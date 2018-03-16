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Выборы
 18.03.2018 11:17

Выборы президента РФ в Волгоградской области начались активнее, чем 6 лет назад



11,07% составила явка избирателей Волгоградской области на участки за первые два часа голосования. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт избиркома региона. На прошлых выборах президента России к 10.00 проголосовали только 6,65% жителей области, от числа внесенных в списки для голосования. 
В лидерах по активности голосования среди муниципальных образований региона – Урюпинский район, в котором к 10 часам утра за президента проголосовали  19,37% избирателей. Примечательно, что в столице российской провинции сегодня находится экс-мэр города, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, присутствие которого могло взбодрить земляков. На втором месте по самой высокой явке – Николаевский районе (19,07%).
По Волгограду известны данные по шести районам, кроме Центрального и Кировского. Из шести городских территорий наибольшую активность пока демонстрируют жители Советского района (10,74%). Хуже всех пока голосуют в Краснооктябрьском районе (7,34%).
Справка. По итогам предыдущих выборов главы государства, состоявшихся 4 марта 2012 года, всего на участки пришли  63,85% избирателей Волгоградской области. За Владимира Путина тогда проголосовали 63,41% жителей региона, принявших участие в голосовании.

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Ни много ни мало – к президенту страны обратилась заведующая МДОУ ДС «Елочка» города Краснослободска Волгоградской области Татьяна Селезнева. В распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказалась видеозапись ее заявления. Заведующая рассказывает историю ремонта канализационной системы детского сада, называя имена причастных чиновников и подрядчика, акцентируя внимание на том, что кое-кто из них состоит в партии «Единая Россия». По утверждению руководителя детского сада, ей сначала навязали подрядчика, а когда заведующая отказалась подписывать акт выполненных работ, начали оказывать психологическое давление, намекая, что скандал устраивать не стоит.   В телефонном разговоре с корр. ИА «Высота 102»  Татьяна Селезнева отметила, что...
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Около 9,3 миллионов рублей выделено на разработку проектной документации на строительство девяти водопропускных сооружений. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, искусственные плотины должны быть построены на ериках Сахарный, Дударев около хутора Закутский, Нарезной, Шуматин около хутора Чааевец, Дудик около этого же населенного пункта, два сооружения – на  протоке около хутора Невидимка, а также на ерике Шуматин около хутора Чапаевец. Заказчиком работ выступил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Искусственные плотины должны обеспечивать более эффективное обводнение Волго-Ахтубинской поймы, при этом – не нарушать экологическое равновесие и не принести вред охраняемой природной территории. При строительстве плотин также...
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Общество 17.03.2018 07:42

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Аналитика 16.03.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: в день выборов мэрия Волгограда дарит жителям бесплатный проезд на муниципальном транспорте. Робот по сбиванию сосулек и другие научные разработки: студент из Волгограда рассказал президенту о своих планах. Все по международным стандартам: в Волжском построили и открыли комфортабельный изолятор временного содержания. Шел, поскользнулся, очнулся, гипс : волгоградцы передают привет коммунальным службам из больничных палат. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
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Экология 16.03.2018 17:57

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Общество 16.03.2018 17:50

«Как стать политиком и какими должны быть первые шаги для этого?».  «Почему вы выбрали профессию юриста, а стали депутатом?». «Каково это – работать в Госдуме?». «Есть ли у вас и других депутатов личные переводчики?». «Как относитесь к движению «Молодые профессионалы?». «Что нужно делать, чтобы молодежь не уезжала из любимого города и региона?». «Какие книги читаете?»…  Это – только малая часть вопросов, которые прозвучали на встрече студентов Волгоградского экономико-технического колледжа с депутатом Госдумы от Волгоградской области, координатором федерального проекта «Народный контроль», членом комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Анной Кувычко. Однако главной темой беседы стало обсуждение вопросов образования, выбора...
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18 марта 09:38
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