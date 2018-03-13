В Волгоград прибыл спикер Госдумы Вячеслав Володин

Только что в аэропорту Волгограда приземлился самолет, на котором в город-герой прибыл председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Как сообщает ИА «Высота 102», спикера российского парламента встретили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов, заместитель главы региона Зина Мержоева. Из депутатов Госдумы от Волгоградской области Вячеслава Володина сопровождает один нардеп - Нина Черняева. Напомним, сегодня в Волгограде Вячеслав Володин встретится с представителями НКО, многие из которых стали получателями президентских грантов. Встреча пройдет в интерактивном музее «Россия – моя история». Также он посетит городскую клиническую больницу №25.

Справка. В феврале 2017 года Вячеслав Володин, избранный в Госдуму от партии «Единая Россия» как лидер межрегиональной группы, включающей Волгоградскую область, встречался с общественниками в Волгограде. Тогда в ходе рабочей дискуссии были выработаны предложения по повышению уровня взаимодействия общественных объединений с органами власти и эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на предоставление социальных услуг. Волгоградская область по итогам прошлого года — в лидерах по количеству привлеченных государственных средств на реализацию проектов НКО: регион получил 125 миллионов рублей и вошел в тройку субъектов РФ, выигравших наибольшее число грантов. Количество победителей от области в 2017 году выросло почти в 2,5 раза: если в 2016 году их было 30, то в 2017-м уже 84. Наибольшее число проектов-победителей направлено на поддержку материнства и детства, сохранение исторической памяти, охрану окружающей среды. Всего на территории Волгоградской области зарегистрированы 4095 некоммерческих организаций, из них социально ориентированных некоммерческих – 2922.

Городскую клиническую больницу №25 Вячеслав Володин также посещал в августе 2016 года, будучи еще в должности первого заместителя руководителя администрации президента России, когда в медучреждении еще проходила реконструкция. На сегодняшний день опорное лечебное учреждение практически полностью обновлено. В результате модернизации больницы, которая началась в 2014 году, установлено самое современное оборудование, новые лифты, построена вертолетная площадка, где базируется первый в регионе вертолет санитарной авиации, совершающий экстренные вылеты в любую точку региона. Также в больнице открылись новые отделения.



