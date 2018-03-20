В Волгограде 20 коммунистов митинговали против результатов выборов









Малочисленная акция протеста членов волгоградского обкома КПРФ прошла сегодня на площади Ленина в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", у памятника вождю мирового пролетариата собралось всего 20 человек, хотя местный обком заявлял 100 участников. Члены партии держали в руках плакаты "За честные выборы!". Секретарь Центрального районного отделения КПРФ Сергей Абрамов пояснил, что коммунисты считают, что выборы прошли нечестно. "Результаты голосования может были и честными, но во время предвыборной кампании у кандидатов были неравные условия", - пояснил член партии.













Напомним, что в Волгоградской области после обработки 100% протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,14%. Владимир Путин получил 77,56% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,73%). На третьем месте Владимир Жириновский (5,83%). Ксения Собчак набрала 1,2% голосов. У Григория Явлинского 0,86% голосов. За Максима Сурайкина проголосовали 0,68%, за Сергея Бабурина – 0,67%, за Бориса Титова – 0,57%.



