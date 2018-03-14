Волгоградская область готовится удивить гостей ЧМ-2018 гастрономическими блюдами

Волгоградская область готовится к проведению гастрономического фестиваля во время проведения игр ЧМ-2018. Такие мероприятия пройдут во всех 11 городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, с 14 июня по 15 июля 2018 года. Они объединены под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России» и познакомят болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, расскажут о возможностях субъектов Российской Федерации в сфере гастрономического туризма.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, - сообщает ИА «Высота 102», - футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины «пачат» в Саранске, раков и блюда из речной рыбы в Самаре и Ростове-на-Дону, хрустящую корюшку и горячие пышки в Санкт-Петербурге, ароматную кильку на бородинском хлебе с клопсами в Калининграде, шашлык, чебуреки и жареную барабульку в Сочи, эчпочмаки, праздничный зур бэлеш в Казани.

В Волгограде готовится особое, специальное меню для гостей: их накормят царицынскими, сталинградскими, волгоградскими блюдами, однако какими именно – пока держится в секрете. Во всяком случае, на недавней пресс-конференции в администрации региона конкретики не прозвучало. Планируется любителей интересных гастрономических впечатлений удивить туристическим маршрутом «Вкусный город»: список ресторанов распространят в туристко-информационных центрах. Вкусно провести время болельщики смогут на прогулках по Волге, где на теплоходах организуют «Русские вечеринки». Предложат гостям продегустировать и продукцию местных фермеров. Кроме того, организуют пивной маршрут «Вперед!» с интерактивными программами и дегустацией.

"Гастрономические фестивали WELCOME FOODBALL CUP" станут значимыми событиями для 11 городов - организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Они будут способствовать привлечению внимания российской и зарубежной аудитории к многообразию возможностей для гастрономического и событийного туризма в России», - отметили в Ростуризме.

Напомним, 18 июня на «Волгоград Арене» сыграют Тунис и Англия, 22 июня – Нигерия и Исландия. Позже 25 июня на поле выйдут Саудовская Аравия и Египет, а 28 июля - Япония и Польша.



