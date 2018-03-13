





Смотрите сегодня в программе: спикер Государственной думы в очередной раз едет в Волгоград - Вячеслав Володин хочет что-то сказать представителям местной общественности. Незаконные гаражные джунгли в Советском районе Волгограда хотят ликвидировать: судьбу многолетних нестационарных объектов решит районная комиссия. Новенькие трамвайные вагоны начали прибывать в Волгоград: рельсовый транспорт добирался до места назначения на автомобильных тралах. Скоро сезон ремонта волгоградских дорог: обновление новой порции магистралей доверили муниципальным организациям и фирмам из Ростовской области. Фирма по установке лифтов отстояла свою репутацию от претензий регоператора фонда капремонта: предметом разбирательств в УФАС стала история с нарушением сроков запуска новых лифтов в доме на улице Карла Маркса в Волгограде.

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