Убийца женщины не добился оправдания в Волгоградском облсуде

Волгоградский областной суд изменил в части приговор Михайловского районного суда от 15 декабря 2017 года в отношении 47-летнего местного жителя Игоря Черникова. Приговором суда первой инстанции Черников признан виновным в убийстве и осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию по СМИ Оксана Черединина, суд вернулся к событиям 14 января 2017 года, когда Черников, взяв кухонный нож, пошел искать свою жену, отсутствовавшую несколько дней дома. По дороге он зашел в продуктовый магазин, где стал выяснять местонахождение супруги у ее подруги, работавшей продавцом. В ходе возникшей ссоры Черников нанес женщине не менее 8 ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений продавец скончалась на месте происшествия. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном Черников не признал.

После рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции, Черников обжаловал приговор в апелляционном порядке и просил вышестоящий суд его оправдать. С учетом мнения прокуратуры региона Волгоградский областной суд оставил квалификацию действий Черникова без изменения, снизив размер наказания за убийство до 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Приговор вступил в законную силу.



