Волгоградская гордума ответит за ущемление интересов малого бизнеса

Волгоградским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Волгоградской городской думы. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, 10 ноября 2017 года представительному органу власти было выдано предупреждение об исключении обязанности хозяйствующих субъектов по содержанию и благоустройству территории, в отношении которой у них отсутствуют какие-либо права и, более того, обязанности по созданию на ней объектов благоустройства. Однако предупреждение Волгоградской городской думой в установленный срок не исполнено.

По словам руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова, возбуждено дело по признакам ограничения Волгоградской городской думой конкуренции на рынке размещения нестационарных торговых объектов в г. Волгограде. Недавнее внесение изменений в Порядок, якобы направленное во исполнение нашего предупреждения, не изменяет сложившуюся ситуацию, предпринимателям как вменялись кабальные условия договора на размещение НТО, так и продолжают вменяться.



