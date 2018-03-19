Доска позора: Вместе со снегом в Волгоградской области «тает» асфальт

Жители Средней Ахтубы посоветовали чиновникам каждый день ездить по трассе от Средней Ахтубы до Суходола.

Тогда бы они «прониклись» к этой проблеме, - сообщили ИА «Высота 102» о своей надежде ахтубинцы, и предприняли все меры, чтобы разбитую дорогу отремонтировать .

Примечательно, что на вопрос, который задают люди местной власти по поводу включения в план ремонта этой трассы, ответа нет, - рассказывают читатели информагентства. А дорога с каждым днем становится все хуже и хуже.