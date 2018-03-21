Перевернувшийся прицеп грузовика на трассе Волгоград-Астрахань оставил полгорода без света

Сегодня на 299-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся прицеп грузовика DAF. По сообщению УМВД по Астраханской области 44-летний водитель большегруза не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонную опору ЛЭП. В аварии мужчина не пострадал. Об этом сообщает ИА "Астрахань 24".

«В результате ДТП высыпался перевозимый груз, предназначенный для нужд газоперерабатывающего завода. Он не представляет какой-либо опасности. Также из-за повреждения линии электропередачи без света осталась почти половина города Харабали», – сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции оказывают водителю необходимую помощь. На месте работает спецтехника. Аварийные службы устраняют неисправность, чтобы в ближайшие часы восстановить энергоснабжение районного центра. Также в УМВД добавили, что на месте ДТП выявлены недостатки в состоянии покрытия. Владельцу автодороги выдано предписание о необходимости устранения скользкости.