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 25.03.2018 18:31

Программа "Взгляд с Высоты": Время пришло - итоги референдума в Волгоградской области не примирили два противоположных лагеря




В сегодняшней программе: первые лица региона и политики оценивают результаты референдума о выборе часового пояса, который состоялся в Волгоградской области в прошлое воскресенье. Как все начиналось и закончилось, когда теперь в регионе переведут стрелки на час вперед, почему до сих пор не утихают дискуссии между сторонниками и противниками перевода стрелок и что нас ждет после этого? Подробности – в итоговой программе «Взгляд с Высоты». 

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Здравоохранение 25.03.2018 18:20 (Обновлено: 25.03.2018 18:20)

Ребенка-диабетика в тяжёлом состоянии доставили в областной центр на медицинском вертолёте “Ансат”. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, 11-летнего пациента эвакуировали из Камышина. У мальчика с диабетом 1 типа  случился приступ, его состояние специалисты оценили как тяжелое. Теперь за жизнь и здоровье ребенка будут бороться врачи областной детской клинической больницы.
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Общество 25.03.2018 16:49

Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева» о взыскании с бывшего курсанта 712 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, молодой человек поступил в военную академию в 2013 году. С ним был заключен контракт на время обучения в академии и на 5 лет военной службы после окончания. Однако в декабре 2017 года курсант был отчислен из учебного заведения в связи с его нежеланием учиться. В академии подсчитали, что на военную и специальную подготовку курсанта было потрачено 712 тысяч рублей из...
Прочитана: 1442 раз
Спорт 25.03.2018 13:26

ФИФА: Финал Кубка России на «Волгоград Арене» - хорошая возможность протестировать стадион по максимуму Проведение на «Волгоград Арене» 9 мая этого года финала Кубка России по футболу - хорошая возможность протестировать стадион по максимуму перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил в Волгограде директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Он отметил, что последний тестовый матч самый важный, так как именно он позволит оценить готовность стадиона к мундиалю. Всего до начала чемпионата на волгоградском стадионе пройдут три тестовых матча - 21 апреля, 2 и 9 мая. Сегодня на стадионе работает экспертная комиссия ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», которые оценивают...
Прочитана: 2020 раз
Спорт 25.03.2018 12:48

Контрольный визит: Инспекторы ФИФА остались довольны осмотром «Волгоград Арены» Инспекторы ФИФА и оргкомитета «Россия-2018», осмотревшие сегодня стадион «Волгоград Арена», выразили удовлетворение по поводу построенного спортивного объекта к предстоящим играм ЧМ-2018 в России, сообщает ИА «Высота 102». Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что стадион в Волгограде - просторный и солнечный, в нем «хорошо дышится». «Есть мелкие недостатки, но я уверен, что к тестовым матчам они будут устранены»,- сказал Смит. В целом он отметил, что Волгоград сумел воспользоваться возможностями, которые даёт чемпионат мира, провести масштабные преобразования и показать себя с лучшей стороны. Отметим, что в...
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Расследования 25.03.2018 11:33 (Обновлено: 25.03.2018 11:33)

Сотрудники регионального следственного комитета проводят проверку обстоятельств гибели 8-летней девочки в Дзержинском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая.  По поступившим сведениям, сегодня в 6 часов утра девочке стало плохо. Она задыхалась и потеряла сознание, ее мама вызвала скорую помощь. Прибывшая на место бригада медиков провела реанимационные мероприятия, но они результатов не дали. Ребёнок скончался дома. Известно, что три дня назад у нее поднялась температура, затем начался кашель. Сообщается также, что семья благополучная и на учете  не состоит.
Прочитана: 5349 раз
Общество 25.03.2018 10:26

В день выборов президента волгоградцы проголосовали за скейтпарк и роллердром в пойме Царицы В Волгограде озвучены итоги рейтингового голосования за лучшие дизайн-проекты благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, по итогам  опроса будет сформирована пятилетняя программа обустройства современной городской среды. Напомним, опрос населения был проведен 18 марта в день выборов президента России прямо на участках для голосования. Лидерами рейтинга стали два проекта благоустройства - поймы реки Царица и ее склонов. В прошлом году в пойме появилась зеленая зона с фонтаном, лавочками, детской площадкой. В 2018 году на участке от интерактивного музея «Россия – моя история» и до Астраханского...
Прочитана: 1664 раз
Происшествия 25.03.2018 10:03

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в аварии на трассе “Волгоград-Астрахань” Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, накануне в двух километрах от села Заплавное столкнулись три автомобиля. В ДТП множественные травмы получили 55-летняя женщина и трое мужчин 49, 56 и 57 лет. Пострадавшие госпитализированы. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по региону, на данный момент известно, что 49-летний водитель “Datsun on-DO”, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в “Renault Logan”,  за рулем которого был 34-летний мужчина, а затем столкнулся с автомашиной “Ладой Самарой"”. Отечественной легковушкой управлял 57-летний автолюбитель. Травмы получили водители и...
Прочитана: 1927 раз
Происшествия 25.03.2018 10:02

