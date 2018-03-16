11,07% составила явка избирателей Волгоградской области на участки за первые два часа голосования. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт избиркома региона. На прошлых выборах президента России к 10.00 проголосовали только 6,65% жителей области, от числа внесенных в списки для голосования.

В лидерах по активности голосования среди муниципальных образований региона – Урюпинский район, в котором к 10 часам утра за президента проголосовали 19,37% избирателей. Примечательно, что в столице российской провинции сегодня находится экс-мэр города, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, присутствие которого могло взбодрить земляков. На втором месте по самой высокой явке – Николаевский районе (19,07%).

По Волгограду известны данные по шести районам, кроме Центрального и Кировского. Из шести городских территорий наибольшую активность пока демонстрируют жители Советского района (10,74%). Хуже всех пока голосуют в Краснооктябрьском районе (7,34%).

Справка. По итогам предыдущих выборов главы государства, состоявшихся 4 марта 2012 года, всего на участки пришли 63,85% избирателей Волгоградской области. За Владимира Путина тогда проголосовали 63,41% жителей региона, принявших участие в голосовании.