На основании данных, предоставленных пользователями Единого портала госуслуг, «Ростелеком» составил портрет типичного «мобильного избирателя». Это те граждане, которые подали в электронном виде заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. По уточненным данным Минкомсвязи, за весь период через ЕПГУ было подано 1,64 млн. заявлений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, по статистике, возможностью выбора удобного избирательного участка в основном пользовались женщины – их оказалось 57,7% от общего количества граждан. При этом наиболее активными были россияне в возрасте от 25 до 34 лет – более 39% от всех, подавших заявления через ЕПГУ. За ними следуют россияне в возрасте...

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