



Три человека, пострадали в аварии на трассе “Урюпинск-Нехаево”. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, на 42 километре автодороги столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Различные травмы получили три человека. 51-летний мужчина и 27-летняя девушка госпитализированы. Третий пострадавший - 57-летний мужчина, ложиться в больницу отказался. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется.

Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, 44-летний водитель “Volkswagen Transporter”, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, и врезался в “Skoda Octavia” в больницу попали 27-летняя пассажирка “Skoda” и 51-летний пассажир “Volkswagen”.