|Выборы
|19.03.2018 01:51
На референдуме Волгоградской области московское время пока проигрывает
55,06% участников референдума в Волгоградской области проголосовали за перевод стрелок на час вперед. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, по итогам обработки 39% итоговых протоколов, противниками ухода от московского времени являются только 43,9% избирателей. Общая явка жителей области на референдум по промежуточным данным составляет 68,72%.
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Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...
|Выборы
|19.03.2018 01:42
77,74% голосов избирателей Волгоградской области набирает Владимир Путин по итогам обработки 39% итоговых протоколов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе избиркома региона. Явка жителей области на участки, согласно последним промежуточным данным, равна 70,36%. На втором месте – кандидат Павел Грудинин (11,7%), на третьем – Жириновский (6,2%). В целом по России, согласно последним данным ЦИК РФ, за действующего главу государства проголосовало 75,91% избирателей страны. По данным избиркома региона на 02.00, после обработки 52% протоколов итоги выборов таковы: явка - 68,91%, количество голосов за Владимира Путина - 77,63%.
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|Газетный киоск
|19.03.2018 01:25
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,91% после обработки 70,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,59% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,08% голосов. Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,48%. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,88%, Борис Титов (Партия роста) с 0,68%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,66%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,64% голосов.
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|Выборы
|19.03.2018 00:17
Почти 72% составила явка избирателей Волгоградской области на участки для голосования. Таковы первые промежуточные результаты итогов выборов президента по данным на 23.30. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома. По итогам обработки 12% протоколов Владимир Путин лидирует с результатом 76,24% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин (12,99%). А третьим идет Владимир Жириновский (6,69%), сообщает ЦИК. По данным на 23.30, явка на референдуме Волгоградской области составила 69,82%. 49,98% проголосовавших высказались за перевод стрелок час вперед, остальные – против. Подсчет голосов продолжается.
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|Общество
|18.03.2018 20:06 (Обновлено: 18.03.2018 21:07)
Праздничный концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, начался в эти минуты на площади Павших борцов, сообщает ИА “Высота 102”. В течение полутора часов часов перед зрителями выступят лучшие солисты и коллективы Волгоградской области - участница полуфинала конкурса “Евровидение-2014” - Тали, поп-фолк Группа "ДЭНС-БАЛАЛАЙКА", солист Казачьего театра Михаил Ребров, воспитанники областной детской филармонии группа "Smile Music Style".Гвоздем музыкального праздника станет звезда российской эстрады Сати Казанова. Ожидается, что она исполнит свои самые известные хиты. Между тем, к началу концерта, сообщает корреспондент ИА "Высота 102" , на площади собрались всего около 200 зрителей.При этом около половины...
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|Общество
|18.03.2018 19:58
По сообщению Волгоградского ЦГМС и завтра на территории Волгоградской области продолжатся осадки в виде снега, мокрого снега от слабого до умеренного, местами сильный снег, метель. Ветер северо-восточный, восточный 6-11м/с, местами порывы до 13-18м/с. Температура воздуха: ночью -9…-11ºС; днем -4…-6ºС. В утренние часы возможны туманы, гололед. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области. Для мониторинга обстановки на атомобильных дорогах федерального и регионального значения направлены оперативные группы отрядов ФПС по Волгоградской области. В готовности к применению находятся мобильные пункты обогрева. В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей...
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|Выборы
|18.03.2018 19:20
За два часа до окончания голосования явка избирателей Волгоградской области на участки составила 59,68%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ЦИК РФ. Для сравнения, шесть лет назад на предыдущих выборах лидера государства к 18.00 своим гражданским правом воспользовались 54,81% избирателей области. С большим отрывом от многих районов и городских округов области по числу проголосовавших лидирует Алексеевский район. Здесь на участки явилось свыше 76% избирателей. Отметим, что Алексеевский район традиционно демонстрирует активность электората на выборах. На территории Волгограда с самого...
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|Выборы
|18.03.2018 17:13
С самого раннего утра ИА «Высота 102» следит за ходом голосования в Волгоградской области. Одно из главных наблюдений - на большинстве избирательных участков создана праздничная атмосфера в лучших традициях советских времен. В первых рядах проголосовали представители действующей власти, многие рядовые граждане тоже спешат на выборы. Подробности - в специальном репортаже ИА «Высота 102».
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|Выборы
|18.03.2018 16:55
Несколько обделенными почувствовали себя жители Краснослободска Волгоградской области, пришедшие голосовать на улицу Космонавтов, где в здании СОШ №2 располагается участковая избирательная комиссия №3703. Как сообщили в редакцию ИА «Высота 102» краснослободцы, на фоне новостей о повсеместной праздничной атмосфере они ожидали, что им тоже будет, что вспомнить о дне выборов 18 марта. Но УИК № 3702 заняла тесное помещение одного из школьных классов, где не протолкнуться. Никакой музыки, плакатов, шариков и традиционных пирожков - все это, по словам избирателей, наводило на грусть. Но даже с обидой краснослободцы выполнили свой гражданский долг и проголосовали.
