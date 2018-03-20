|Выборы
|20.03.2018 13:45
В Волгограде 20 коммунистов митинговали против результатов выборов
Малочисленная акция протеста членов волгоградского обкома КПРФ прошла сегодня на площади Ленина в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", у памятника вождю мирового пролетариата собралось всего 20 человек, хотя местный обком заявлял 100 участников. Члены партии держали в руках плакаты "За честные выборы!". Секретарь Центрального районного отделения КПРФ Сергей Абрамов пояснил, что коммунисты считают, что выборы прошли нечестно. "Результаты голосования может были и честными, но во время предвыборной кампании у кандидатов были неравные условия", - пояснил член партии.
Напомним, что в Волгоградской области после обработки 100% протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,14%. Владимир Путин получил 77,56% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,73%). На третьем месте Владимир Жириновский (5,83%). Ксения Собчак набрала 1,2% голосов. У Григория Явлинского 0,86% голосов. За Максима Сурайкина проголосовали 0,68%, за Сергея Бабурина – 0,67%, за Бориса Титова – 0,57%.
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С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
|Общество
|20.03.2018 14:58
Сегодня дольщики ЖК «Изумрудный город», который возводится на ул. Чулкова в городе Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области, в очередной раз потребовали от застройщика ответа на главный вопрос – когда они смогут заехать в свои квартиры? Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на строительной площадке комплекса состоялась встреча несостоявшихся новоселов, представителей инспекции госстройнадзора по Волгоградской области и руководителя компании «Строительные системы» Артема Бирюкова. По словам жителей, дома в жилом комплексе должны были сдать еще в 2015 году, однако до сих пор они не введены в эксплуатацию. Дольщикам даже не удалось зайти в дом, где они должны были жить уже...
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|Общество
|20.03.2018 14:45
В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области распространила проект Основ государственной пограничной политики Российской Федерации. Как говорится в сообщении, отмечает ИА «Высота 102», развитие защиты национальных интересов в пограничном пространстве, вопрос поддержания взаимовыгодного, дружественного приграничного сотрудничества касается и волгоградского региона, так как на территории Волгоградской области по Палласовскому и Старополтавскому районам пролегает более 240-километровый участок российско-казахстанской границы. Пограничный контроль осуществляется в пяти пунктах пропуска, среди которых два двусторонних автомобильных в п. Вишневка и п. Полынный, два многосторонних железнодорожных в п. Кайсацкое и п. Эльтон, а также один воздушный пункт пропуска –...
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|Общество
|20.03.2018 14:20
Очередное ухудшение погодных условий на территории области ожидается в ближайшие двое суток. Об этом, со ссылкой на прогнозы синоптиков, рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС. Так, 20 и 21 марта ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега с дождем, местами метели. В отдельных районах - гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега. Оперативные группы круглосуточно мониторят дорожную обстановку. Мобильные пункты обогрева на базе техники с высокой проходимостью находятся в 30-минутной готовности к применению. В них есть все необходимое, чтобы люди в тепле и сухости переждали непогоду, могли зарядить телефоны. Силы и средства областного МЧС готовы к...
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|Общество
|20.03.2018 14:14
Арбитражный суд Волгоградской области признал законным предписание инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области об устранении нарушений лицензионных требований, вынесенное в адрес ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда по региону, инспекция госжилнадзора области выявила ненадлежащее техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах №12А по ул. Хользунова, № 10А по ул. Штеменко, № 48 по ул. Таращанцев, № 141, 143 по пр. им. В.И. Ленина, № 3 по ул. генерала Гуртьева в Волгограде. Это отмостки, балконные и карнизные плиты, фасады, наружная водосточная система, входные группы и двери, отделочный слой стен и потолков в...
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|Расследования
|20.03.2018 13:11
Обвиняемому в зверском убийстве двух девушек Александру Масленникову не нравятся публикации о нем в местных СМИ. Сегодня на предварительном судебном слушании уголовного дела он ходатайствовал перед судом о запрете фото- и видеосъемки процесса журналистами, сообщает ИА «Высота 102». На просьбу судьи обосновать свою позицию, Масленников заявил, что СМИ «переворачивают все с ног на голову». Однако судья разъяснил, что данный процесс является открытым и причин для отказа представителям средств массовой информации в съемке не усматривается. Участие в сегодняшнем слушании приняли близкие погибшей Ольги Шапошниковой. Первое, что сказал гражданский муж убитой, как увидел подсудимого еще перед слушанием было:...
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|Расследования
|20.03.2018 12:35
Двое безработных приговорены Тракторозаводским районным судом Волгограда в общей сложности к 22 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В суде доказано, что они через сеть Интернет получали указания от неустановленного следствием лица по сбыту наркотиков. В их обязанности входили расфасовка наркотиков, устройство тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику. Наркосбытчиков задержали в мае прошлого года, когда они раскладывали по тайникам крупную партию зелья. Противоправная деятельность была пресечена полицейскими. После задержания сообщников по месту их жительства и в тайниках было обнаружено и изъято...
