|Расследования
|14.03.2018 10:43
Убийца женщины не добился оправдания в Волгоградском облсуде
Волгоградский областной суд изменил в части приговор Михайловского районного суда от 15 декабря 2017 года в отношении 47-летнего местного жителя Игоря Черникова. Приговором суда первой инстанции Черников признан виновным в убийстве и осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию по СМИ Оксана Черединина, суд вернулся к событиям 14 января 2017 года, когда Черников, взяв кухонный нож, пошел искать свою жену, отсутствовавшую несколько дней дома. По дороге он зашел в продуктовый магазин, где стал выяснять местонахождение супруги у ее подруги, работавшей продавцом. В ходе возникшей ссоры Черников нанес женщине не менее 8 ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений продавец скончалась на месте происшествия. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном Черников не признал.
После рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, Черников обжаловал приговор в апелляционном порядке и просил вышестоящий суд его оправдать. С учетом мнения прокуратуры региона Волгоградский областной суд оставил квалификацию действий Черникова без изменения, снизив размер наказания за убийство до 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
Приговор вступил в законную силу.
Волгоградские мадонны, или женщины, которые нас удивили
Мамочки в Волгограде получили от депутата Госдумы приданое для малышей
Изменение режима сброса воды через Волжскую ГЭС приведет к экологической катастрофе
Они воспитывают детей, спасают жизни, помогают тем, кто больше всех нуждается в поддержке. Журналисты ИА «Высота 102» нашли в Волгоградской...
Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта,...
О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в...
|Спорт
|14.03.2018 11:56 (Обновлено: 14.03.2018 11:57)
Одной из первоочередных задач для организаторов тестовых матчей на стадионе «Волгоград Арена» стало привлечение максимального количества зрителей, сообщает ИА «Высота 102». РИА Новости приводит слова директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александра Мейтина :«ФИФА требует большую заполняемость стадиона на тестовых матчах. Мы будем стараться это делать. На 70% заполнить арены сможем там, где проводятся матчи с командами РФПЛ. В тех регионах, где это не получается, где играют, например, команды ПФЛ и ФНЛ, городам придется проводить акции. Приводить бесплатно студентов, например. Все делается для того, чтобы протестировать стадионы». «Если будем понимать, что не добираем по...
Прочитана: 45 раз
|Происшествия
|14.03.2018 11:28
Два водителя междугородного автобуса попали под колеса легковой машины в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «ВАЗ-2105» под управлением 22-летнего водителя сегодня в 10-45 на улице 64-й Армии наехал на двоих водителей рейсового автобуса маршрута «Ставрополь – Москва». Мужчины на проезжей части ремонтировали автобус. В результате ДТП водители автобуса с различными травмами госпитализированы. Как уточнили в экстренных службах региона, один из 31-летних пострадавших мужчин впал в состояние шока: у него открытый перелом бедра, закрытый перелом голени и костей таза. ГИБДД Волгограда принимаются меры по организации дальнейшей перевозки пассажиров автобуса по маршруту следования. ...
Прочитана: 1308 раз
|Общество
|14.03.2018 11:22 (Обновлено: 14.03.2018 11:41)
Более 30-ти местных производителей сельскохозяйственной продукции и волгоградские операторы питания обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества на очередной встрече, которая прошла в региональном комитете сельского хозяйства. Активными участниками диалога бизнеса и власти стали представители общественной организации «Профессионалы социального питания». Как заявили ИА «Высота 102» волгоградские общественники, они занимают принципиально жесткую позицию в вопросах качества социального питания. Ежедневно проводятся мониторинги пищеблоков учреждений. Эффективная система контроля качества по всей цепочке производства позволяет быть уверенными в продукции, которая попадает на столы в школах, детских садах и больницах Волгограда и области. «Вся продукция должна соответствовать гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, российским и международным стандартам качества, —...
Прочитана: 202 раз
|Общество
|14.03.2018 11:21
По иску прокуратуры из чужого незаконного владения возвращено 40 га земель особо охраняемой природной территории. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, речь идет о земле, расположенной в границах особо охраняемой природной территории – охотничьего заказника регионального значения «Раздорский». Прокурорской проверкой установлено, что между администрацией городского округа г.Михайловка и гражданином Усовым В.Н. был заключен договор аренды указанного выше земельного участка. Вместе с тем, переданный администрацией в аренду участок относится к землям особо охраняемых природных территорий регионального значения и является государственной собственностью Волгоградской области. В этой связи у органа местного самоуправлении отсутствовали полномочия по распоряжению...
