



«Ростелеком» организовал турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» между командами Южного Федерального и Волгоградского государственного университетов. Команды знатоков объединила видеоконференцсвязь, предоставленная компанией. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, турнир прошел без технических сбоев, знатоки оценили преимущества онлайн-игры. Победителем весенних межрегиональных студенческих игр стала команда ростовчан.













Капитан команды ВолГУ Александр Воробьев поделился своими впечатлениями: «Общаться со своими сверстниками из других городов, не выезжая за пределы Волгограда, соревноваться с ними в эрудиции – это здорово! Большое спасибо организаторам, они сумели сделать так, что не было ни одной технической накладки. К тому же мы имеем возможность пополнить свои знания и в телекоммуникационной отрасли».

По словам капитана ростовской команды Виктора Решетняка, видеосвязь – оптимальный вариант для студенческих межгородских и региональных соревнований без отрыва от процесса обучения.













«Это уже не первый опыт «Ростелекома» в проведении подобных мероприятий. Осенью состоялся турнир между Волгоградским университетом и командой из Владикавказа. Дистанционная игра имеет все шансы вырасти в уникальное традиционное соревнование в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Тем более, что компания имеет все необходимые ресурсы для проведения таких интеллектуальных сражений, а поддержка молодежных инициатив – одно из приоритетных направлений в деятельности «Ростелекома», – отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.

Цель мероприятия – не только организовать интеллектуальный турнир между студентами ведущих ВУЗов ЮФО, но и познакомить их друг с другом, наладить контакты между молодыми людьми разных городов, создать интеллектуальную среду, которая способствовала бы развитию творческого потенциала молодежи, расширению географии различных студенческих инициатив, в том числе и профессиональных.