|Экология
|19.03.2018 09:49
В Волгоградской области фермера оштрафовали за жуткую антисанитарию в хозяйстве
Фермер из Даниловского района района оштрафован Россельхознадзором за несоблюдение правил содержания животных. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении ведомства, нарушение вскрылось во время проведенной проверки. Кровь и другие биоотходы сбрасывались в обычную яму. Уборка и уничтожение туш животных происходили без осмотра ветврача. Транспорт и инвентарь не дезинфицировались после каждой перевозки отходов. Также не обеззараживалось место, где они лежали. Все это, по мнению специалистов, чревато распространением заболеваний опасных для человека и животных, а также загрязнением окружающей среды нитратами.
Нарушитель оштрафован на 20 тысяч рублей.
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(На фото: слева Давид Азарян) Рассказать президенту России Владимиру Путину о своих научных разработках удалось студенту ВолгГТУ Давиду...
С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на...
Торжественное награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Менеджер года» прошло накануне в администрации региона. Как сообщает...
|Общество
|19.03.2018 11:25
Некомпетентность членов муниципальной комиссии Красноармейского района Волгограда не позволяет 45-летнему инвалиду-колясочнику улучшить свое качество жизни. Такой факт вынуждены констатировать в службе Уполномоченного по правам человека региона. Вместе с несовершеннолетним сыном, - сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе организации, - инвалид проживает в комнате площадью 10,9 кв.м. секции бывшего общежития, где размещаются еще 4 семьи с общественным умывальником и туалетом. Инвалид обратился в органы местной власти с просьбой предоставить ему дополнительное жилое помещение, однако получил отказ. Выяснилось, что по результатам работы комиссии администрации Красноармейского района г. Волгограда по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах был составлен акт...
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|Происшествия
|19.03.2018 11:14
Пропавших в Волгоградской области подростков обнаружили на трассе "Кавказ" в республике Северная Осетия-Алания живыми и здоровыми. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, школьники пояснили, что сбежали из дома, чтобы увидеть море. К нему они добирались на попутках. Сообщение о пропаже в Михайловке 15-летнего девятиклассника и его 13-летней подруги поступило в полицию 15 марта от родителей подростков. Полицейские нашли детей спустя два дня в одной из попуток, которая следовала из Краснодара в Махачкалу.
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|Выборы
|19.03.2018 10:12
После обработки 100% протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,14%. Владимир Путин получил 77,56% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,73%). На третьем месте Владимир Жириновский (5,83%). Ксения Собчак набрала 1,2% голосов. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в ИКВО. У Григория Явлинского 0,86% голосов. За Максима Сурайкина проголосовали 0,68%, за Сергея Бабурина – 0,67%, за Бориса Титова – 0,57%. Явка на референдуме Волгоградской области составила 66,38%. 58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час. 40,16% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени.
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|Происшествия
|19.03.2018 10:09
ДТП с участием автобуса, маршрутки и легковой машины произошло в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, авария произошла рядом с пересечением ул. имени Менделеева и Второй продольной. По предварительным данным, столкнулись рейсовый автобус, микроавтобус “ГАЗель”, следовавший по маршруту 10”С”, и “Нива”. Сведений о пострадавших нет. Информация о ДТП уточняется.
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|Расследования
|19.03.2018 10:07
Вынесен приговор в отношении волжанина, погубившего своего родного ребенка. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда. В судебном заседании были рассмотрены обстоятельства этой дикой истории, когда мама грудной девочки оставила малышку под присмотром отца. Разозлившись из-за громкого плача ребенка, он решил успокоить его с помощью кулака. Из-за сильного удара 7-месячная девочка умерла на следующий день. Как впоследствии установили эксперты, её смерть наступила от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом. «Папаша» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.111 ч.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего,...
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|Выборы
|19.03.2018 09:54
После обработки 99% протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,14%. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, Владимир Путин лидирует с результатом 77,56% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (11,73%). Третьим идет Владимир Жириновский (5,83%). Ксения Собчак пока набирает 1,2%. Остальные кандидаты не набирают 1% голосов: Григорий Явлинский (0,85%), Максим Сурайкин (0,68%), Сергей Бабурин (0,67%), Борис Титов (0,57%). Явка на референдуме Волгоградской области составила 66,38%. 58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час. 40,17% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени. Как уточнили в облизбиркоме, сегодня подписание итоговых протоколов не планируется. Заседание ИКВО, где будут...
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|Общество
|19.03.2018 09:40
В эфир федерального телеканала накануне вечером вышла программа комика Руслана Белого, посвященная Волгограду. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Суть нового телепроекта заключается в том, что известный стендапер ездит по региональным столицам, пишет о них шутки и с ними в этих же городах выступает. Руслан признался, что после двух дней написания текста о Волгограде он на три дня ушел в запой. В целом, шутки были достаточно поверхностными и зачастую формально привязанными к городу. Белый в своем монологе о городе-герое постебался над обанкротившимся тракторным заводом, командой...