Прочитана: 194 раз
|Происшествия
|14.03.2018 11:19
В Дзержинском районе Волгограда совершен угон автомашины «Вольво S80», черного цвета, государственный регистрационный знак В-447-НА/134 РУС. Машина была припаркована у дома №16 по ул. Краснополянская. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Стоимость автомобиля составляет свыше 2 млн рублей. Госавтоинспекция города Волгограда обращается ко всем гражданам, обладающих информацией о нахождении машины, либо лиц, причастных к совершению преступления, информацию сообщать по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.
Прочитана: 271 раз
|Происшествия
|14.03.2018 10:59
Сегодня в Волгограде неизвестный водитель, управляя автомашиной ВАЗ-21099 серого цвета, двигаясь по ул. Кристальная в Тракторозаводском районе, напротив дома №22 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 38-летнюю женщину. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, с места происшествия он скрылся. В результате ДТП пешеход с ушибами была доставлена в медицинское учреждение. Госавтоинспекция города Волгограда обращается ко всем гражданам, которым что-либо известно о данном ДТП, любую информацию сообщить по телефону: «02» или дежурную часть ОБДПС ГИБДД управления МВД России по городу Волгограду 93-21-31, 93-77-75.
Прочитана: 515 раз
|Здравоохранение
|14.03.2018 10:57 (Обновлено: 14.03.2018 10:58)
По данным проводимого Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области мониторинга заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического уровня на 34%. В городе Волгограде уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 38%, сообщили ИА "Высота 102". Количество заболевших респираторными заболеваниями в области снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 4,9%, в том числе в Волгограде на 4,3%. В структуре положительных находок 66% принадлежит респираторным вирусам: РС-вирусы и риновирусной инфекции, остальная часть – 33% - вирусу гриппа В, который считается менее агрессивным, чем, например, вирус гриппа А. Всего за текущий эпидемический сезон лабораторно подтвержден диагноз гриппа у 56 человек.
Прочитана: 267 раз
|Общество
|14.03.2018 09:56
18 марта в Волгограде состоится праздничный концерт «Мы вместе», посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие пройдет на площади Павших борцов, начало в 20.00, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Перед зрителями выступят лучшие творческие коллективы Волгоградской области. Специальным гостем праздника станет звезда Российской эстрады Сати Казанова, которая исполнит свои самые известные хиты. Напомним, в 20-00 в Волгоградской области закроются избирательные участки после выборов президента России и голосования на областном референдуме.
Прочитана: 1010 раз
|Политика
|14.03.2018 09:44
Только что в аэропорту Волгограда приземлился самолет, на котором в город-герой прибыл председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Как сообщает ИА «Высота 102», спикера российского парламента встретили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов, заместитель главы региона Зина Мержоева. Из депутатов Госдумы от Волгоградской области Вячеслава Володина сопровождает один нардеп - Нина Черняева. Напомним, сегодня в Волгограде Вячеслав Володин встретится с представителями НКО, многие из которых стали получателями президентских грантов. Встреча пройдет в интерактивном музее «Россия – моя история». Также он посетит городскую клиническую больницу №25. Справка. В феврале 2017 года Вячеслав Володин, избранный в Госдуму от партии...
Прочитана: 2966 раз
|Происшествия
|14.03.2018 09:25
Сегодня в Волгограде женщина получила травмы в ДТП в Советском районе, оказавшись под грузовиком «МАЗа». Как сообщили ИА «Высота 102» представители экстренных служб региона, авария, по предварительным данным, произошла около 8 утра на пешеходном переходе недалеко от остановки Зелёное кольцо. Пострадавшая 52-летняя волгоградка с с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибом позвоночника госпитализирована в больницу №7. Информация об обстоятельствах дорожного происшествия уточняется.
Прочитана: 894 раз
|Политика
|14.03.2018 07:51
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сегодня посетит с рабочей поездкой Волгоград. В планах депутата, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, встреча с общественностью, в том числе с представителями социально ориентированных НКО. Также Вячеслав Володин осмотрит реконструированную больницу скорой медицинской помощи, которую он уже посещал в 2016 году. На сегодняшний день медучреждение, которое до этого не ремонтировалось 40 лет, почти полностью обновлено. В ходе встречи с общественностью Волгограда спикер Госдумы обсудит вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, а также вопросы реализации послания президента Федеральному собранию.
