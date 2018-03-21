Суд посчитал действия чиновника Волгоградской области эффективными

Арбитражный суд Волгоградской области отказал ЗАО «Бекетовское Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта» в удовлетворении требований к председателю комитета тарифного регулирования Волгоградской области Валентину Пронину, действия которого общество просило признать незаконными. Речь, в частности, шла о низкоэффективной организации деятельности возглавляемого Прониным ведомства, заявили ИА «Высота 102» в суде.

Согласно материалам дела, ЗАО «Бекетовское ППЖТ» представило в комитет тарифного регулирования Волгоградской области заявление на установление тарифов на услуги, оказываемые по перевозке грузов на подъездных железнодорожных путях необщего пользования на 2017 год. Для организации рассмотрения дела по установлению тарифов на услуги по перевозке грузов приказом комитета назначен уполномоченный по делу, которым по результатам рассмотрения и составлено экспертное заключение. Коллегия комитета тарифного регулирования Волгоградской области рассмотрела его вместе с подготовленными в этой связи рекомендациями экспертного совета. И приняла решение об установлении предельных максимальных тарифов на услуги, оказываемые по перевозке грузов на подъездных железнодорожных путях необщего пользования ЗАО «Бекетовское ППЖТ».

Как отмечено в решении, оспаривание обществом бездействия председателя комитета тарифного регулирования не приведет к восстановлению нарушенного права:заявление рассмотрено и оформлено соответствующим нормативным правовым актом. Так что решение, обжалованное заявителем в апелляционной, кассационной инстанциях, признано законным и обоснованным.