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|Выборы
|19.03.2018 08:01
По данным на 04:15, после обработки 91,4 % протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации составила 68,19%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, Владимир Путин лидирует с результатом 77,37% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (11,89%). Третьим идет Владимир Жириновский (5,95%). Ксения Собчак пока набирает 1,19%. Остальные кандидаты не набирают 1% голосов: Григорий Явлинский (0,82%), Максим Сурайкин (0,69%), Сергей Бабурин (0,67%), Борис Титов (0,56%). По данным на 04:15, явка на референдуме Волгоградской области составила 66,52%. 58,11% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час. 40,89% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени. ...
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|Общество
|19.03.2018 07:09
В Волгограде всю ночь и утро десятки единиц спецтехники готовили дороги к рабочему дню. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, первоочередная задача – до часа пик убрать с магистралей снежную кашу. Рыхлая масса на асфальте образовалась после обработки дорожного полотна реагентами. Напомним, накануне на Волгоград обрушился мокрый снег с дождем – только за первую половину дня выпало 6 мм осадков, что составляет четверть от месячной нормы. Снег продолжал идти в течение всего дня и ночью. За ночь и раннее утро, пока дороги были свободны, дорожники уже выполнили большой объем работы. Всего задействовали 70 машин – погрузчики, самосвалы и...
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|Выборы
|19.03.2018 01:51
55,06% участников референдума в Волгоградской области проголосовали за перевод стрелок на час вперед. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, по итогам обработки 39% итоговых протоколов, противниками ухода от московского времени являются только 43,9% избирателей. Общая явка жителей области на референдум по промежуточным данным составляет 68,72%.
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|Выборы
|19.03.2018 01:42
77,74% голосов избирателей Волгоградской области набирает Владимир Путин по итогам обработки 39% итоговых протоколов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе избиркома региона. Явка жителей области на участки, согласно последним промежуточным данным, равна 70,36%. На втором месте – кандидат Павел Грудинин (11,7%), на третьем – Жириновский (6,2%). В целом по России, согласно последним данным ЦИК РФ, за действующего главу государства проголосовало 75,91% избирателей страны. По данным избиркома региона на 02.00, после обработки 52% протоколов итоги выборов таковы: явка - 68,91%, количество голосов за Владимира Путина - 77,63%.
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|Выборы
|19.03.2018 00:17
Почти 72% составила явка избирателей Волгоградской области на участки для голосования. Таковы первые промежуточные результаты итогов выборов президента по данным на 23.30. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома. По итогам обработки 12% протоколов Владимир Путин лидирует с результатом 76,24% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (12,99%). А третьим идет Владимир Жириновский (6,69%), сообщает ЦИК. По данным на 23.30, явка на референдуме Волгоградской области составила 69,82%. 49,98% проголосовавших высказались за перевод стрелок час вперед, остальные – против. Подсчет голосов продолжается.
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|Общество
|18.03.2018 20:06
Праздничный концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, начался в эти минуты на площади Павших борцов, сообщает ИА “Высота 102”. В течение полутора часов часов перед зрителями выступят лучшие солисты и коллективы Волгоградской области - участница полуфинала конкурса “Евровидение-2014” - Тали, поп-фолк Группа "ДЭНС-БАЛАЛАЙКА", солист Казачьего театра Михаил Ребров, воспитанники областной детской филармонии группа "Smile Music Style".Гвоздем музыкального праздника станет звезда российской эстрады Сати Казанова. Ожидается, что она исполнит свои самые известные хиты. Между тем, к началу концерта, сообщает корреспондент ИА "Высота 102" , на площади собрались всего около 200 зрителей.При этом около половины...
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|Общество
|18.03.2018 19:58
По сообщению Волгоградского ЦГМС и завтра на территории Волгоградской области продолжатся осадки в виде снега, мокрого снега от слабого до умеренного, местами сильный снег, метель. Ветер северо-восточный, восточный 6-11м/с, местами порывы до 13-18м/с. Температура воздуха: ночью -9…-11ºС; днем -4…-6ºС. В утренние часы возможны туманы, гололед. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области. Для мониторинга обстановки на атомобильных дорогах федерального и регионального значения направлены оперативные группы отрядов ФПС по Волгоградской области. В готовности к применению находятся мобильные пункты обогрева. В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей...
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|Выборы
|18.03.2018 17:13 (Обновлено: 19.03.2018 09:50)
С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на большинстве избирательных участков создана праздничная атмосфера в лучших традициях советских времен. В первых рядах проголосовали представители действующей власти, многие рядовые граждане тоже спешат на выборы. Подробности - в специальном репортаже ИА «Высота 102».
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19 марта 11:25
19 марта 10:12
19 марта 10:07
19 марта 09:49
В Волгоградской области фермера оштрафовали за жуткую антисанитарию в хозяйстве
19 марта 08:01
19 марта 01:42
18 марта 15:15
Экология
19 марта 09:49
В Волгоградской области фермера оштрафовали за жуткую антисанитарию в хозяйстве
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