Прочитана: 2106 раз
|Расследования
|14.03.2018 07:33
Штрафы в размере от 120 до 150 тысяч рублей придется заплатить капитану танкера, двум членам экипажа, а также одному их сообщнику за попытку украсть дизельное топливо с танкера. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональной транспортной прокуратуре, такое решение принял Светлоярский районный суд Волгоградской области. В июле прошлого года они попытались слить более 37 тонн солярки стоимостью более 800 тысяч рублей. Но во время перекачки горючего их задержали сотрудники транспортной полиции. Мужчины не стали отпираться и признались в совершенном преступлении. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.
Прочитана: 1118 раз
|Расследования
|14.03.2018 07:11
К 14 месяцам ограничения свободы и штрафу в 150 тысяч рублей за покушение на мошенничество и подделку документов приговорил суд Хагани Гулиева. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, инстанция оставила в силе приговор Дзержинского районного суда. В сентябре 2016 года волгоградец нашел в интернете копию постановления по делу о нарушении правил дорожного движения. На компьютере он сделал две поддельные справки о ДТП, в которые якобы попали его машины, и подделал два постановления по делам о нарушениях ПДД. Затем Гулиев сам повредил свои автомобили и направил документы в страховую компанию. Сумма требуемого возмещения составила почти 700 тысяч рублей....
Прочитана: 1187 раз
|Аналитика
|13.03.2018 20:05
Смотрите сегодня в программе: спикер Государственной думы в очередной раз едет в Волгоград - Вячеслав Володин хочет что-то сказать представителям местной общественности. Незаконные гаражные джунгли в Советском районе Волгограда хотят ликвидировать: судьбу многолетних нестационарных объектов решит районная комиссия. Новенькие трамвайные вагоны начали прибывать в Волгоград: рельсовый транспорт добирался до места назначения на автомобильных тралах. Скоро сезон ремонта волгоградских дорог: обновление новой порции магистралей доверили муниципальным организациям и фирмам из Ростовской области. Фирма по установке лифтов отстояла свою репутацию от претензий регоператора фонда капремонта: предметом разбирательств в УФАС стала история с нарушением сроков запуска новых лифтов в доме на...
Прочитана: 28935 раз
|Культура
|13.03.2018 17:57
Традиционный казахский праздник «Курс айт» пройдет в Волжском в этот четверг, 15 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии города, дословно это мероприятие переводится как праздник приветствия. В течение нескольких дней в начале весны молодые казахи приходят в гости к старейшинам рода, чтобы поприветствовать их, получив слова благодарности и мудрые советы. Организаторы мероприятия из общественной организации «Казахи города Волжского» приглашают всех желающих приобщиться к культуре народа. Изюминкой праздника станет приготовленный «плов дружбы», которым смогут угоститься все желающие. За развлекательную программу будут отвечать вокальные и хореографические ансамбли. Мероприятие начнется в 18.00 в центре «Октябрь». По окончании концерта в вестибюле...
Прочитана: 2849 раз
14 марта 11:56
14 марта 11:19
14 марта 10:43
Убийца женщины не добился оправдания в Волгоградском облсуде 1
14 марта 09:44
14 марта 09:25
14 марта 07:51
13 марта 20:05
Расследования
14 марта 10:43
Убийца женщины не добился оправдания в Волгоградском облсуде 1
13 марта 11:55
13 марта 11:15
12 марта 14:16
12 марта 10:40
12 марта 09:39
11 марта 07:32
7 марта 12:16
6 марта 17:30
5 марта 11:27
3 марта 10:48
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 13 Марта, Вт
Волгоград
температура -8..-10 С, давление 757..759 мм рт.ст., ветер Восточный, 4 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
13 Марта, Вт
|1 $
|56.6122 руб.
|1 €
|69.7972 руб.
|1 GBP
|78.5211 руб.
|1 CHF
|59.6043 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 25023
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде идут поиски тела задушенного и выброшенного матерью на помойку ребенка12
Просмотров: 12924
Просмотров: 7006
Просмотров: 6783
Просмотров: 2399
Просмотров: 2337
Просмотров: 1964
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +47 / 1-
Рекомендации: +46 / 6-
Рекомендации: +43 / 18-
Рекомендации: +41 / 6-
Рекомендации: +37 / 8-
Рекомендации: +36 / 5-
Рекомендации: +35 / 2-
Рекомендации: +34 / 3-
Рекомендации: +34 / 19-