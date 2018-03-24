







Проведение на «Волгоград Арене» 9 мая этого года финала Кубка России по футболу - хорошая возможность протестировать стадион по максимуму перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил в Волгограде директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Он отметил, что последний тестовый матч самый важный, так как именно он позволит оценить готовность стадиона к мундиалю. Всего до начала чемпионата на волгоградском стадионе пройдут три тестовых матча - 21 апреля, 2 и 9 мая.

Сегодня на стадионе работает экспертная комиссия ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», которые оценивают его готовность к ЧМ-2018. Эксперты ФИФА и другие члены комиссии в целом отметили высокую готовность объекта, заявив, что есть мелкие недостатки, но до тестовых матчей они будут устранены. Также прозвучало, что в ближайшее время арену в Волгограде сдадут в эксплуатацию, однако конкретную дату не назвали. "Это произойдет до первого тестового матча, который назначен на 21 апреля", - сказал журналистам вице-губернатор Евгений Харичкин. Также он ответил на вопросы журналистов о возможном переносе даты финала Кубка России по футболу, назначенного на 9 мая, на какой-либо другой день. Харичкин отметил, что график тестовых соревнований утвержден давно, менять его практически невозможно. "Мы планируем свою работу. Я думаю, что все будет нормально. У нас, по крайней мере, на сегодня никаких сомнений в этом нет", - сказал вице-губернатор.

Напомним, стадион "Волгоград Арена" на 45 тысяч зрительских мест построен специально к чемпионату мира по футболу, который летом этого года пройдет в России. Заказчик строительства - ФГУП "Спорт Ин", генподрядчик - АО "Стройтрансгаз". В июне этого года на стадионе пройдут четыре матча с участием команд Польши, Японии, Англии, Туниса, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии и Египта.