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|Астрахань
|20.03.2018 12:04
На трассе Астрахань – Волгоград произошло шесть аварий за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Астрахань 24» в областной спасательно-пожарной службе, ДТП произошли практически на одном и том же участке дороги. Причиной возникновения аварий стали сильный ветер и гололед. Так, на 201-м км трассы Волгоград – Астрахань в Ахтубинском районе порывами ветра на обочину снесло "КамАЗ" с прицепом, перевозивший зерно. На 197-м км данной трассы порывами ветра снесло на обочину автомобиль Mercedes с полуприцепом. Водитель перевозил химикаты. На 203-м км порывами ветра снесло на обочину автомобиль "Iveco" с полуприцепом. Водитель также перевозил химикаты. «Во всех трех случаях водители не пострадали. Спасатели...
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|Спорт
|20.03.2018 11:52
Эксперты FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетят стадион ЧМ-2018 в Волгограде 25 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в оргкомитете «Россия-2018», в состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ. Делегацию возглавляют генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018. С 20 по 26 марта делегация посетит также «Екатеринбург...
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|Общество
|20.03.2018 11:44
Сегодня в рамках проверки были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В учебном мероприятии, был блокирован условный противник при попытке проникновения на территорию военного городка с целью захвата парка боевых машин. Для усиления группы оперативного реагирования к проверке были привлечены боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу и поддержали огнем из крупнокалиберных пулеметов для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника в захваченных районах. В ходе учения военные медики, оперативно оказали первую медицинскую...
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|Расследования
|20.03.2018 11:28
Обвиняемому в убийстве двух волжанок Александру Масленникову на полгода продлили арест и назначили дату первого судебного заседания, сообщает с судебного слушания корреспондент ИА «Высота 102». Рассмотрение уголовного дела в суде начнется 2 апреля. Сегодня Масленникова доставили в областной суд на предварительное судебное заседание. Его провели по коридору в наручниках, а затем поместили за решетку. На суд пришли четверо близких убитой волжанки Ольги Шапошниковой. Ее гражданский муж Артем в беседе с журналистами заявил, что будет просить о самом суровом наказании для убийцы - пожизненном лишении свободы. Артем планирует ходить на все...
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|Расследования
|20.03.2018 11:25
К 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волгограда Вугар Джафаров за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, его сообщник - Гагик Тамазян получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Установлено, что в сентябре - ноябре 2016 года Джафаров и Тамазян, имея в распоряжении паспортные данные своих знакомых, осуществляли фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Для этого сообщники подготавливали и предоставляли через почту в отдел полиции по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан...
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|Общество
|20.03.2018 10:58
Последняя маршрутка оставила без связи с внешним миром жителей сельского поселения Волгоградской области
Жители Приморского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области оказались отрезанными от внешнего мира из-за прекращения транспортного сообщения с райцентром. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, перестала функционировать маршрутка «Приморский-Калач-на-Дону», которая заходила в три хутора – Приморский, Тихоновка и Колпачки. Большая часть населения хуторов – это пенсионеры, которые лишились возможности ездить в райцентр в "Сбербанк", в больницу и магазины. До трассы, где курсирует другой транспорт, от хуторов – километров восемь, еще четыре – до железнодорожной станции. Пенсионеры такое расстояние одолеть не в состоянии. «В дореволюционные времена хотя бы подводы лошадиные были, а сейчас у нас ни того, ни другого», - сетуют...
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|Расследования
|20.03.2018 10:14
Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения в городе Волжском 15-летнего Артема Ожиганова. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР России по региону, дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия, мальчик 16 марта примерно в 17 часов вышел из дома и направился совместно с друзьями в развлекательный центр "Океан" праздновать свой день рождения. Со слов друзей, перед этим они приобрели спиртные напитки в одном из торговых павильонов. После совместного отдыха около 20 часов этого же дня подростки решили разойтись по домам. Артем совместно тремя друзьями пошли провожать девушку, которая находилась...
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|Общество
|20.03.2018 09:56
Жители Средней Ахтубы посоветовали чиновникам каждый день ездить по трассе от Средней Ахтубы до Суходола. Тогда бы они «прониклись» к этой проблеме, - сообщили ИА «Высота 102» о своей надежде ахтубинцы, и предприняли все меры, чтобы разбитую дорогу отремонтировать . Примечательно, что на вопрос, который задают люди местной власти по поводу включения в план ремонта этой трассы,...
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|Общество
|20.03.2018 09:30
Затянувшаяся зима упорно не давала жителям острова Сарпинский наконец-то воспользоваться водным сообщением «Волгоград – Культбаза». Как сообщили ИА «Высота 102» в речпорту, из-за метеоусловий начало навигации в этом направлении откладывалось - сроки сначала передвинули с 7 марта на 14-е, а теперь старт намечен ориентировочно на 21 марта. Завтра в 8.15 теплоход все же должен отправиться в свой первый рейс в этом сезоне. Специалисты пришли к заключению, что препятствий нет. Пока же, на Сарпинском островитяне по - прежнему страдают из-за сложностей с проездом на автотранспорте по местным дорогам. Сейчас, когда не функционирует речной маршрут от центральной набережной...
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20 марта 14:45
20 марта 13:45
В Волгограде 20 коммунистов митинговали против результатов выборов 9
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