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|Общество
|18.03.2018 16:46
О росте риска дорожно-транспортных происшествий из-за ухудшаюшихся погодных условий сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД. В связи с обильными осадками и снижением температуры в вечерние часы сотрудники полиции просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах региона. А также соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.
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|Выборы
|18.03.2018 16:17
48,28% - такова предварительная явка избирателей Волгоградской области на участки по состоянию на 15.00. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт избиркома региона. Участие в референдуме приняли 47% избирателей. На прошлых выборах президента РФ, которые прошли в марте 2012 года, к этому времени проголосовало 43,38% избирателей. Для сравнения, на 15.00 в Ставропольском, Краснодарском краях, Калмыкии и Адыгее явка перешагнула барьер в 50%. Самый высокий показатель среди регионов ЮФО в Крыму – 53,58%. ...
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|Выборы
|18.03.2018 15:15
В Волгоградской области граждане без прописки голосуют на выборах президента РФ. В каждом ТИК определена одна участковая избирательная комиссия, куда могут прийти граждане, не имеющие регистрации. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель УИК №1104 в Волжском Алексей Шевырев, в силу различных причин у некоторых граждан нет прописки. «Тем не менее наличие паспорта доказывает у таких людей российское гражданство, они не лишены избирательного права, поэтому имеют право выбрать президента. Единственное, они не голосуют на референдуме», - рассказал Алексей Иванович. К слову, таких граждан, которые пришли на УИК №1104, только за первый час работы оказалось 13 человек. По их словам,...
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|Происшествия
|18.03.2018 15:10
Эротическим перформансом шокировал присутствующих на участке №652 в Красноармейском районе Волгограда член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, 34-летний Григорий Сирота сам принял участие в голосовании, а после волеизъявления стал резко скидывать с тебя одежду на глазах у изумленной публики. Речь гражданина была несвязной – сначала он что-то кричал, затем попытался спеть песню. Примечательно, что инцидент случился в детском саду, на территории которого и расположен участок для голосования. ...
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|Общество
|18.03.2018 15:09
Не успевает принимать поздравления от родных, близких, общественников и политиков сегодня ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров. Как сообщает ИА «Высота 102», слова поздравления защитнику Сталинграда сегодня утром адресовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Владимир Марченко. Посетил именинника и председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин, председатель совета ветеранов Центрального района Волгограда Александр Иванюк. Для фронтовика организовали выездное голосование - он, как и тысячи жителей региона, сделал свой выбор в пользу одного из кандидатов в президенты России. Теплые пожелания, цветы и подарки адресовала участнику войны и депутат...
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|Выборы
|18.03.2018 14:51
Шашлыками встречают сегодня волгоградцев на избирательном участке №731, который располагается в школе №35 Краснооктябрьского района города, сообщает ИА «Высота 102». Здесь же всех проголосовавших приглашают на концерт школьников. Они исполняют песни, играют на музыкальных инструментах, танцуют. Зрители с удовольствием слушают выступления юных артистов. Открыт сегодня и школьный музей 193-й стрелковой дивизии имени Михаила Паникахи, где ученики 8 класса проводят экскурсию и рассказывают о подвигах защитников Сталинграда. Надо сказать, что музей вызывает большой интерес у волгоградцев. А сами юные экскурсоводы признаются, что для них очень важно, чтобы об их замечательном музее узнало как...
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|Общество
|18.03.2018 14:49
Получившие российское гражданство украинские студенты, приехавшие в Россию после начала военного конфликта, впервые голосуют на выборах президента, сообщает ИА “Высота 102”. Так своим конституционным правом воспользовалась семья Андрея и Елены Дебелых. Ребята приехали в Волгоград из Донецка и Луганска. Познакомились в волгоградском техуниверситете, где сейчас учатся и работают. Вместе же проголосовали на избирательном участке №1021, расположенном в их alma mater. “Мы с супругой впервые пришли проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Выбор хорошего руководства страны - это важный, ответственный шаг. Мы уже видели неправильные, построенные на злости и ненависти выборы на Украине и то, к чему они привели”, ...
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19 марта 01:51
На референдуме Волгоградской области московское время пока проигрывает
19 марта 01:42
18 марта 15:15
18 марта 15:09
Выборы
19 марта 01:51
На референдуме Волгоградской области московское время пока проигрывает
19 марта 01:42
18 марта 15:15
18 марта 12:43
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