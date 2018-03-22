Танец беспилотников покажет МЧС в небе Волгограда

Накануне в Дзержинском суде Волгограда состоялось заседание по обвинению Владимира Поташкина, Сергея Янина и Дмитрия Исмаилова в вымогательстве и нанесении побоев. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», все подсудимые заявили, что они не понимают обвинения в инкриминируемых преступлениях и не согласны с ними. В судебном заседании присутствовал и один из потерпевших, бизнесмен из Красноармейского района Сергей Родионов. По версии следствия, именно у него Владимир Поташкин с 2015 года вымогал несколько миллионов рублей. В обвинительном заключении фигурирует и эпизод, произошедший летом прошлого года в ресторане «Гудини», где произошла драка с участием чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина, Дмитрия Исмаилова, а также...

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