Девятилетняя школьница умерла в Дзержинском районе после нескольких дней болезни. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, около шести утра бригада скорой помощи прибыла к одному из домов на улице Симонова. К этому моменту маленькая пациентка уже умерла. По словам родителей девочки, она жаловалась на плохое самочувствие в течение трех дней, но так как температуры не было, за помощью врачей они не обращались. Все это время они занимались самолечением ребенка.
Прочитана: 2317 раз
Телекурьер 25.03.2018 06:06

Первый канал, 23 марта 2018 года. Только в Волгоградской области за последние несколько лет свободные вакансии заняли почти 400 врачей и фельдшеров. В этом году еще 120 уже подали заявки. А на форуме малых городов президент Владимир Путин заявил, что программа будет не только продлена до 2020 года, но и распространится в малых городах России с населением до 50 тысяч человек.  О том, как воплощается в жизнь программа «Земский доктор» в Волгоградской области – в материале Первого канала.
Прочитана: 2897 раз
Происшествия 24.03.2018 21:32

Один человек погиб, другой пострадал, при ДТП с квадроциклом  в Дзержинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в региональных экстренных службах, ЧП произошло около половины девятого вечера у АЗС "Фаэтон" на шоссе Авиаторов. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, по предварительным данным, 32-летний водитель квадроцикла  РМ-800 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате столкновения  водитель погиб на месте, а его 35-летний пассажир доставлен в больницу с переломом правой ноги.
Прочитана: 10090 раз
Расследования 24.03.2018 20:39

Сотрудник лечебно-исправительного учреждения, располагающегося в Дзержинском районе, Роман Битюков задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Как сообщил ИА “Высота 102” источник в правоохранительных органах, сотрудник ФСИН был задержан накануне при получении (под наблюдением правоохранителей) 80 тысяч рублей. Сегодня ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.  По данным следствия, между учреждением ФСИН и предпринимателем осенью 2017 года был подписан контракт по привлечению заключенных к работам на одном из объектов ЧМ-2018. Битюков, в обязанности которого входили конвоирование и надзор над ними, попытался получить с коммерсанта дополнительную оплату своих “услуг”. ...
Прочитана: 2889 раз
Здравоохранение 24.03.2018 19:42

Лучшие кардиологи России приехали в ВолгоградСегодня в городе-герое начал свою работу конгресс Российского кардиологического общества «Кардиология 2018 – профессиональное образование, наука и инновации».  Лучшие кардиологи страны в течение двух дней обсудят вопросы диагностики, лечения и профилактики болезней сердца. В церемонии открытия приняли участие президент Российского кардиологического общества, академик РАМН Евгений Шляхто, депутат Государственной думы Нина Черняева, председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова и руководитель облздрава Анатолий Себелев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу облдумы.Волгоград в этом году стал первой площадкой, которая принимает сообщество кардиологов такого уровня. Конгресс проводится с целью реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, содействия...
Прочитана: 2631 раз
Общество 24.03.2018 17:25

Яркое шоу беспилотников устроили в волгоградском небе сотрудники областного МЧС, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня днем на верхней террасе Центральной набережной в рамках флешмоба “Хоровод безопасности” жителям и гостям города показали образцы спасательной техники - как действующей, так и ретро. Спасатели провели конкурсы и состязания по пожарному кроссфиту. Ожидали собравшихся и другие развлечения.  Подробности в видеосюжете.  
Прочитана: 2595 раз
Общество 24.03.2018 17:09

Биг-Бен из попкорна и бедуин из карамели: В Волгограде любителей футбола знакомят с кухней ЧМ-2018 Кулинарный конкурс “Готовим футбол” проходит сейчас в Дзержинском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Десять команд, которые состоят в основном из учащихся волгоградских колледжей и техникумов, соревнуются в приготовлении национальных блюд гостей матчей ЧМ-2018, которые пройдут в Волгограде этим летом. Посетители спортивно-кулинарного праздника, проходящего на 3 этаже ТРК “Парк Хаус”, смогли познакомиться с кухнями Японии, Польши, Саудовской Аравии, Египта, Англии и Туниса. Самой популярной оказалась английская кухня - кушанья туманного Альбиона приготовили сразу три команды. Национальные блюда Туниса и Японии представили по две группы. По словам...
Прочитана: 7293 раз
Происшествия 24.03.2018 14:48

Один человек погиб, а двое, в том числе ребенок, пострадали, по предварительным данным, в аварии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня около 10 часов утра на  улице Лазоревой, недалеко от остановки "Вторчермет", столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В ДТП получили травмы семилетняя девочка и 50-летний мужчина. Они госпитализированы. От полученных ран на месте трагедии погибла 30-летняя женщина. Все они находились в легковом авто. В автобусе никто не пострадал. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется.
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