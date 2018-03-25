Футболисты из Серафимовича Волгоградской области побьются за Лондон

Поволжский этап всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» завершился победой команды «Марсиане» из Республики Марий Эл в младшей возрастной группе и команды «Дон» из Волгоградской области в старшей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании "Мегафон".













Два дня в Оренбурге более 150 молодых футболистов из 10 регионов боролись за финал и возможность выиграть на нетрадиционную поездку в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».













Кроме знакомства с Англией у ребят были и свои, не менее важные цели и мотивы. «Год назад в Казани мы проиграли всем, и в этот раз наш тренер попросил нас попробовать победить ради него. И у нас получилось», — рассказал Данил Рамазанов из Серафимовичского детского дома Волгоградской области.

Теперь Данил и его команда «Дон» в старшей группе, а также младшая команда «Марсиане» из д. Люльпаны Республики Марий Эл представят Поволжье на финале в Сочи с 25 по 29 апреля.

«В прошлом году поездку в Лондон, на базу «Арсенала», выиграли наши ребята – младшая группа из Орского детского дома. Поэтому нынешний поволжский этап игрался в Оренбургской области. Сегодня наши команды также показали хорошие результаты – ребята из Оренбургского детского дома завоевали «бронзу» отборочного этапа. Для нас, как организаторов и просто жителей региона, это самый важный результат 13-летнего благотворительного проекта», - прокомментировал событие директор Оренбургского отделения компании «МегаФон» Денис Голиков.

На церемонии закрытия соревнований памятные кубки и награды получили также ребята, ставшие лучшими в личном зачете. В младшей возрастной группе лучшим вратарем стала Полина Ситало (Республика Татарстан), Лучшим нападающим – Иван Ивличев (Республика Марий Эл), лучшим защитником – Вениамин Шивирёв (Республика Чувашия), лучшим бомбардиром – Андрей Ситало (Республика Татарстан), лучшим игроком – Егор Елькин (Республика Марий Эл). Среди участников старшей группы титул лучшего вратаря завоевал Данил Рамазанов (Волгоградская область), лучшего нападающего – Дмитрий Якимов (Республика Марий Эл), лучшего защитника – Вячеслав Колотвин (Оренбургская область), лучшего бомбардира - Данила Ильченко (Волгоградская область), лучшего игрока –Иван Шабров (Республика Мордовия).

Соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся компанией «МегаФон» с 2005 года, сегодня среди соорганизаторов – Министерство спорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство иностранных дел РФ и Российский футбольный союз. За 13 лет турнир охватил более 34 000 ребят, которые смогли не только приобщиться к спорту и здоровому образу жизни и найти друзей, но и открыть для себя уникальные возможности в жизни. За три года более 470 мальчиков и девочек обрели новых родителей благодаря видеоанкетам, созданным вместе с фондом «Измени одну жизнь».











