|Расследования
|25.03.2018 11:33
Сотрудники регионального следственного комитета проводят проверку обстоятельств гибели 8-летней девочки в Дзержинском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая. По поступившим сведениям, сегодня в 6 часов утра девочке стало плохо. Она задыхалась и потеряла сознание, ее мама вызвала скорую помощь. Прибывшая на место бригада медиков провела реанимационные мероприятия, но они результатов не дали. Ребёнок скончался дома. Известно, что три дня назад у нее поднялась температура, затем начался кашель. Сообщается также, что семья благополучная и на учете не состоит.
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|Общество
|25.03.2018 10:26
В Волгограде озвучены итоги рейтингового голосования за лучшие дизайн-проекты благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, по итогам опроса будет сформирована пятилетняя программа обустройства современной городской среды. Напомним, опрос населения был проведен 18 марта в день выборов президента России прямо на участках для голосования. Лидерами рейтинга стали два проекта благоустройства - поймы реки Царица и ее склонов. В прошлом году в пойме появилась зеленая зона с фонтаном, лавочками, детской площадкой. В 2018 году на участке от интерактивного музея «Россия – моя история» и до Астраханского...
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|Происшествия
|25.03.2018 10:03
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в аварии на трассе “Волгоград-Астрахань” Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, накануне в двух километрах от села Заплавное столкнулись три автомобиля. В ДТП множественные травмы получили 55-летняя женщина и трое мужчин 49, 56 и 57 лет. Пострадавшие госпитализированы. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по региону, на данный момент известно, что 49-летний водитель “Datsun on-DO”, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в “Renault Logan”, за рулем которого был 34-летний мужчина, а затем столкнулся с автомашиной “Ладой Самарой"”. Отечественной легковушкой управлял 57-летний автолюбитель. Травмы получили водители и...
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|Происшествия
|25.03.2018 10:02
Девятилетняя школьница умерла в Дзержинском районе после нескольких дней болезни. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, около шести утра бригада скорой помощи прибыла к одному из домов на улице Симонова. К этому моменту маленькая пациентка уже умерла. По словам родителей девочки, она жаловалась на плохое самочувствие в течение трех дней, но так как температуры не было, за помощью врачей они не обращались. Все это время они занимались самолечением ребенка.
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|Телекурьер
|25.03.2018 06:06
Первый канал, 23 марта 2018 года. Только в Волгоградской области за последние несколько лет свободные вакансии заняли почти 400 врачей и фельдшеров. В этом году еще 120 уже подали заявки. А на форуме малых городов президент Владимир Путин заявил, что программа будет не только продлена до 2020 года, но и распространится в малых городах России с населением до 50 тысяч человек. О том, как воплощается в жизнь программа «Земский доктор» в Волгоградской области – в материале Первого канала.
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